Valori SAR Apple iPhone e iPad: tutti i modelli

Ultimo aggiornamento: 30 novembre – Negli ultimi anni, l’attenzione verso l’esposizione ai campi elettromagnetici generati da smartphone e tablet è cresciuta notevolmente. I dispositivi Apple, come iPhone e iPad, sono sottoposti a test rigorosi per garantire la sicurezza degli utenti e devono rispettare dei limiti importi dalla legge. Una delle misure principali per valutare l’esposizione è il valore SAR, che indica quanta energia elettromagnetica viene assorbita dal corpo durante l’uso.
Conoscere i valori SAR dei dispositivi Apple ti permette di fare scelte più consapevoli e di adottare semplici accorgimenti per ridurre l’esposizione quotidiana, chiaramente senza rinunciare alla comodità della tecnologia.
Ecco i valori SAR di tutti i modelli di Apple, tra iPhone e iPad
Prima di mostrare i dati specifici di ogni modello ed entrare nel vivo del nostro approfondimento, è importante capire che i valori SAR sono misurati in condizioni di test estreme, quindi l’esposizione reale durante l’uso normale è spesso inferiore.
I dati riportati da Apple rappresentano i limiti massimi raggiunti durante le prove per testa e corpo, così come stabilito dalla legge.
Valori SAR iPhone 2025
|Testa (W/kg)
|Corpo (W/kg)
|iPhone Air
|1,49
|1,49
|iPhone 17
|1,49
|1,49
|iPhone 17 Pro
|1,49
|1,49
|iPhone 17 Pro Max
|1,49
|1,49
|iPhone 16e
|1,48
|1,49
|iPhone 16
|1,24
|1,41
|iPhone 16 Plus
|1,24
|1,33
|iPhone 16 Pro
|1,24
|1,48
|iPhone 16 Pro Max
|1,22
|1,45
|iPhone 15
|0,98
|0,98
|iPhone 15 Plus
|0,98
|0,98
|iPhone 15 Pro
|0,98
|0,96
|iPhone 15 Pro Max
|0,98
|0,98
|iPhone 14
|0,98
|0,98
|iPhone 14 Plus
|0,99
|0,98
|iPhone 14 Pro
|0,98
|0,98
|iPhone 14 Pro Max
|0,99
|0,98
|iPhone SE (3 gen)
|0,98
|0,99
|iPhone 13
|0,98
|0,99
|iPhone 13 Mini
|0,97
|0,98
|iPhone 13 Pro
|0,99
|0,98
|iPhone 13 Pro Max
|0,99
|0,98
|iPhone 12
|0,98
|0,99
|iPhone 12 Mini
|0,98
|0,99
|iPhone 12 Pro
|0,99
|0,99
|iPhone 12 Pro Max
|0,98
|0,99
|iPhone SE (2 gen)
|0,98
|0,99
|iPhone 11
|0,95
|0,99
|iPhone 11 Pro
|0,99
|0,99
|iPhone 11 Pro Max
|0,95
|0,99
|iPhone XR
|0,99
|0,99
|iPhone XS
|0,99
|0,99
|iPhone XS Max
|0,99
|0,99
|iPhone X
|A1901 – 0,92
A1902 – 0,93
A1865 – 0,87
|A1901 – 0,95
A1902 – 0,99
A1865 – 0,97
|iPhone 8
|A1905 – 1,32
A1863 – 1,35
A1906 – 1,36
|A1905 – 1,36
A1863 – 1,36
A1906 – 1,36
|iPhone 8 Plus
|A1897 – 0,99
A1898 – 0,97
A1864 – 0,94
|A1897 – 0,99
A1898 – 0,99
A1864 – 0,99
Valori SAR iPad 2025
[in aggiornamento]
|Testa (W/kg)
|Corpo (W/kg)
|iPad (A16) Wi-Fi
|–
|0,88
|iPad (A16) Wi-Fi + Cellular
|–
|1,47
|iPad Air (M3) 11″ Wi-Fi
|–
|0,88
|iPad Air (M3) 11″ Wi-Fi + Cellular
|–
|1,41
|iPad Air (M3) 13″ Wi-Fi
|–
|1,21
|iPad Air (M3) 13″ Wi-Fi + Cellular
