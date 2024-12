Download Android 16 per Google Pixel | OTA e Factory Image (Dicembre 2024)

Android 16 quest’anno arriva in anticipo, grazie ad una nuova politica di Google che ha deciso di velocizzare i rilasci delle nuove versione del sistema operativo mobile. Con il nome in codice Baklava, tipico dolce turco, a partire dal mese di novembre sono disponibili le prime Developer Preview dedicate agli sviluppatori, mentre da gennaio 2025 è previsto l’arrivo delle versione Beta. In questo nostro approfondimento, troverete la possibilità di scaricare sia le Factory Image che i file OTA per l’installazione di questo nuovo sistema operativo.

Scarica i file Factory Image e OTA per l’installazione di Android 16 su Google Pixel

Crediti: Google, Canva

Android 16, almeno nella versione Developer Preview 1, è compatibile con gli stessi dispositivi Pixel di Android 15. Questo significa che anche Pixel 6 e Pixel 6 Pro guadagneranno un altro anno di aggiornamenti software, nonostante la fine del supporto ufficiale. Le novità sono davvero tante e riguardano principalmente nuove funzionalità e miglioramento dell’esperienza utente.

Per effettuare l’installazione delle Factory Image oppure degli aggiornamenti OTA manuale è consigliato l’utilizzo di Android Flash Tool, ma l’operazione è eseguibile anche tramite riga di comando con ADB. Come sempre, vi ricordiamo che potrete effettuare questa procedura a vostro rischio e pericolo.

Download Android 16 Developer Preview 1 (DP1)

Build : BP21.241018.009

: BP21.241018.009 Data di rilascio: 19 novembre 2024

Dispositivo Factory Image Aggiornamento OTA Pixel 6 Download Download Pixel 6 Pro Download Download Pixel 6a Download Download Pixel 7 Download Download Pixel 7 Pro Download Download Pixel 7a Download Download Pixel 8 Download Download Pixel 8 Pro Download Download Pixel 8a Download Download Pixel Tablet Download Download Pixel Fold Download Download Pixel 9 Download Download Pixel 9 Pro Download Download Pixel 9 Pro XL Download Download Pixel 9 Pro Fold Download Download

Download Android 16 Developer Preview 2 (DP2)

Build : BP21.241121.009

: BP21.241121.009 Data di rilascio: 18 dicembre 2024

Dispositivo Factory Image Aggiornamento OTA Pixel 6 Download Download Pixel 6 Pro Download Download Pixel 6a Download Download Pixel 7 Download Download Pixel 7 Pro Download Download Pixel 7a Download Download Pixel 8 Download Download Pixel 8 Pro Download Download Pixel 8a Download Download Pixel Tablet Download Download Pixel Fold Download Download Pixel 9 Download Download Pixel 9 Pro Download Download Pixel 9 Pro XL Download Download Pixel 9 Pro Fold Download Download

