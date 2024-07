Cosa è Matter: come funziona il nuovo standard per la domotica

Negli ultimi anni, la domotica è diventata sempre più una parte integrante delle nostre vite, con centinaia e più dispositivi intelligenti che ci aiutano a gestire la quotidianità in casa. Tuttavia, l’interoperabilità tra questi smart device è spesso una vera e propria sfida: ecco perché la grandi aziende tech hanno unito le forze per sviluppare Matter, uno standard di connettività progettato per semplificare l’integrazione tra dispositivi smart di diversi produttori. Se state approcciando il mondo della domotica soltanto adesso, questo nostro approfondimento vi guiderà alla scoperta del protocollo del futuro.

Matter: un protocollo unificato per la smart home

Cos’è Matter?

Crediti: Matter

Matter è un protocollo di connettività open-source per la domotica, creato dal Connectivity Standards Alliance (CSA), precedentemente noto come Zigbee Alliance. L’obiettivo principale di Matter è garantire che i dispositivi smart di diverse marche possano funzionare insieme in modo nativo, fluido e sicuro, permettendo agli ecosistemi di interagire di loro e non limitando più la scelta in fase di acquisto. Il progetto è iniziato nel 2019 con il nome di Project CHIP (Connected Home over IP), ma nel 2022 i grandi nomi appartenenti alla CSA come Amazon, Apple, Google, Samsung, LG e tanti altri hanno annunciato l’arrivo di Matter 1.0.

Qualsiasi produttore può scegliere di rendere compatibile il proprio dispositivi smart con Matter: il protocollo infatti prevede un’infrastruttura completamente aperta, con la possibilità di integrarsi facilmente in ecosistemi già esistenti come quelli di Amazon Alexa, Google Home e Apple HomeKit. Purtroppo, al momento, l’adozione da parte dei produttori sembra essere ancora molto bassa, per questo motivo il protocollo fatica a guadagnare popolarità all’interno delle case smart moderne.

Come funziona Matter?

Crediti: Canva

Matter è progettato per essere un “linguaggio comune” che permette ai dispositivi di diverse marche e produttori di comunicare tra loro. Che in casa si utilizzi, per esempio, una lampadina smart Yeelight, un termostato Nest o una serratura intelligente Nuki, tutti i dispositivi potranno interagire e comunicare tra di loro grazie a Matter. Il protocollo utilizza tecnologie di rete già esistenti come Ethernet e Wi-Fi, ma mette a disposizione anche una rete Thread a basso consumo particolarmente adatta all’utilizzo per la domotica. Questa, infatti, è una rete mesh in cui ogni dispositivo funge da nodo che può trasmettere segnali ad altri dispositivi, garantendo una copertura di rete più estesa e stabile.

Uno degli obiettivi di questo nuovo protocollo unificato, inoltre, è rendere la configurazione dei dispositivi smart il più semplice possibile: con Matter, infatti, gli utenti possono aggiungere nuovi dispositivi alla loro rete domestica con pochi semplici passaggi, utilizzando una qualsiasi app compatibile. Anche la sicurezza gioca un ruolo fondamentale: questo protocollo, per l’appunto, utilizza crittografia end-to-end per proteggere i dati trasmessi tra i dispositivi, garantendo che le comunicazioni siano sicure e private.

Quali dispositivi supportano Matter?

Crediti: Matter

Come accennato in precedenza, l’adozione del protocollo Matter procede purtroppo a rilento: solo negli ultimi mesi infatti si sono aggiunti diversi produttori alla lista dei dispositivi supportati, ma grazie alle versione 1.2 e 1.3 potrebbero molto presto aggiungersene degli altri grazie all’ampliamento del supporto. Di seguito la lista dei produttori che supportano questo nuovo protocollo, mentre per conoscere se un determinato dispositivo è compatibile (e certificato) con Matter, vi consigliamo di visitare il sito ufficiale del CSA.

Amazon Echo

Apple

Aqara

Arlo

Belkin

Candy

Ecobee

Ecovacs

EVE

Google (Home, Nest)

Govee

Haier

Hoover

IKEA

Kasa

LG

Lifx

Leviton

Midea

Nanoleaf

Netatmo

Nuki

Philips

Roborock

Samsung

Somfy

SONOFF

SwitchBot

Tado

TP-Link/TAPO

Tuya

Vimar

Wiz

Yale

Yeelight

Zemismart

La lista è aggiornata a luglio 2024.

