Come passare da Xbox Live Gold a Game Pass Ultimate spendendo 1€

Xbox Game Pass Ultimate è l'abbonamento videoludico definitivo per tutti i possessori delle console di Microsoft e grazie ad una semplice procedura è possibile convertire il precedente abbonamento ad Xbox Live Gold nella nuova versione che include anche tanti giochi e vantaggi esclusivi. Grazie al ritorno della promozione di un mese di abbonamento a 1€ è semplicissimo convertire la propria sottoscrizione in una più vantaggiosa.

Che cosa è Xbox Live Gold?

Crediti: Microsoft

Xbox Live Gold è un abbonamento a pagamento offerto da Microsoft per tutta la famiglia di console Xbox. Gli abbonati Gold ottengono l'accesso al gioco online con altri giocatori, giochi gratuiti mensili, sconti esclusivi nel Microsoft Store e l'accesso a demo e anteprime. Il debutto di questo abbonamento è avvenuto con Xbox 360 e da allora il servizio è diventato un vero e proprio must-have per tutti i giocatori che amano il multiplayer online.

Quanto costa Xbox Live Gold?

Xbox Live Gold ha un costo di 6.99€ al mese, 19.99€ per 3 mesi, 29.99€ per 6 mesi e 59.99€ per 12 mesi. Grazie ai codici digitali disponibili online, tuttavia, è possibile risparmiare sull'acquisto degli abbonamenti trimestrali e questo è un passaggio fondamentale per la conversione economica in Xbox Game Pass Ultimate.

Che cosa è Xbox Game Pass Ultimate?

Crediti: Microsoft

Xbox Game Pass Ultimate è un servizio di abbonamento di Microsoft che offre accesso a una vasta libreria di giochi per console Xbox e PC. Include anche il sopracitato Xbox Live Gold per il gioco online, EA Play per giochi EA e la possibilità di giocare in streaming su console, PC e dispositivi mobili compatibili. Si tratta quindi di un pacchetto completo che aggiunge tanti vantaggi esclusivi.

Quanto costa Xbox Game Pass Ultimate?

Xbox Game Pass Ultimate ha un costo di 14.99€ al mese, oppure 38.99€ al mese per tre mesi. Grazie ad una nuova (e molto celebre in passato) promozione di Microsoft, è tuttavia possibile ottenere 1 mese di abbonamento al costo simbolico di 1€. Proprio sfruttando questa promozione sarà possibile risparmiare sulla conversione da Xbox Live Gold a Xbox Game Pass Ultimate.

Come convertire Xbox Live Gold in Game Pass Ultimate: 1 anno a meno di 45€

Crediti: Canva, Microsoft

La conversione da Xbox Live Gold a Game Pass Ultimate non è 1:1, bensì 3:2. Questo significa che mese di Xbox Live Gold equivale a 20 giorni di Game Pass Ultimate, con un calcolo finale che ci porta ad aver bisogno di 18 mesi di Live Gold per ottenere un anno intero di Xbox Game Pass Ultimate. Grazie alle offerte di Eneba possiamo acquistare ben 6 carte prepagate da 3 mesi di Live Gold a prezzo scontato, per un totale che non superare i 45€ (in base all'offerta attiva al momento). Il passaggio successivo, quindi, è quello di spendere un singolo euro per attivare un mese di Game Pass Ultimate che convertirà il precedente abbonamento in quello più vantaggioso.

Come convertire Xbox Live Gold in Game Pass Ultimate Disattivare o lasciare scadere l'abbonamento Game Pass Ultimate Questa procedura funziona solo per i nuovi iscritti oppure per chi non ha un abbonamento Game Pass attualmente attivo Acquistate Xbox Live Gold a prezzo scontato Tramite Eneba è possibile acquistare 6 carte prepagate da 3 mesi di abbonamento a prezzo scontato. 18 mesi di Xbox Live Gold corrispondono a 12 mesi di Xbox Game Pass Ultimate. Trovate la migliore offerta all'interno del box sottostante. Attivate Xbox Live Gold Attivate tutte le carte prepagate appena acquistate per usufruire dell'abbonamento a Xbox Live Gold Convertite Live Gold in Xbox Game Pass Ultimate Utilizzate la promozione in corso sul sito ufficiale ed attivate un mese di Game Pass Ultimate al costo di 1€ Godetevi Xbox Game Pass Ultimate Effettuando tutti i passaggi correttamente avrete ottenuto 12 mesi di Xbox Game Pass Ultimate ad un prezzo davvero irrisorio, con tantissimi giochi inclusi e la possibilità di sfruttare il multiplayer online e il gioco in streaming

