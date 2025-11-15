HyperOS 3 Stabile è disponibile con Xiaomi.eu | Novembre 2025

Nel mondo Android, la personalizzazione è spesso la chiave per un’esperienza utente ottimale, anche se ultimamente sembra che molti produttori abbiano perso la retta via.

Per i possessori di dispositivi Xiaomi, un nome emerge frequentemente nelle discussioni delle community: Xiaomi.eu, ora aggiornata ad HyperOS 3 già disponibile per vari modelli della compagnia cinese, Redmi e POCO compresi. Ma cos’è esattamente questa ROM e perché attira l’attenzione di tanti appassionati di tecnologia?

Xiaomi.eu ha lanciato HyperOS 3: tutti i link al download per Xiaomi, Redmi e POCO | Novembre 2025

In breve, Xiaomi.eu è una versione personalizzata del sistema operativo MIUI o HyperOS di Xiaomi, creata da una community indipendente per colmare il divario tra le versioni cinesi e quelle globali.

La custom ROM è disponibile per vari Xiaomi, Redmi e POCO ed è basata sulle versioni cinesi stabili o settimanali della MIUI o HyperOS ufficiale, ma tradotta e ottimizzata per il mercato europeo/occidentale.

Per gli utenti esperti passiamo direttamente oltre e vi lasciamo con i link al download: questi sono gli smartphone supportati finora e aggiorneremo l’elenco man mano che ne saranno aggiunti di nuovi e ci saranno update.

Modello Versione Redmi K90 annibale OS3.0.13.0 Scarica Android 16 Xiaomi 14 Ultra aurora

OS3.0.4.0

Scarica Android 16 Xiaomi 15 dada OS3.0.5.0 Scarica Android 16 Xiaomi 15 Pro haotian OS3.0.5.0 Scarica Android 16 Xiaomi 14 houji OS3.0.4.0 Scarica Android 16 Redmi K70 Pro manet OS3.0.4.0 Scarica Android 16 POCO F7 Ultra (Redmi K80 Pro) miro OS3.0.3.0 Scarica Android 16 Redmi K90 Pro Max myron OS3.0.14.0 Scarica Android 16 POCO F7 (Redmi Turbo 4 Pro) onyx OS3.0.5.0 Scarica Android 16 Xiaomi 17 Pro pandora OS3.0.30.0 Scarica Android 16 Xiaomi 17 Pro Max popsicle OS3.0.30.0 Scarica Android 16 Xiaomi 17 pudding OS3.0.30.0 Scarica Android 16 Xiaomi 14 Pro shennong OS3.0.4.0 Scarica Android 16 POCO F6 Pro (Redmi K70) vermeer OS3.0.2.0 Scarica Android 16 Xiaomi 15 Ultra xuanyan OS3.0.6.0 Scarica Android 16 POCO F7 Pro (Redmi K80) zorn OS3.0.4.0 Scarica Android 16

Come installare HyperOS 3 di Xiaomi.eu

Come di consueto ricordiamo che l’installazione di HyperOS in versione Xiaomi.eu è destinata agli utenti esperti e consapevoli. Non si tratta infatti di ROM ufficiali ma di custom ROM: il prerequisito fondamentale è lo sblocco del bootloader, in modo da poter procedere con l’installazione tramite TWRP.

Installa tramite TWRP

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Riavvia lo smartphone in modalità TWRP

Seleziona Wipe>Format data (solo se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade)

Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone

Clicca su Install e seleziona la ROM

Riavvia lo smartphone

Installa tramite modalità Fastboot

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Estrai la ROM in una nuova cartella

Spegni lo smartphone e avvialo in modalità Fastboot (tenere Volume giù + Tasto accensione)

Connetti lo smartphone al PC via cavo USB

Esegui lo script d’installazione presente nella cartella estratta, in base al tipo d’installazione: install_and_format_data (se è la prima installazione o se stai effettuando un downgrade) install_upgrade (se stai aggiornando da una versione precedente della Xiaomi.eu)



(ROM Xiaomi.eu e TWRP devono essere già installate sul dispositivo)

Scarica la ROM Xiaomi.eu

Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone

Apri l’app Updater

Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento

Seleziona la ROM e conferma

Cosa cambia con HyperOS 3 di Xiaomi.eu

Come abbiamo già sottolineato Xiaomi.eu è una custom ROM, ossia un software personalizzato da parte di un gruppo di appassionati (esperti) che ha deciso di realizzare una versione alternativa di HyperOS basata completamente sulle ROM cinesi.

