I migliori notebook | Classifica Ottobre 2025

Nonostante il settore dei tablet sia tornato florido i notebook sono ancora degli alleati preziosi per la produttività e l’intrattenimento. Abbiamo selezionato per voi i migliori notebook del mese, quelli dal rapporto qualità/prezzo più conveniente, proprio perché si tratta di una categoria di prodotti ancora viva e pulsante, con tante novità sia lato hardware che in fatto di design.

N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all’interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c’è una promo attiva su un determinato prodotto).

I migliori notebook del mese

ASUS Zenbook A14 (UX3407Q)

Display – 14″ OLED WUXGA (1.920 x 1.200, 16:10)

CPU – Snapdragon X (X1 26-100)

GPU – Adreno X1-45

RAM – 16 GB

Storage – 512 GB SSD

Batteria – 70 Wh

Sistema Operativo – Windows 11 Home

RECENSIONE

899€

Dell 15 DC15250

Crediti: Dell

Display – LCD 15,6″ Full HD (1.920 x 1.080) 120 Hz

CPU – Intel Core i7-1355U

GPU – Intel UHD

RAM – 16 GB

Storage – 512 GB SSD

Batteria – 54 Wh

Sistema Operativo – Windows 11 Home

679€

Dell 15 Laptop DC15250 15,6" FHD (1920 x 1080) 120Hz, Intel Core i7-1355U, Grafica Intel UHD, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, Windows 11 Home, Tastiera QWERTY –... 679,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/10/2025 10:04

Lenovo IdeaPad Slim 3 (15IAH8)

Crediti: Lenovo

Display – 15,6″ LCD Full HD (1920 x 1080, 16:9)

CPU – Intel Core i5-12450H

GPU – Integrata Intel

RAM – 16 GB

Storage – 512 GB SSD

Batteria – 47 Wh

Sistema Operativo – Windows 11 Home

479€

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey 649,00€ 479,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/10/2025 10:04

Acer Aspire Go 15 (AG15-42P-R5V8)

Crediti: Acer

Display – LCD 15,6″ Full HD (1.920 x 1.080, 16:9)

CPU – AMD Ryzen 5 5625U

GPU – AMD Radeon

RAM – 32 GB

Storage – 1 TB SSD

Batteria – 53 Wh

Sistema Operativo – Windows 11 Home

579€

acer Aspire Go 15 AG15-42P-R5V8 PC Portatile, Notebook, Processore AMD Ryzen 5 5625U, RAM 32 GB DDR4, 1024 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6" FHD, Scheda... 664,00€ 579,00€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/10/2025 10:04

Samsung Galaxy Book 4

Crediti: Samsung

Display – 15,6″ IPS Full HD (1.920 x 1.080, 16:9, 144 Hz)

CPU – Intel Core 5

GPU – Grafica Intel integrata

RAM – 16 GB

Storage – 512 GB SSD

Batteria – 54 Wh

Sistema Operativo – Windows 11 Home

581€

SAMSUNG Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6" LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana] 599,00€ 581,62€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 10/10/2025 10:04

Per tutti i coupon e le offerte sugli smartphone cinesi (e non solo) vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato: GizDeals! E tutti i canali tematici.

GizDeals | BangGood Italia | GizDeals eBay | GizDeals Affari dal Web | Gizdeals AliExpress

Le nostre classifiche

I migliori tablet cinesi

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le