Vivo X1000 potrebbe essere il successore di Vivo X30

La produzione di smartphone da parte di Vivo continua ad essere proficua, come testimoniano le ultime uscite. Nel giro di poche settimane sono stati annunciati modelli 5G come NEX 3S e S6, ma anche V19, Y50 ed una nuova edizione “specchiata” di X30. Ma non finisce qua: come indicano gli ultimi brevetti, ci sarebbe anche Vivo X1000. Una denominazione inedita che potrebbe rappresentare il successore del succitato X30.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi, OPPO, Vivo ed Apple aumentano i prezzi: ecco perché

Vivo X1000: depositato il nome di uno dei prossimi modelli della casa asiatica

Trattandosi solamente di un brevetto riguardante il nome, non c'è molto da sapere su questo presunto Vivo X1000. Anche considerando gli upgrades occorsi fra X20 e X30, non è facile farsi un'idea sulle novità attese. Probabilmente non è ancora tempo per utilizzare la selfie camera nello schermo, pertanto è possibile che venga mantenuto il display forato di X30. Quale sarà il chipset, invece, è ancora più enigmatico, dato che si è passati da uno Snapdragon 660 ad un Exynos 980. Pertanto bisognerà vedere se si continuerà ad usare una piattaforma Samsung o se si preferirà tornare ad una Qualcomm.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu