I migliori notebook | Classifica Ottobre 2025

Nonostante il settore dei tablet sia tornato florido i notebook sono ancora degli alleati preziosi per la produttività e l’intrattenimento. Abbiamo selezionato per voi i migliori notebook del mese, quelli dal rapporto qualità/prezzo più conveniente, proprio perché si tratta di una categoria di prodotti ancora viva e pulsante, con tante novità sia lato hardware che in fatto di design.
N.B. – Se non visualizzate correttamente i box presenti all’interno della nostra guida, provate a disattivare AdBlock. Inoltre vi segnaliamo che su Amazon, in alcuni casi è presente la voce “Applica Coupon”, che vi permette di risparmiare (vale solo se c’è una promo attiva su un determinato prodotto).
I migliori notebook del mese
ASUS Zenbook A14 (UX3407Q)
- Display – 14″ OLED WUXGA (1.920 x 1.200, 16:10)
- CPU – Snapdragon X (X1 26-100)
- GPU – Adreno X1-45
- RAM – 16 GB
- Storage – 512 GB SSD
- Batteria – 70 Wh
- Sistema Operativo – Windows 11 Home
- RECENSIONE
- 899€
Dell 15 DC15250
- Display – LCD 15,6″ Full HD (1.920 x 1.080) 120 Hz
- CPU – Intel Core i7-1355U
- GPU – Intel UHD
- RAM – 16 GB
- Storage – 512 GB SSD
- Batteria – 54 Wh
- Sistema Operativo – Windows 11 Home
- 679€
Lenovo IdeaPad Slim 3 (15IAH8)
- Display – 15,6″ LCD Full HD (1920 x 1080, 16:9)
- CPU – Intel Core i5-12450H
- GPU – Integrata Intel
- RAM – 16 GB
- Storage – 512 GB SSD
- Batteria – 47 Wh
- Sistema Operativo – Windows 11 Home
- 479€
Acer Aspire Go 15 (AG15-42P-R5V8)
- Display – LCD 15,6″ Full HD (1.920 x 1.080, 16:9)
- CPU – AMD Ryzen 5 5625U
- GPU – AMD Radeon
- RAM – 32 GB
- Storage – 1 TB SSD
- Batteria – 53 Wh
- Sistema Operativo – Windows 11 Home
- 579€
Samsung Galaxy Book 4
- Display – 15,6″ IPS Full HD (1.920 x 1.080, 16:9, 144 Hz)
- CPU – Intel Core 5
- GPU – Grafica Intel integrata
- RAM – 16 GB
- Storage – 512 GB SSD
- Batteria – 54 Wh
- Sistema Operativo – Windows 11 Home
- 581€
Per tutti i coupon e le offerte sugli smartphone cinesi (e non solo) vi invitiamo a seguire il nostro canale Telegram dedicato: GizDeals! E tutti i canali tematici.
GizDeals | BangGood Italia | GizDeals eBay | GizDeals Affari dal Web | Gizdeals AliExpress
Le nostre classifiche
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.