|–
|1,48
|iPad Pro 11″ Wi-Fi (M5)
|–
|1,47
|iPad Pro 11″ Wi-Fi + Cellular (M5)
|–
|1,50
|iPad Pro 13″ Wi-Fi (M5)
|–
|1,43
|iPad Pro 13″ Wi-Fi + Cellular (M5)
|–
|1,50
|iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi
|–
|0,75
|iPad Air 11″ Wi-Fi (M2)
|–
|0,85
|iPad Air 11″ Wi-Fi + Cellular (M2)
|–
|1,40
|iPad Air 13″ Wi-Fi (M2)
|–
|1,15
|iPad Air 13″ Wi-Fi + Cellular (M2)
|–
|1,45
|iPad mini (A17 Pro) Wi-Fi + Cellular
|–
|1,46
|iPad Pro 11″ Wi-Fi (M4)
|–
|1,39
|iPad Pro 11″ Wi-Fi + Cellular (M4)
|–
|1,45
|iPad Pro 13″ Wi-Fi (M4)
|–
|1,32
|iPad Pro 13″ Wi-Fi + Cellular (M4)
|–
|1,38
|iPad 10.9″ Wi-Fi (10 gen)
|–
|0,90
|iPad 10.9″ Wi-Fi + Cellular (10 gen)
|–
|0,90
|iPad Air 10.9″ Wi-Fi (5 gen)
|–
|0,91
|iPad Air 10.9″ Wi-Fi + Cellular (5 gen)
|–
|0,99
|iPad Pro 11″ Wi-Fi (4 gen)
|–
|0,59
|iPad Pro 11″ Wi-Fi + Cellular (4 gen)
|–
|0,99
|iPad Pro 12.9″ Wi-Fi (6 gen)
|–
|0,77
|iPad Pro 12.9″ Wi-Fi + Cellular (6 gen)
|–
|0,99
Cos’è il SAR e perché è importante per i dispositivi Apple
Il SAR – che vuol dire Specific Absorption Rate, il tasso di assorbimento specifico – misura la quantità di radiazione elettromagnetica assorbita dal corpo umano durante l’uso di smartphone e tablet. I valori SAR, espressi in W/kg, sono regolamentati a livello internazionale e conoscere quelli di iPhone e iPad ti permette di usare i dispositivi in modo consapevole e ridurre l’esposizione quotidiana.
Come ridurre l’esposizione ai campi elettromagnetici da iPhone e iPad
- Usa cuffie o auricolari durante le chiamate.
- Mantieni il dispositivo a distanza dal corpo.
- Attiva la modalità aereo quando possibile.
- Evita l’uso in zone con segnale debole, dove il telefono emette più radiazioni.
Conoscere il valore SAR dei dispositivi Apple aiuta a utilizzare smartphone e tablet in modo sicuro. I valori SAR degli iPhone e iPad rientrano sempre nei limiti di sicurezza, ma piccoli accorgimenti possono ridurre ulteriormente l’esposizione ai campi elettromagnetici.
FAQ – Domande frequenti sui valori SAR Apple
Negli Stati Uniti, il limite è 1,6 W/kg (media su 1 grammo di tessuto). In Europa, è 2,0 W/kg (media su 10 grammi di tessuto). Tutti i dispositivi Apple rispettano questi limiti.
Generalmente no, ma alcune custodie metalliche possono alterare leggermente la propagazione del segnale e quindi influire sull’esposizione.
Sul sito ufficiale Apple nella sezione Regulatory o nelle specifiche tecniche del dispositivo.
Non necessariamente. Tutti i dispositivi certificati rispettano limiti di sicurezza, quindi differenze minime tra modelli non comportano rischi concreti per la salute.
Usando auricolari, limitando le chiamate lunghe e mantenendo il dispositivo a distanza dal corpo quando non in uso.