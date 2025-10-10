I migliori notebook | Classifica Ottobre 2025

migliori notebook

Nonostante il settore dei tablet sia tornato florido i notebook sono ancora degli alleati preziosi per la produttività e l’intrattenimento. Abbiamo selezionato per voi i migliori notebook del mese, quelli dal rapporto qualità/prezzo più conveniente, proprio perché si tratta di una categoria di prodotti ancora viva e pulsante, con tante novità sia lato hardware che in fatto di design.

I migliori notebook del mese

ASUS Zenbook A14 (UX3407Q)

recensione asus zenbook a14
  • Display – 14″ OLED WUXGA (1.920 x 1.200, 16:10)
  • CPU – Snapdragon X (X1 26-100)
  • GPU – Adreno X1-45
  • RAM – 16 GB
  • Storage – 512 GB SSD
  • Batteria – 70 Wh
  • Sistema Operativo – Windows 11 Home
  • RECENSIONE
  • 899€
Dell 15 DC15250

dell 15
Crediti: Dell
  • Display – LCD 15,6″ Full HD (1.920 x 1.080) 120 Hz
  • CPU – Intel Core i7-1355U
  • GPU – Intel UHD
  • RAM – 16 GB
  • Storage – 512 GB SSD
  • Batteria – 54 Wh
  • Sistema Operativo – Windows 11 Home
  • 679€
Lenovo IdeaPad Slim 3 (15IAH8)

lenovo
Crediti: Lenovo
  • Display – 15,6″ LCD Full HD (1920 x 1080, 16:9)
  • CPU – Intel Core i5-12450H
  • GPU – Integrata Intel
  • RAM – 16 GB
  • Storage – 512 GB SSD
  • Batteria – 47 Wh
  • Sistema Operativo – Windows 11 Home
  • 479€
Acer Aspire Go 15 (AG15-42P-R5V8)

Acer
Crediti: Acer
  • Display – LCD 15,6″ Full HD (1.920 x 1.080, 16:9)
  • CPU – AMD Ryzen 5 5625U
  • GPU – AMD Radeon
  • RAM – 32 GB
  • Storage – 1 TB SSD
  • Batteria – 53 Wh
  • Sistema Operativo – Windows 11 Home
  • 579€
Samsung Galaxy Book 4

Samsung
Crediti: Samsung
  • Display – 15,6″ IPS Full HD (1.920 x 1.080, 16:9, 144 Hz)
  • CPU – Intel Core 5
  • GPU – Grafica Intel integrata
  • RAM – 16 GB
  • Storage – 512 GB SSD
  • Batteria – 54 Wh
  • Sistema Operativo – Windows 11 Home
  • 581€
