Come scaricare foto e video da iPhone a PC/Mac

Oggigiorno i contenuti multimediali sono di fondamentale importanza per gli utenti: foto e video sono un modo per immortalare i momenti migliori (magari un evento importante, una nascita, una vacanza, un compleanno e così via) e tutti sono un po' gelosi delle proprie creazioni ed affezionati alle immagini e alle clip salvate a bordo del proprio dispositivo. Hai bisogno delle tue foto per effettuare delle stampe o magari per delle modifiche tramite computer ed utilizzi un iPhone? Allora andiamo a vedere come fare per scaricare foto e video da iPhone ad un PC Windows o al Mac, sia utilizzando un cavo per il trasferimento che sfruttando la modalità wireless.

Ecco come scaricare foto e video da iPhone ad un PC Windows o Mac

Crediti: Apple

Importare foto e video da iPhone al PC o Mac è una procedura semplicissima, che non richiede grandi conoscenze informatiche e può essere svolta in modo pratico da chiunque. Quando scatti una foto o giri una clip utilizzando il tuo iPhone, questo contenuto multimediale viene salvato sul dispositivo e sincronizzato su iCloud (nel caso in cui la sincronizzazione cloud sia attiva, ovviamente). Andiamo a vedere come scaricare foto e video da iPhone su PC e Mac, tramite vari modi in base alle tue esigenze. Ormai sempre più utenti si affidano ad esperienze senza fili, quindi direi di cominciare con un metodo semplice e che non richiede alcun tipo di cavo.

Come scaricare foto e video da iPhone ad un PC Windows o Mac | Wireless Attiva la sincronizzazione delle foto su iCloud Per prima cosa andiamo a vedere come fare per trasferire foto e video su un PC Windows utilizzando iCloud. Il passaggio più importante è quello di attivare la sincronizzazione delle foto su iCloud. Per farlo basta prendere il tuo iPhone e accedere alle “Impostazioni“; clicca sul tuo ID Apple, poi pigia su “iCloud” e in “App che utilizzano iCloud” seleziona “Foto”. Qui attiva “Sincronizza questo iPhone”. Torna nelle “Impostazioni” poi clicca su “Foto” e attiva la funzione “Foto di iCloud“. In questo modo tutte le tue foto e i video saranno sincronizzati con iCloud, il servizio di archiviazione di Apple; assicurati che il peso dei contenuti multimediali non sia superiore ai 5 GB gratis per tutti gli utenti. In alternativa considera la possibilità di passare ad un piano superiore (con più Giga di archiviazione, ma pagando un abbonamento mensile). Su PC Windows Ora che la sincronizzazione è attiva non ti resta che passare al tuo PC Windows: scarica l'app di iCloud a bordo del tuo computer. È scaricabile direttamente tramite lo store ufficiale di Microsoft (la trovi a questo link). Una volta aperta l'app di iCloud per PC Windows è necessario effettuare l'accesso con il tuo ID Apple, dopodiché tutte le foto e i video saranno sincronizzati automaticamente col computer utilizzando la rete Internet. Su Mac Per quanto riguarda il discorso Mac, scaricare foto e video da iPhone è ancora più semplice. Nelle “Impostazioni” del tuo portatile entra nella sezione dedicata al tuo ID Apple (devi essere necessariamente loggato), poi su “iCloud”, “Foto” e spunta la voce “Sincronizza questo Mac”. Ora all'interno del Launchpad apri l'applicazione Foto e troverai tutte le immagini e i video che hai scattato e registrato utilizzando il tuo iPhone (ovviamente è necessaria una connessione Internet attiva).

Sei un utente “all'antica” (siamo ironici) e preferisci utilizzare un cavo per traferire foto e video da iPhone a PC o Mac? Niente paura perché anche in questo caso la procedura è abbastanza semplice ed immediata.

Per importare foto/video su PC Windows (con cavo) scarica iTunes sul PC o aggiorna il software alla versione più recente. Il download può essere effettuato direttamente tramite lo store Microsoft ( tramite questo link ) collega il tuo iPhone al PC tramite un cavo USB sblocca il dispositivo se richiesto e nel caso di primo avvio autorizza il collegamento con il computer ora non ti resta che trasferire i file multimediali che preferisci direttamente sul tuo PC

(con cavo)

Per importare foto/video su Mac (con cavo) collega l'iPhone al Mac tramite un cavo USB apri l'applicazione Foto presente sul computer nell'app è presente la schermata “Importa”, che permette di visualizzare tutte le foto e i video del dispositivo collegato ora non devi far altro che salvare i file multimediali sul tuo Mac

(con cavo)

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le