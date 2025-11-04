Quali sono i tablet Android più potenti su Antutu | Ottobre 2025

Ultimo aggiornamento: 4 novembre – Antutu è la piattaforma di benchmark per eccellenza ed offre uno spaccato sempre aggiornato dei migliori dispositivi in circolazione. Tuttavia non si limita solo a svelare con cadenza mensile gli smartphone più potenti ma c’è spazio anche per i tablet Android.
Ogni mese Antutu aggiorna la classifica dei tablet più potenti, svelandone le performance e il punteggio raggiunto e poi stilando un elenco che mostra i migliori sul mercato. Il riferimento è quello cinese ma resta comunque una panoramica affidabile anche per noi occidentali!
I tablet Android più potenti del mese: ecco la classifica Antutu di Ottobre 2025
Per i meno esperti Antutu è una piattaforma che si occupa di benchmark, ossia un software per l’analisi delle prestazioni utilizzato per valutare le capacità hardware di un dispositivo.
L’app – disponibile per Android e iOS – sottopone il terminale ad una serie di test specifici per valutarne le performance e tradurre i risultati in un punteggio complessivo. Questo punteggio viene inserito in un database online che può essere consultato da utenti e addetti ai lavori, in modo da confrontare rapidamente i vari dispositivi in circolazione.
In questo caso andiamo a scoprire quali sono i tablet Android più potenti su Antutu per il mese di ottobre 2025, insieme ad alcune caratteristiche chiave come il chipset a bordo e il quantitativo di RAM.
|Modello
|Processore
|RAM / ROM
|Punteggio Antutu
|Scheda tecnica
|Honor MagicPad 3 Pro
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|16/512 GB
|4.149.803
|Disponibile
|REDMAGIC Astra (Pad 3 Pro)
|Snapdragon 8 Elite
|24 GB/1 TB
|3.196.855
|Disponibile
|Lenovo Legion Y700 Gen 4
|Snapdragon 8 Elite
|16 GB/1 TB
|3.170.252
|/
|Xiaomi Pad 8 Pro
|Snapdragon 8 Elite
|16/512 GB
|3.093.098
|Disponibile
|OPPO Pad 5
|Dimensity 9400+
|16/512 GB
|2.923.641
|Disponibile
|Redmi K Pad
|Dimensity 9400+
|16 GB/1 TB
|2.860.926
|Disponibile
|iQOO Pad 5 Pro
|Dimensity 9400+
|16/512 GB
|2.844.586
|/
|vivo Pad 5 Pro
|Dimensity 9400
|16/512 GB
|2.844.281
|Disponibile
|OPPO Pad 4 Pro
|Snapdragon 8 Elite
|16/512 GB
|2.524.665
|Disponibile
|Xiaomi Pad 7 Ultra
|Xiaomi XRING O1
|16 GB/1 TB
|2.509.229
|Disponibile
La classifica del mese vede una netta maggioranza di modelli con chipset Snapdragon mentre le performance massime sono offerte dall’ultima versione, lanciata a settembre. MediaTek tiene manco e Xiaomi ne esce soddisfatta con la presenza di XRING O1 in classifica: si tratta del suo SoC proprietario, un passo avanti importante nel futuro del brand cinese.
Non esiste una risposta a questa domanda perché i risultati cambiano periodicamente, in particolare con il lancio di un nuovo chipset. Inoltre la potenza da sola non basta ed è importante anche tenere conto dell’efficienza energetica.
Sicuramente si tratta di un buon indicatore per comprendere le potenzialità di un tablet ma ci sono anche altri fattori come l’ottimizzazione software e l’autonomia (ad esempio).
Il team di Antutu aggiorna con regolarità la classifica dei migliori tablet, inserendo i modelli più potenti testati sulla piattaforma. Quindi non finisce qui e l'appuntamento è fissato per il prossimo mese: tornate a dare un'occhiata per scoprire i nuovi modelli annunciati in Cina e l'elenco ufficiale di Antutu!