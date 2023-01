Motorola Moto G13: immagini, specifiche e prezzo

Il mercato dei dispositivi di fascia budget sta per arricchirsi con un nuovo modello targato Motorola. Moto G13 è in dirittura d'arrivo e in questo approfondimento facciamo il punto della situazione su specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo ed uscita sul mercato.

Motorola Moto G13: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Il prossimo budget phone del brand rappresenta l'ingresso nel mondo della serie G: si tratta di un entry level con specifiche basilari ma con qualche chicca da non sottovalutare. Motorola Moto G13 presenta uno stile fresco, con una tripla fotocamera posteriore ed uno schermo con un foro per la selfie camera. Il corpo misura 162,7 x 74,66 x 8,19 mm, per un peso di 183,45 grammi. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

Il display dello smartphone è un'unità LCD IPS da 6.5″ HD+ (1600 x 720 pixel) con frequenza di aggiornamento da 90 Hz.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Similmente a quanto visto con il cugino Moto G23, il piccolo della serie è mosso dal chipset MediaTek Helio G85 (octa-core, 12 nm, 2x Cortex-A75 @2GHz + 6x Cortex-A55 @1,8GHz, GPU ARM Mali-G52 MC2). Completano il quadro una sola configurazione da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, 5.000 mAh di batteria e la ricarica rapida da 20W. Il sistema è basato su Android 13 e abbiamo speaker stereo con Dolby Atmos.

La scheda tecnica di Motorola Moto G13 è basilare ma completa a tutto tondo: il comparto fotografico si basa su un triplo modulo da 50 + 2 + 2 MP con macro e profondità di campo, mentre frontalmente trova spazio una selfie camera da 8 MP.

Il tutto si completa con NFC, Wifi Dual Band, Bluetooth 5.1, una porta Type-C per ricarica e dati ed un ingresso mini jack da 3.5 mm per le cuffie. Non manca la certificazione IP52 contro gli schizzi.

Motorola Moto G13 – Prezzo e uscita

Similmente a quanto detto per il modello G23, Motorola Moto G13 non ha ancora una data di presentazione certa; nonostante ciò un leak ha svelato il prezzo in Europa, ossia 159€ per la sola variante da 4/128 GB.

