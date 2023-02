vivo Y56 5G: tutto quello che sappiamo finora

Tra le prossime novità del brand cinese spunta anche vivo Y56 5G, medio gamma che punta allo stile e alle performance mantenendo un prezzo accessibile: ecco tutto quello che sappiamo finora sul prossimo dispositivo della serie Y, tra specifiche tecniche, design, caratteristiche e uscita.

vivo Y56 5G: tutto sul prossimo mid-range del brand cinese

Design e display

Disponibile nelle colorazioni Orange Shimmer e Black Engine, il prossimo vivo Y56 5G si presenta come un telefono elegante e stiloso. La cover posteriore appare brillante, con un doppio anello contenente i sensori fotografici.

Frontalmente abbiamo – secondo i leak – uno schermo da 6,58″ con risoluzione HD+ ed un notch a goccia contenente una selfie camera da 16 MP. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le indiscrezioni continuano con le specifiche tecniche di vivo Y56 5G: il cuore del terminale dovrebbe essere il Dimensity 700 di MediaTek, supportato da 4/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 18W.

Per il software ci sarebbe Android 13, sotto forma di Funtouch OS 13. Per il comparto fotografico si vocifera di un sensore principale da 50 MP accompagnato da una lente macro da 2 MP.

vivo Y56 5G – Prezzo e uscita

La data di presentazione di vivo Y56 5G dovrebbe essere fissata per il prossimo 15 febbraio (manca ancora una conferma ufficiale), ad un prezzo di partenza intorno ai 215€ al cambio attuale (ossia 18,999 rupie). Il debutto è atteso per l'India ma non è da escludere che possa arrivare anche in Italia successivamente; in fondo il precedente Y55 5G ha debuttato da noi lo scorso aprile (tre mesi dopo l'uscita asiatica).