La custom ROM nasce direttamente dalle fondamenta delle ROM cinesi ufficiali, le quali ricevono spesso nuove funzionalità e aggiornamenti con settimane o mesi di anticipo rispetto alle controparti Global o EEA/EU. Il team di Xiaomi.eu interviene su questo codice sorgente, lo ottimizza e lo adatta per il pubblico occidentale.

Il primo, e forse più significativo, cambiamento è la rimozione del bloatware cinese, ovvero quelle applicazioni e servizi superflui o non funzionanti al di fuori dell’Asia. Al loro posto, la ROM integra perfettamente i servizi e le app essenziali di Google, che mancano nelle versioni cinesi originali. Inoltre, a differenza di queste ultime, Xiaomi.eu offre un supporto multilingua completo, incluso l’italiano, rendendo il sistema immediatamente fruibile.

L’esperienza utente ne beneficia notevolmente. Molti utenti segnalano una maggiore fluidità generale del sistema e una gestione della batteria ottimizzata, grazie a un software spesso più snello e privo di servizi inutili in background. A ciò si aggiungono piccole ma utili personalizzazioni.

È importante sottolineare, tuttavia, che l’installazione di Xiaomi.eu richiede un passaggio fondamentale: lo sblocco del bootloader del dispositivo, un’operazione comune tra gli appassionati ma che richiede una certa competenza tecnica.

Caratteristiche ufficiali

Basato sulle build Stabili / Settimanali cinesi (ad eccezione di HMNote3SE, POCOF1). Abilitata la ricerca nella barra di stato. Abilitata la gesture di ricerca (scorri verso l’alto) sul desktop. Abilitato MiDrive in File Explorer. Aggiunta la modalità orizzontale (landscape) per l’app SMS. Alba/Tramonto nell’app Meteo. Supporto per le app Google integrato. Importazione di temi da zhuti.xiaomi.com tramite ThemeManager. Nessuna inutile app cinese “bloatware”. Più RAM libera grazie a un minor numero di processi in background. Icone delle app unificate in stile piatto sia per le app di sistema che per quelle di terze parti (es. anche le app Google). Menu avanzato con icone a colori. Nessun carattere cinese in tutto il sistema. Mi Video, Mi Musica, Mi Radio, Mi Browser: Nessun contenuto cinese inutile. Nessuna possibilità di bloccare accidentalmente il bootloader installando qualsiasi versione xiaomi.eu. Aggiunta la traduzione reale in 27 lingue, realizzata dai Fansite Ufficiali MIUI e dai fan MIUI. Aggiunto il supporto per il dialer EU T9. Aggiunto l’interruttore del suono di ricarica. Aggiunto l’interruttore del correttore ortografico (Spell Checker). Aggiunta l’animazione di spegnimento dello schermo (Screen-OFF animation). Impostazioni GPS ottimizzate per l’UE. Consumo della batteria ottimizzato. Consumo di RAM ottimizzato. Aggiunta l’auto-calibrazione OIS per MI5. Aggiunto il supporto per Camera2 API per MI5, MI6. Aggiunto il supporto Video 4k per MI4C, MI4S, HMNote3Pro, HMNote3SE, HMNote4X. Aggiunto il 3D Touch alla versione MI5S 3GB RAM. Aggiunto GSMalphabet nell’app SMS. Aggiunti più layout della griglia di icone: 4×5, 4×6, 5×5, 5×6. Aggiunto il layout Toggles 5×3 (interruttori rapidi). SafetyNet superato (supporto ad Android Pay). Play Store certificato. Deodexed (ottimizzazione delle app). Aggiunte attività automatizzate. Aggiunto l’acceleratore di velocità per i giochi (game speed booster). Aggiunto il modulo di cancellazione (eliminazione magica) alle opzioni di modifica delle foto in Galleria. Risolto il problema del volume basso tramite cuffie. Risolto il problema della risposta vocale di Google Assistant. E altro ancora.

HyperOS 3 originale: novità, dispositivi supportati e download

Prima di lasciarvi segnaliamo altri tre approfondimenti utili sia per i Mi Fan veterani che per chi si approccia per la prima volta alla compagnia cinese.

