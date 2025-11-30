Valori SAR Apple iPhone e iPad: tutti i modelli

Ultimo aggiornamento: 30 novembre – Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’esposizione ai campi elettromagnetici generati da smartphone e tablet è cresciuta notevolmente. I dispositivi Apple, come iPhone e iPad, sono sottoposti a test rigorosi per garantire la sicurezza degli utenti e devono rispettare dei limiti importi dalla legge. Una delle misure principali per valutare l’esposizione è il valore SAR, che indica quanta energia elettromagnetica viene assorbita dal corpo durante l’uso.

Conoscere i valori SAR dei dispositivi Apple ti permette di fare scelte più consapevoli e di adottare semplici accorgimenti per ridurre l’esposizione quotidiana, chiaramente senza rinunciare alla comodità della tecnologia.

Ecco i valori SAR di tutti i modelli di Apple, tra iPhone e iPad

Prima di mostrare i dati specifici di ogni modello ed entrare nel vivo del nostro approfondimento, è importante capire che i valori SAR sono misurati in condizioni di test estreme, quindi l’esposizione reale durante l’uso normale è spesso inferiore.

I dati riportati da Apple rappresentano i limiti massimi raggiunti durante le prove per testa e corpo, così come stabilito dalla legge.

Valori SAR iPhone 2025

Testa (W/kg)Corpo (W/kg)
iPhone Air1,491,49
iPhone 171,491,49
iPhone 17 Pro1,491,49
iPhone 17 Pro Max1,491,49
iPhone 16e1,481,49
iPhone 161,241,41
iPhone 16 Plus1,241,33
iPhone 16 Pro1,241,48
iPhone 16 Pro Max1,221,45
iPhone 150,980,98
iPhone 15 Plus0,980,98
iPhone 15 Pro0,980,96
iPhone 15 Pro Max0,980,98
iPhone 140,980,98
iPhone 14 Plus0,990,98
iPhone 14 Pro0,980,98
iPhone 14 Pro Max0,990,98
iPhone SE (3 gen)0,980,99
iPhone 130,980,99
iPhone 13 Mini0,970,98
iPhone 13 Pro0,990,98
iPhone 13 Pro Max0,990,98
iPhone 120,980,99
iPhone 12 Mini0,980,99
iPhone 12 Pro0,990,99
iPhone 12 Pro Max0,980,99
iPhone SE (2 gen)0,980,99
iPhone 110,950,99
iPhone 11 Pro0,990,99
iPhone 11 Pro Max0,950,99
iPhone XR0,990,99
iPhone XS0,990,99
iPhone XS Max0,990,99
iPhone XA1901 – 0,92
A1902 – 0,93
A1865 – 0,87		A1901 – 0,95
A1902 – 0,99
A1865 – 0,97
iPhone 8A1905 – 1,32
A1863 – 1,35
A1906 – 1,36		A1905 – 1,36
A1863 – 1,36
A1906 – 1,36
iPhone 8 PlusA1897 – 0,99
A1898 – 0,97
A1864 – 0,94		A1897 – 0,99
A1898 – 0,99
A1864 – 0,99

Valori SAR iPad 2025

[in aggiornamento]

Testa (W/kg)Corpo (W/kg)
iPad (A16) Wi-Fi0,88
iPad (A16) Wi-Fi + Cellular1,47
iPad Air (M3) 11″ Wi-Fi 0,88
iPad Air (M3) 11″ Wi-Fi + Cellular1,41
iPad Air (M3) 13″ Wi-Fi 1,21
iPad Air (M3) 13″ Wi-Fi + Cellular1,48
iPad Pro 11″ Wi-Fi (M5)1,47
iPad Pro 11″ Wi-Fi + Cellular (M5)1,50
iPad Pro 13″ Wi-Fi (M5)1,43
iPad Pro 13″ Wi-Fi + Cellular (M5)1,50
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi0,75
iPad Air 11″ Wi-Fi (M2)0,85
iPad Air 11″ Wi-Fi + Cellular (M2)1,40
iPad Air 13″ Wi-Fi (M2)1,15
iPad Air 13″ Wi-Fi + Cellular (M2)1,45
iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi + Cellular1,46
iPad Pro 11″ Wi-Fi (M4)1,39
iPad Pro 11″ Wi-Fi + Cellular (M4)1,45
iPad Pro 13″ Wi-Fi (M4)1,32
iPad Pro 13″ Wi-Fi + Cellular (M4)1,38
iPad 10.9″ Wi-Fi (10 gen)0,90
iPad 10.9″ Wi-Fi + Cellular (10 gen)0,90
iPad Air 10.9″ Wi-Fi (5 gen)0,91
iPad Air 10.9″ Wi-Fi + Cellular (5 gen)0,99
iPad Pro 11″ Wi-Fi (4 gen)0,59
iPad Pro 11″ Wi-Fi + Cellular (4 gen)0,99
iPad Pro 12.9″ Wi-Fi (6 gen)0,77
iPad Pro 12.9″ Wi-Fi + Cellular (6 gen)0,99

Cos’è il SAR e perché è importante per i dispositivi Apple

Il SAR – che vuol dire Specific Absorption Rate, il tasso di assorbimento specifico – misura la quantità di radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano durante l’uso di smartphone e tablet. I valori SAR, espressi in W/kg, sono regolamentati a livello internazionale e conoscere quelli di iPhone e iPad ti permette di usare i dispositivi in modo consapevole e ridurre l’esposizione quotidiana.

Come ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici da iPhone e iPad

  1. Usa cuffie o auricolari durante le chiamate.

  2. Mantieni il dispositivo a distanza dal corpo.

  3. Attiva la modalità aereo quando possibile.

  4. Evita l’uso in zone con segnale debole, dove il telefono emette più radiazioni.

Conoscere il valore SAR dei dispositivi Apple aiuta a utilizzare smartphone e tablet in modo sicuro. I valori SAR degli iPhone e iPad rientrano sempre nei limiti di sicurezza, ma piccoli accorgimenti possono ridurre ulteriormente l’esposizione ai campi elettromagnetici.

FAQ – Domande frequenti sui valori SAR Apple

Qual è il limite massimo di SAR consentito?

Negli Stati Uniti, il limite è 1,6 W/kg (media su 1 grammo di tessuto). In Europa, è 2,0 W/kg (media su 10 grammi di tessuto). Tutti i dispositivi Apple rispettano questi limiti.

I valori SAR cambiano con la cover o custodia?

Generalmente no, ma alcune custodie metalliche possono alterare leggermente la propagazione del segnale e quindi influire sull’esposizione.

Dove posso trovare il valore SAR del mio iPhone o iPad?

Sul sito ufficiale Apple nella sezione Regulatory o nelle specifiche tecniche del dispositivo.

Un valore SAR più basso significa che il dispositivo è più sicuro?

Non necessariamente. Tutti i dispositivi certificati rispettano limiti di sicurezza, quindi differenze minime tra modelli non comportano rischi concreti per la salute.

Come posso ridurre ulteriormente l’esposizione ai campi elettromagnetici?

Usando auricolari, limitando le chiamate lunghe e mantenendo il dispositivo a distanza dal corpo quando non in uso.

