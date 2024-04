Fallout: la guida per capire la serie Prime Video senza averci mai giocato

La serie TV dedicata alla saga videoludica di Fallout è finalmente approdata su Amazon Prime Video, ma in tanti potrebbero essere spaventati dall’enorme mole di informazioni necessaria a capire tutti i riferimenti senza però mai aver giocato il videogioco. Per questo motivo abbiamo deciso di realizzare una guida definitiva su tutto quello che c’è da sapere sulla saga realizzata da Interplay prima e Bethesda poi, per godersi al meglio la nuova serie TV disponibile in streaming.

Fallout: tutto quello che c’è da sapere prima di guardare la serie tv Prime Video

Cos’è Fallout?

Fallout è una delle serie videoludiche più famose al mondo, sviluppata originariamente da Interplay Entertainment e successivamente portata avanti da quella che oggi è conosciuta come Bethesda Game Studios. Il primo titolo della saga risale al 1997 e getta le basi per quella che saranno sequel e spin-off: il giocatore si risveglia in un mondo post-apocalittico in una timeline alternativa, in cui la città è stata devastata da una guerra nucleare globale tra Stati Uniti e Cina nell’anno 2077.

Il gameplay di Fallout combina esplorazione, combattimento, dialoghi e gestione delle risorse, con il giocatore che assume il ruolo di un sopravvissuto che esplora un mondo vasto e pericoloso, affrontando minacce come creature mutanti, bande di predoni e altre fazioni ostili. La serie è principalmente nota (ed apprezzata) per il suo umorismo nero, il suo stile retrò e la sua atmosfera cupa e decadente che caratterizzano le città statunitensi in cui si svolgono le avventure.

Nel corso dei capitoli arrivati su PC e console, infatti, Fallout permette ai giocatori di esplorare le versioni futuristiche e devastate di Washington, Boston, Las Vegas e più in generale dello stato della California.

Che cosa sono i Vault?

I Vault sono un elemento iconico dell’universo di Fallout e sono presenti in tutti i giochi della serie. Ogni Vault ha una sua storia unica, eccentrici personaggi, e spesso nasconde segreti o si presenta come location chiave per la trama del gioco. Si tratta di rifugi sotterranei costruiti dall’azienda Vault-Tec Corporation per proteggere una parte della popolazione umana dalle devastazioni della guerra nucleare. Questi rifugi fanno parte del “Vault-Tec Assisted Targeting System” o “V.A.T.S.“, utilizzato come meccanismo di gioco per la pianificazione degli attacchi nei giochi della serie. Gli abitanti del Vault indossano, solitamente, una tuta di colore blu e giallo con il numero corrispondente stampato sulle spalle, oltre ad essere dotati del classico Pip-boy.

I Vault sono disseminati per tutto il territorio statunitense, ma spesso celano oscuri retroscena: alcuni di essi, infatti, erano utilizzati per esperimenti sociali o psicologici condotti dalla Vault-Tec. Per esempio, nel corso dei vari capitoli dei giochi, i giocatori hanno potuto esplorare dei rifugi progettati appositamente per per testare gli effetti della segregazione, della superpopolazione, della propaganda o di altri fattori su gruppi di persone isolate.

Cos’è il Pip-Boy?

Il Pip-Boy è uno forse uno dei simboli più riconosciuti e famosi della serie di Fallout: si tratta di un computer portatile indossabile al polso (paragonabile ai moderni smartwatch, ma ben più grande), progettato dalla Vault-Tec Corporation per fornire agli abitanti del Vault uno strumento per la comunicazione e la navigazione. Il Pip-Boy, e il suo iconico avatar dai capelli biondi, all’interno del gioco permette la gestione dell’inventario, della mappa, della radio e delle statistiche del personaggio S.P.E.C.I.A.L.

Lo S.P.E.C.I.A.L, infatti, è un’altra caratteristica peculiare della serie per la crescita del personaggio: si tratta di un acronimo che sta per Strength (Forza), Perception (Percezione), Endurance (Resistenza), Charisma (Carisma), Intelligence (Intelligenza), Agility (Agilità) e Luck (Fortuna). All’interno del gioco, i giocatori possono assegnare punti ad ognuna di queste statistiche per guadagnare nuove abilità, influenzando le capacità nel combattimento, nei dialoghi e nell’esplorazione.

Quali sono le fazioni di Fallout?

