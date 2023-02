POCO X5 GT: specifiche svelate, ma arriverà da noi?

Dopo aver assistito al debutto sul mercato di X5 e X5 Pro, la famiglia X di POCO si prepara a dare il benvenuto a un terzo modello, POCO X5 GT. Come negli anni passati, anche a questo giro POCO vuole diversificare la sua proposta, mettendo sul mercato vari modelli per la fascia media per accontentare un po' tutte le tasche.

POCO X5 GT: tutto quello che sappiamo sul prossimo mid-range

Design e display

POCO X5 Pro

Partiamo col dire che POCO X5 GT potrebbe essere l'ennesimo rebrand, più precisamente quello di Redmi Note 12 Turbo. Non abbiamo ancora immagini dello smartphone pertanto non è ancora dato sapere quale sarà il suo design. Sulla base delle indiscrezioni finora uscite, POCO X5 GT sarebbe dotato di uno schermo AMOLED da 6,67″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) in 20:9 con densità di 395 PPI e refresh rate a 120 Hz.

Specifiche tecniche

La differenza chiave con la scorsa generazione sarebbe nel chipset, non più MediaTek bensì Qualcomm, ovvero l'inedito Snapdragon 7 Gen 2 con processo produttivo a 4 nm di TSMC. Lato memorie ci sarebbero 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di memoria non espandibile, mentre l'alimentazione sarebbe fornita da una batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida a 67W. Si cita poi una tripla fotocamera da 50+8+2 MP con OIS, ultra-grandangolare e macro e una selfie camera da 16 MP. Per il resto delle specifiche si citano il sensore IR e software Android 13 con MIUI 14.

Prezzo e data d'uscita

Per il momento non sappiamo la data di lancio, ma POCO X5 GT dovrebbe arrivare in India al prezzo di circa 25.000/35.000 INR, pari a circa 285/399€.

