Motorola Moto G23 senza segreti tra immagini, specifiche e prezzo

Il 2023 non porterà solo tantissimi dispositivi top, ma anche una valanga di un nuove aggiunte alla fascia media. Tra queste troviamo Motorola Moto G23, smartphone mid-range dal look accattivante e dal prezzo accessibile: ecco tutto quello che sappiamo finora su specifiche tecniche, caratteristiche ed uscita sul mercato!

Motorola Moto G23: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

In termini di design, la back cover di Molto G23 cambia rotta rispetto alla precedente generazione: il look si fa più in linea con i trend attuali, con una fotocamera tripla inserita in un modulo rettangolare ed ampio (insieme al flash LED). Frontalmente ritroviamo il punch hole centrale destinato ad ospitare la selfie camera. Le colorazioni disponibili al debutto saranno tre: grigio, bianco e blu.

Il display dovrebbe essere un'unità LCD IPS da 6.5″ con risoluzione HD+ (1660 x 720 pixel) con refresh rate a 90 Hz; il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Il cuore del prossimo Motorola Moto G23 sarà un chipset MediaTek: si vocifera del SoC Helio G85 (octa-core, 12 nm, 2x Cortex-A75 @2GHz + 6x Cortex-A55 @1,8GHz, GPU ARM Mali-G52 MC2), con il supporto di 4 GB di RAM e 128 GB di storage ed alimentato da una capiente batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W.

Il comparto fotografico si baserebbe su una tripla camera da 50 + 5 + 2 MP con grandangolo e macro. Lato selfie, un sensore da 16 MP.

Motorola Moto G23 – Prezzo e uscita

Il nuovo Motorola Moto G23 non ha ancora una data di presentazione ma un leak ha anticipato il possibile prezzo in Europa: si parla di 199€ per la singola versione da 4/128 GB.

