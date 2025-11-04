Quali sono i tablet Android più potenti su Antutu | Ottobre 2025

Ultimo aggiornamento: 4 novembre – Antutu è la piattaforma di benchmark per eccellenza ed offre uno spaccato sempre aggiornato dei migliori dispositivi in circolazione. Tuttavia non si limita solo a svelare con cadenza mensile gli smartphone più potenti ma c’è spazio anche per i tablet Android.

Ogni mese Antutu aggiorna la classifica dei tablet più potenti, svelandone le performance e il punteggio raggiunto e poi stilando un elenco che mostra i migliori sul mercato. Il riferimento è quello cinese ma resta comunque una panoramica affidabile anche per noi occidentali!

I tablet Android più potenti del mese: ecco la classifica Antutu di Ottobre 2025

Per i meno esperti Antutu è una piattaforma che si occupa di benchmark, ossia un software per l’analisi delle prestazioni utilizzato per valutare le capacità hardware di un dispositivo.

L’app – disponibile per Android e iOS – sottopone il terminale ad una serie di test specifici per valutarne le performance e tradurre i risultati in un punteggio complessivo. Questo punteggio viene inserito in un database online che può essere consultato da utenti e addetti ai lavori, in modo da confrontare rapidamente i vari dispositivi in circolazione.

In questo caso andiamo a scoprire quali sono i tablet Android più potenti su Antutu per il mese di ottobre 2025, insieme ad alcune caratteristiche chiave come il chipset a bordo e il quantitativo di RAM.

Modello Processore RAM / ROM Punteggio Antutu Scheda tecnica Honor MagicPad 3 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 16/512 GB 4.149.803 Disponibile REDMAGIC Astra (Pad 3 Pro) Snapdragon 8 Elite 24 GB/1 TB 3.196.855 Disponibile Lenovo Legion Y700 Gen 4 Snapdragon 8 Elite 16 GB/1 TB 3.170.252 / Xiaomi Pad 8 Pro Snapdragon 8 Elite 16/512 GB 3.093.098 Disponibile OPPO Pad 5 Dimensity 9400+ 16/512 GB 2.923.641 Disponibile Redmi K Pad Dimensity 9400+ 16 GB/1 TB 2.860.926 Disponibile iQOO Pad 5 Pro Dimensity 9400+ 16/512 GB 2.844.586 / vivo Pad 5 Pro Dimensity 9400 16/512 GB 2.844.281 Disponibile OPPO Pad 4 Pro Snapdragon 8 Elite 16/512 GB 2.524.665 Disponibile Xiaomi Pad 7 Ultra Xiaomi XRING O1 16 GB/1 TB 2.509.229 Disponibile

La classifica del mese vede una netta maggioranza di modelli con chipset Snapdragon mentre le performance massime sono offerte dall’ultima versione, lanciata a settembre. MediaTek tiene manco e Xiaomi ne esce soddisfatta con la presenza di XRING O1 in classifica: si tratta del suo SoC proprietario, un passo avanti importante nel futuro del brand cinese.

Qual è il tablet Android più potente in assoluto? Non esiste una risposta a questa domanda perché i risultati cambiano periodicamente, in particolare con il lancio di un nuovo chipset. Inoltre la potenza da sola non basta ed è importante anche tenere conto dell’efficienza energetica. I risultati dei benchmark (come quelli di Antutu) sono affidabili per misurare la potenza di un tablet? Sicuramente si tratta di un buon indicatore per comprendere le potenzialità di un tablet ma ci sono anche altri fattori come l’ottimizzazione software e l’autonomia (ad esempio).

Il team di Antutu aggiorna con regolarità la classifica dei migliori tablet, inserendo i modelli più potenti testati sulla piattaforma. Quindi non finisce qui e l’appuntamento è fissato per il prossimo mese: tornate a dare un’occhiata per scoprire i nuovi modelli annunciati in Cina e l’elenco ufficiale di Antutu!

