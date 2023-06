Come passare da Libero Mail a Gmail senza cambiare indirizzo

Cambiare indirizzo mail oppure decidere di un utilizzare un nuovo client è sempre lecito: basta scegliere il servizio preferito e procedere con il passaggio dei messaggi e della rubrica. Tra quelli più affidabili troviamo il client mail di Big G, ormai utilizzato da tantissimi utenti (anche perché strettamente legato all'account Google) e ricco di funzionalità e servizi. Stai pensando di effettuare il passaggio da Libero (magari anche alla luce dei vari disservizi degli ultimi giorni e degli scorsi mesi)? Allora ecco come passare da Libero Mail a Gmail senza cambiare indirizzo, in modo facile e veloce!

Come passare da Libero a Gmail senza cambiare indirizzo: la nostra guida

Come anticipato in apertura, il client mail di Google è tra i più conosciuti ed affidabili, offre un'interfaccia intuitiva e semplice da utilizzare e permette di accedere a tante funzioni. Inoltre – da smartphone – conviene avere un'unica applicazione per raccogliere la posta. Ma come fare per passare da Libero Mail a Gmail senza cambiare indirizzo? Andiamo a vedere la procedura da seguire.

Come passare da Libero Mail a Gmail senza cambiare indirizzo: la guida passo passo Crea un account Google Se non ne hai mai creato uno, è arrivato il momento di creare un account Google; tramite questo verrà creato automaticamente anche un indirizzo di posta elettronica “@gmail.com“. Aggiungi Libero Mail a Gmail Ora non resta che procedere con l'aggiunta di Libero Mail: apri Gmail su computer e clicca sull'icona a forma di ingranaggio presente in alto a desta, poi clicca su “Visualizza tutte le impostazioni“. Seleziona la scheda “Account e Importazione”, poi alla voce “Controlla la posta da altri account” clicca su “Aggiunti un account email”. Nella nuova schermata gialla inserisci il tuo indirizzo mail di Libero Mail e poi clicca su “Avanti”. Una volta inserita la password di Libero, clicca su “Porta” e seleziona la porta 995. Il “Server POP” è popmail.libero.it – Ora tutti i messaggi presenti nella mail di Libero passeranno su Gmail. Seleziona le opzioni “Utilizza sempre una connessione protetta (SSL) quando viene scaricata la posta” e “Applica etichetta ai messaggi in arrivo“. È possibile scegliere di non inviare i messaggi su Libero (quindi arriveranno solo su Gmail). Se Non vuoi utilizzare ancora l'indirizzo di Libero, clicca su No. Clicca su “Aggiungi account” per terminare la procedura.

Al termine di tutti i passaggi avrai trasferito su Gmail la tua mail di Libero. Tuttavia per continuare ad utilizzare i messaggi di posta elettronica di Libero Mail (quindi utilizzando Gmail e senza cambiare indirizzo) è necessario seguire alcuni passaggi aggiuntivi.

Apri Gmail, clicca sull'icona a forma di ingranaggio e poi su “Visualizza tutte le impostazioni”.

Clicca sulla scheda “Account e importazione” e poi su “Aggiunti un altro indirizzo email” (nella sezione Invia messaggio come).

Nella nuova schermata inserisci il nome e l'indirizzo di posta elettronica Libero, poi immetti la password e infine su “Aggiungi account”.

Verrà inviata una mail di conferma su Libero, con un codice a 9 cifre.

Una volta confermato, potrete inviare nuovi messaggi utilizzando il vostro indirizzo di Libero.

Vi consigliamo di effettuare l'accesso alla mail di Libero con cadenza periodica: se questa non viene utilizzata per un po' di tempo, viene prima disattivata e poi cancellata. Non è necessario inviare una mail: basta semplicemente entrare nella vecchia casella di Libero (periodicamente).

Come trasferire i contatti da Libero Mail a Gmail

Ora che la tua mail di Libero è stata trasferita su Gmail, resta ancora una passaggio da effettuare e riguarda i contatti. Andiamo a vedere come trasferire i contatti di Libero Mail su Gmail.

Nella mail di Libero, clicca su “Rubrica” in alto a sinistra, poi sull'icone con tre linee accanto a “Contatti” e su “Esporta”; scegli il formato CSV e spunta “Includi le liste di distribuzione”.

Ora apri Gmail e clicca sui puntini a destra, accanto alla foto del tuo account; seleziona la voce “Contatti”, poi su Importa>Seleziona file. Ora scegli il file CSV preso da Libero e clicca sul pulsante “Importa”.

Tutti i contatti della rubrica di Libero ora sono presenti in quella di Gmail.

