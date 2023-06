Come salvare i video Reels di Instagram

I video Reels sono una delle funzionalità più apprezzate dagli utenti di Instagram e hanno avuto una grande popolarità del corso degli anni (anche grazie alla spintarella data da TikTok, che ha fatto crescere l'interesse verso le clip brevi). Negli USA finalmente è stato dato il via ad una novità attesa da molti, che si è fatta attendere davvero parecchio. Andiamo a scoprire il metodo ufficiale per scaricare e salvare i video Reels di Instagram, senza ricorrere ad aiuti “esterni”: ecco come fare!

N.B. – una premessa importante prima di continuare a leggere. La funzione per salvare i video Instagram Reels è attualmente disponibile sono negli USA. Non appena sarà disponibile anche in Italia vi aggiorneremo ma comunque la procedura non dovrebbe cambiare (dato che si tratta di un'opzione ufficiale del social).

Come salvare i Reels di Instagram in pochi, semplici passi

TikTok, uno dei principali rivali di Instagram, consente di salvare i video brevi caricati dagli utenti. Una funzione utile ma che purtroppo non è stata implementata subito da Instagram per quanto riguarda i suoi Reels. È stato necessario attendere un po' di tempo, ma ora questa novità è stata implementata nel social anche se si tratta di un funzione attiva solo negli USA. Dopo un periodo di prova arriverà anche da noi, in Europa e in Italia, quindi facciamoci trovare pronti ed andiamo subito a scoprire come scaricare e salvare i video Reels di Instagram!

Image Credits: Instagram/Adam Mosseri

Si tratta di un metodo ufficiale e quindi che non fa affidamento ad app di terze parti oppure a trucchi come la registrazione dello schermo durante la riproduzione del video. Per poter salvare il Reels che vi interessa questo deve necessariamente rispettare delle condizioni.

La nuova funzione di Download è disponibile solo nell'app , quindi non è utilizzabile via web.

, quindi non è utilizzabile via web. I Reels possono essere scaricati solo da account pubblici (non privati). Gli utenti con account pubblici possono decidere se rendere o meno scaricabili i loro Reels, quindi i video devono avere l' approvazione al Download da parte dell'autore.

(non privati).

Ed ora che abbiamo visto i requisiti iniziali andiamo a vedere come fare per effettuare il download di un video.

Come scaricare e salvare i video Reels di Instagram Apri l'app mobile di Instagram e scegli il Reels che ti interessa. Clicca sul pulsante di Condivisione del video e troverai una nuova opzione per scaricare la clip. Clicca sul pulsante Download ed il gioco è fatto: avrai scaricato il Reels!

I video scaricati vengono salvati all'interno della galleria; inoltre ogni clip presenta sia una filigrana con il logo di Instagram che il nome dell'account che ha pubblicato il Reels.

