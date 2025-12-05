HyperOS 3: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download Dicembre 2025

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre – HyperOS 3.0 Stabile è in fase di rilascio massivo per i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO, portando con sé un’ondata di miglioramenti in termini di prestazioni, fluidità e funzionalità cross-device.
Questa guida è stata creata per fornirti un unico punto di riferimento, aggiornato e completo, che ti permetterà di verificare lo stato del rilascio per il tuo modello e, se necessario, di procedere all’installazione manuale della ROM stabile in versione EEA (Area Economica Europea) o EU.
Se sei stanco di aspettare la fatidica notifica OTA qui troverai l’elenco aggiornato dei dispositivi supportati, insieme ai link diretti per il download delle ROM (Recovery e Fastboot, quando disponibili).
Novità – aggiunti Xiaomi 14 e vari update all’ultima versione disponibile ad oggi.
HyperOS 3 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO
Come avviene con ogni versione del software di Xiaomi, sono presenti varie build: quella cinese è destinata al mercato di nascita del brand, mentre la variante Global è aperta a molteplici Paesi. Tuttavia gli utenti italiani devono guarda alla versione EEA/EU, ossia quella dedicata allo spazio europeo. Si tratta del software conforme alle normative europee, quello ufficiale per i dispositivi acquistati alle nostre latitudini.
L’aggiornamento stabile ad HyperOS 3 avviene in modo graduale tuttavia è possibile velocizzare il processo controllando manualmente la disponibilità dell’OTA in Impostazioni e Info sistema/telefono. In alternativa è possibile procedere con l’installazione manuale, scaricando il file dell’update.
In questa guida ci limitiamo a segnalarvi i link al download per le varie versioni di HyperOS 3: per tutte le novità dell’aggiornamento vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato mentre l’elenco completo degli smartphone supportati – Xiaomi, Redmi e POCO – è disponibile a parte.
Di seguito trovate i link al download per HyperOS 3 stabile: ci limiteremo esclusivamente alla versione internazionale EEA/EU, ossia quella relativa alla zona europea e all’Italia. Come indicato ci occuperemo solo delle versioni stabili e solo per le nostre latitudini, in modo da evitare confusione – per veterani e nuovi utenti.
|Modello
|Nome in codice
|Versione
|Recovery
|Fastboot
|Xiaomi 15T Pro
|klimt
|OS3.0.5.0.WOSEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Xiaomi 15T
|goya
|OS3.0.4.0.WOEEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|Scarica
|Xiaomi 15 Ultra
|xuanyuan
|OS3.0.5.0.WOAEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Xiaomi 15
|dada
|OS3.0.6.0.WOCEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Xiaomi 14
|houji
|OS3.0.5.0.WNCEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Xiaomi MIX Flip
|ruyi
|–
|–
|–
|Xiaomi Pad 7 Pro
|muyu
|OS3.0.3.0.WOYEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|Xiaomi Pad 7
|ukulele
|–
|–
|–
|Redmi Note 14 Pro+ 5G
|amethyst
|–
|–
|–
|Redmi Note 14 Pro 5G
|malachite
|–
|–
|–
|Redmi Note 14 Pro
|obsidian
|–
|–
|–
|Redmi Note 14
|tanzanite
|–
|–
|–
|Redmi 13 5G
|breeze
|OS3.0.7.0.WNUINXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|POCO F8 Ultra
|myron
|OS3.0.4.0.WPMEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|Scarica
|POCO F8 Pro
|annibale
|OS3.0.5.0.WPKEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|Scarica
|POCO F7 Ultra
|miro
|OS3.0.3.0.WOMEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|POCO F7 Pro
|zorn
|–
|–
|–
|POCO F7
|onyx
|–
|–
|–
|POCO X7 Pro
|rodin
|OS3.0.3.0.WOJEUXM (EEA/EU)
|Scarica
|–
|POCO X7
|malachite
|–
|–
|–
Come installare HyperOS 3
Se l’aggiornamento desiderato non è ancora disponibile via OTA è possibile scaricare il file dall’elenco in alto e procedere con l’installazione manuale direttamente tramite il proprio smartphone Xiaomi, Redmi o POCO.
- Scarica la ROM che ti interessa
- Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone
- Apri Impostazioni>Info telefono>Aggiornamento sistema
- Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento (se l’opzione non risulta visibile, clicca 5 volte sul logo HyperOS)
- Seleziona la ROM e conferma