La guerra nucleare globale alla base della trama dei videogiochi di Fallout ha chiaramente sconvolto gli equilibri dei governi mondiali e la popolazione sopravvissuta ha dovuto governare creando delle fazioni in ogni città e stato. Le fazioni sono davvero tante e appaiono a seconda del titolo che si sta giocando (spesso in guerra tra di loro), quindi abbiamo pensato di elencare quelle maggiormente presenti all’interno della saga, nonché le più importanti ed iconiche.

Confraternita d’acciaio (Brotherhood of Steel): Una fazione tecnocratica e militaristica che si concentra sulla raccolta e la preservazione della tecnologia avanzata pre-bellica. La loro missione principale è proteggere la tecnologia dalle mani sbagliate e preservarla per il bene dell’umanità. La loro particolarità risiede nel poter utilizzare le grandi armature atomiche diventate anch’esso simbolo di Fallout.

(Brotherhood of Steel): Una fazione tecnocratica e militaristica che si concentra sulla raccolta e la preservazione della tecnologia avanzata pre-bellica. La loro missione principale è proteggere la tecnologia dalle mani sbagliate e preservarla per il bene dell’umanità. La loro particolarità risiede nel poter utilizzare le grandi armature atomiche diventate anch’esso simbolo di Fallout. Minutemen : Una milizia formata per proteggere i coloni e le città nel Commonwealth che si concentra sulla difesa delle persone comuni e sulla ricostruzione della società.

: Una milizia formata per proteggere i coloni e le città nel Commonwealth che si concentra sulla difesa delle persone comuni e sulla ricostruzione della società. Istituto (Institute): Una fazione particolarmente avanzata in campo tecnologico che solitamente opera nell’ombra. Il loro obiettivo è quello di raggiungere un futuro utopico per l’umanità attraverso la creazione di androidi detti Synth.

(Institute): Una fazione particolarmente avanzata in campo tecnologico che solitamente opera nell’ombra. Il loro obiettivo è quello di raggiungere un futuro utopico per l’umanità attraverso la creazione di androidi detti Synth. Enclave: Un’organizzazione nata dalle elite del governo degli Stati Uniti prima della guerra nucleare. I suoi membri sono fermamente convinti di essere gli eredi legittimi del governo pre-bellico e cercano di ristabilire il controllo sugli Stati Uniti attraverso mezzi brutali.

Quali sono le creature e i mostri di Fallout?

Se gli abitanti dei Vault sono riusciti ad uscire incolumi dalla guerra nucleare globale, lo stesso non si può dire di chi non è stato così fortunato da ottenere un posto dove rifugiarsi durante la terribile esplosione. Per questo motivo il mondo di Fallout è popolato da creature mostruose e mutanti, che spesso e volentieri attentano alla vita dei giocatori durante l’esplorazione. Anche in questo caso, la fauna è davvero sconfinata, quindi abbiamo selezionato quelli più famosi e che appaiono con più frequenza nei giochi.

Ghoul : esseri umani mutati dall’esposizione alla radiazione nucleare, il cui aspetto può variare notevolmente, dalla pelle decomposta a quella luminescente dei più irradiata.

: esseri umani mutati dall’esposizione alla radiazione nucleare, il cui aspetto può variare notevolmente, dalla pelle decomposta a quella luminescente dei più irradiata. Supermutanti : esseri umani mutati geneticamente, la cui caratteristica principale è quella di essere particolarmente alti e muscolosi. Sono spesso molto ostili e vivono in gruppi organizzati.

: esseri umani mutati geneticamente, la cui caratteristica principale è quella di essere particolarmente alti e muscolosi. Sono spesso molto ostili e vivono in gruppi organizzati. Deathclaw : sono tra le creature più temibili del mondo di Fallout, a causa dei loro artigli e denti particolarmente affilate. Hanno una indole molto aggressiva e possono risultare estremamente pericolosi.

: sono tra le creature più temibili del mondo di Fallout, a causa dei loro artigli e denti particolarmente affilate. Hanno una indole molto aggressiva e possono risultare estremamente pericolosi. Radroach : insetti giganti e resistenti che prosperano proprio grazie alle radiazioni nucleari.

: insetti giganti e resistenti che prosperano proprio grazie alle radiazioni nucleari. Mirelurk: crostacei mutati a causa delle radiazioni con gusci particolarmente duri e artigli molto affilati.

Dove posso vedere la serie tv di Fallout?

La serie TV di Fallout è disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video ed è composta da una prima stagione di 8 episodi disponibile dal 11 aprile 2024. La serie è diretta da Jonathan Nolan mentre tra gli interpreti troviamo Ella Purnell, Aaron Moten e Walton Goggins. La serie di Fallout, ovviamente, è disponibile sia con il doppiaggio italiano che con il doppiaggio originale e sottotitoli in italiano.

