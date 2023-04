Quanto costerà Xiaomi 13 Ultra

Il nuovo top di gamma della casa di Lei Jun è uno dei dispositivi più attesi dell'anno: si tratta di un super flagship dotato di specifiche stellari ed un occhio alla fotocamera (ovviamente in partnership con Leica), in arrivo non solo in Cina ma anche per il mercato Global. Ma bando alle ciance e andiamo a scoprire quanto costa Xiaomi 13 Ultra: il prezzo è stato svelato da un leak, insieme ai tagli di memoria del dispositivo.

Quanto costa Xiaomi 13 Ultra: un leak svela il prezzo del super flagship

In questo approfondimento andiamo a vedere quanto costa Xiaomi 13 Ultra, ma – come specificato anche in apertura – al momento si tratta del prezzo leak. Non appena ci saranno novità ufficiali aggiorneremo il tutto con le cifre effettive, sia per il mercato cinese che quello internazionale.

Tornando ai leak, focalizzati sulla Cina, il nuovo top di gamma di Xiaomi dovrebbe fare capolino in tre configurazioni.

8/256 GB – 840€ (6299 yuan)

840€ (6299 yuan) 12/256 GB – 906€ (6799 yuan)

906€ (6799 yuan) 16/512 GB – 1.000€ (7499 yuan)

Come sottolineato poco sopra, per ora i leak si concentrano sui prezzi cinesi: ovviamente per l'occidente ci aspettiamo dei rincari, ma l'ultima parola spetta sempre a Xiaomi. Intanto eccovi il nostro approfondimento dedicato a Xiaomi 13 Ultra, con tutte le indiscrezioni e le conferme.

Quando esce Xiaomi 13 Ultra?

La data di presentazione di Xiaomi 13 Ultra non è stata ancora svelata, ma è stato confermato il debutto in Cina durante il mese di aprile. Il super flagship arriverà anche in versione Global, è per il lancio alle nostre latitudini bisognerà pazientare: non è stato confermato il periodo d'uscita e Xiaomi si è limitata a svelare che il terminale sarà presentato in occidente nel corso dei prossimi mesi.

In merito alla data dell'evento cinese un recente leak – o meglio, un errore di Xiaomi – ha fatto puntare i riflettori sulla giornata dal 18 aprile.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il