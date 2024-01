Xbox Game Pass: ecco i giochi gratis di gennaio 2024

Uno dei servizi più convenienti quando si parla di videogiochi è sicuramente il Game Pass di Xbox: ogni mese vengono resi disponibili nuovi giochi gratis che possono essere scaricati dagli abbonati e tra i titoli trovano spazio sia tripla A che indie. Il prezzo dell’abbonamento è particolarmente vantaggioso in relazione alla mole di contenuti, per ore e ore di divertimento assicurato. Ecco quali sono le novità del mese di gennaio 2024, già disponibili o in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Tutti i nuovi giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass (console, PC Windows e cloud) | Gennaio 2024

Crediti: Ubisoft

Con il servizio Xbox Game Pass, Microsoft ha rivoluzionato parte dell’industria videoludica, offrendo tantissimi contenuti pagando un abbonamento mensile per nulla eccessivo. I benefici sono molteplici per gli utenti che si ritrovano con un catalogo in costante aggiornamento che non si limita solo ai grandi titoli, ma anche a giochi indie o particolarmente di nicchia che potrebbero rischiare di essere “snobbati”. Invece grazie a questo servizio è possibile accedere a tanti contenuti e provare sempre cose nuove (magari anche di generi a cui non ci si approccia di solito).

Crediti: Microsoft

Ecco la lista dei giochi gratis disponibili su Xbox Game Pass per il mese di gennaio 2024: si tratta di titoli scaricabili su console, PC Windows oppure giocabili via cloud (è specificato all’interno della lista). Una volta entrati a far parte del catalogo potranno essere scaricati liberamente (e gratuitamente) fino a quando continueranno a far parte del servizio.

Close to the sun (Cloud, Console e PC) – 3 gennaio

(Cloud, Console e PC) – 3 gennaio Hell Let Loose (Cloud, Console e PC) – 4 gennaio

(Cloud, Console e PC) – 4 gennaio Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Console e PC) – 9 gennaio

(Cloud, Console e PC) – 9 gennaio Figment (Cloud, Console e PC) – 9 gennaio

(Cloud, Console e PC) – 9 gennaio Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console e PC) – 11 gennaio

(Cloud, Console e PC) – 11 gennaio We Happy Few (Cloud, Console e PC) – 11 gennaio

(Cloud, Console e PC) – 11 gennaio Resident Evil 2 (Cloud, Console e PC) – 16 gennaio

(Cloud, Console e PC) – 16 gennaio Those Who Remain (Cloud, Console e PC) – 16 gennaio

Questi invece sono i giochi che lasceranno il catalogo Game Pass nel corso di questo mese.

GTA V (Cloud, Console) – 5 gennaio

Garden Story (Cloud, Console e PC) – 15 gennaio

MotoGP 22 (Cloud, Console e PC) – 15 gennaio

Persona 4 Golden (Cloud, Console e PC) – 15 gennaio

Persona 3 Portable (Cloud, Console e PC) – 15 gennaio

Ora non resta che attendere un nuovo elenco di giochi: Microsoft annuncia progressivamente i titoli che vengono inseriti all’interno del Game Pass (a volte anche a sorpresa), quindi non appena ci saranno novità aggiorneremo questo articolo con le nuove aggiunte.

