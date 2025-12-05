HyperOS 3: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download Dicembre 2025

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre – HyperOS 3.0 Stabile è in fase di rilascio massivo per i dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO, portando con sé un’ondata di miglioramenti in termini di prestazioni, fluidità e funzionalità cross-device.

Questa guida è stata creata per fornirti un unico punto di riferimento, aggiornato e completo, che ti permetterà di verificare lo stato del rilascio per il tuo modello e, se necessario, di procedere all’installazione manuale della ROM stabile in versione EEA (Area Economica Europea) o EU.

Se sei stanco di aspettare la fatidica notifica OTA qui troverai l’elenco aggiornato dei dispositivi supportati, insieme ai link diretti per il download delle ROM (Recovery e Fastboot, quando disponibili).

Novità – aggiunti Xiaomi 14 e vari update all’ultima versione disponibile ad oggi.

HyperOS 3 Stabile: scarica la ROM per il tuo smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Come avviene con ogni versione del software di Xiaomi, sono presenti varie build: quella cinese è destinata al mercato di nascita del brand, mentre la variante Global è aperta a molteplici Paesi. Tuttavia gli utenti italiani devono guarda alla versione EEA/EU, ossia quella dedicata allo spazio europeo. Si tratta del software conforme alle normative europee, quello ufficiale per i dispositivi acquistati alle nostre latitudini.

L’aggiornamento stabile ad HyperOS 3 avviene in modo graduale tuttavia è possibile velocizzare il processo controllando manualmente la disponibilità dell’OTA in Impostazioni e Info sistema/telefono. In alternativa è possibile procedere con l’installazione manuale, scaricando il file dell’update.

In questa guida ci limitiamo a segnalarvi i link al download per le varie versioni di HyperOS 3: per tutte le novità dell’aggiornamento vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato mentre l’elenco completo degli smartphone supportati – Xiaomi, Redmi e POCO – è disponibile a parte.

Di seguito trovate i link al download per HyperOS 3 stabile: ci limiteremo esclusivamente alla versione internazionale EEA/EU, ossia quella relativa alla zona europea e all’Italia. Come indicato ci occuperemo solo delle versioni stabili e solo per le nostre latitudini, in modo da evitare confusione – per veterani e nuovi utenti.

Modello Nome in codice Versione Recovery Fastboot Xiaomi 15T Pro klimt OS3.0.5.0.WOSEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi 15T goya OS3.0.4.0.WOEEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica Xiaomi 15 Ultra xuanyuan OS3.0.5.0.WOAEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi 15 dada OS3.0.6.0.WOCEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi 14 houji OS3.0.5.0.WNCEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi MIX Flip ruyi – – – Xiaomi Pad 7 Pro muyu OS3.0.3.0.WOYEUXM (EEA/EU) Scarica – Xiaomi Pad 7 ukulele – – – Redmi Note 14 Pro+ 5G amethyst – – – Redmi Note 14 Pro 5G malachite – – – Redmi Note 14 Pro obsidian – – – Redmi Note 14 tanzanite – – – Redmi 13 5G breeze OS3.0.7.0.WNUINXM (EEA/EU) Scarica – POCO F8 Ultra myron OS3.0.4.0.WPMEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica POCO F8 Pro annibale OS3.0.5.0.WPKEUXM (EEA/EU) Scarica Scarica POCO F7 Ultra miro OS3.0.3.0.WOMEUXM (EEA/EU) Scarica – POCO F7 Pro zorn – – – POCO F7 onyx – – – POCO X7 Pro rodin OS3.0.3.0.WOJEUXM (EEA/EU) Scarica – POCO X7 malachite – – –

Come installare HyperOS 3

Se l’aggiornamento desiderato non è ancora disponibile via OTA è possibile scaricare il file dall’elenco in alto e procedere con l’installazione manuale direttamente tramite il proprio smartphone Xiaomi, Redmi o POCO.

Scarica la ROM che ti interessa

Copia la ROM nella memoria interna dello smartphone

Apri Impostazioni>Info telefono>Aggiornamento sistema

Clicca su Menu (…)>Seleziona pacchetto d’aggiornamento (se l’opzione non risulta visibile, clicca 5 volte sul logo HyperOS)

Seleziona la ROM e conferma

