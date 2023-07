Come inviare videomessaggi istantanei su WhatsApp

Meta ha annunciato un'importante novità per la sua app di messaggistica, una funzione disponibile su Telegram già da diverso tempo. Si tratta dei videomessaggi istantanei, ora disponibili su WhatsApp: andiamo a vedere come fare per inviare dei messaggi video rapidi per arricchire ancora di più le conversazioni con i tuoi amici!

Ecco come inviare videomessaggi istantanei su WhatsApp: tutto sulla nuova funzione

Se vuoi sapere cosa sono e come funzionano i videomessaggi istantanei di WhatsApp è presto detto: l'applicazione ti permette di chattare con i tuoi contatti tramite testo, messaggi vocali (quindi delle registrazioni) oppure attraverso le videochiamate o delle semplici “telefonate” (che utilizzano il tuo piano dati o la connessione Wi-Fi). Inoltre è possibile sfruttare adesivi ed emoticon, inviare video, immagini, documenti, condividere la posizione e quant'altro. I videomessaggi istantanei di WhatsApp sono come i vocali, ma con un video: servono a registrare delle brevi clip da inviare alla persona con cui stai chattando.

Puoi fare una battuta, dare delle indicazioni, inviare gli auguri di compleanno: anziché utilizzare i messaggi vocali puoi sfruttare i video messaggi rapidi. Ora che abbiamo chiarito cos'è questa novità, possiamo vedere come mandare videomessaggi istantanei su WhatsApp: tranquillo perché è semplicissimo ed intuitivo (specialmente se sei solito registrare dei vocali).

Crediti: WhatsApp

E se non riesci a trovare la nuova funzione, non temere: Meta ha annunciato questa novità ma ha precisato che il rilascio avverrà gradualmente per tutti gli utenti. Quindi dovrai pazientare: controlla sempre che l'pp di WhatsApp sia aggiornata all'ultima versione disponibile (Android o iOS).

Come inviare videomessaggi istantanei su WhatsApp Apri l'applicazione di WhatsApp e la chat che ti interessa. Nella finestra di chat, fai clic sull'icona in basso a destra (ossia il microfono, l'icona dei classici messaggi vocali). Una volta passato alla modalità video, tieni premuto per registrare una clip (della durata massima di 60 secondi). Rilascia per inviare il video; in alternativa è possibile scorrere verso l'alto per bloccare e registrare il video automaticamente. I videomessaggi istantanei vengono riprodotti nella chat in automatico senza audio: per attivare l'audio basta toccare il video.

Come hai visto la procedura è identica a quella per inviare un messaggio vocale: alla fine i videomessaggi istantanei sono “semplicemente” dei messaggi video rapidi. Ricorda che hanno una durata di massimo 60 secondi (a differenza dei vocali, che invece non hanno un limite). Al momento non è dato di sapere se Meta estenderà la durata oppure se questa rimarrà limitata ad un minuto.

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le