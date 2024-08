Come installare e giocare Fortnite su iPhone con Epic Games Store mobile

Dopo quattro anni dall’esclusione di Fornite dall’App Store di Apple, Epic Games riporta finalmente il celebre gioco di battle royale anche su iPhone, sfruttando l’assist fornite dall’Europa con le nuove leggi del Digital Markets Acts. Grazie a queste legge, infatti, è finalmente possibile installare sulla piattaforma mobile di Apple i marketplace di terze parti e di conseguenz anche il nuovissimo Epic Games Store per iPhone. Grazie a questa nostra guida, in meno di cinque minuti sarete subito pronti a tuffarvi in una nuova partita di Fornite direttamente dal vostro smartphone!

Fortnite arriva finalmente su iPhone con Epic Games Store per iOS

Epic Games Store è disponibile su iOS e iPhone a partire dal mese di agosto 2024 e permette a tutti gli utenti europei di aver accesso al catalogo di giochi firmato Epic, che include anche Fornite, Fall Guys e Rocket League Sideswipe. Grazie a questo nuovo marketplace, quindi, è finalmente possibile giocare sui propri iPhone la battle royale più famosa del mondo, dopo che quattro anni fa la lite tra Apple ed Epic portò irrimediabilmente al ban del gioco da App Store. Dopo una lunga battaglia legale e l’intervento dell’Unione Europea che ha costretto la compagnia di Cupertino ad aprire maggiormente il proprio ecosistema agli sviluppatori di terze parti, è nuovamente possibile giocare a Fornite per iPhone. Per farlo, non dovrete far altro che seguire la guida che trovate qui sotto.

Come installare Fortnite su iPhone

Grazie al nuovo Epic Games Store per iOS, installare Fortnite sul proprio iPhone è davvero molto semplice, nonostante il gioco non sia presente nell’App Store di Apple. Ci saranno, però, alcuni requisiti minimi da rispettare: Fortnite per iOS è compatibile con iPhone 11 o superiore, con iOS 17.6 (o superiore) installato. La pagina del gioco riporta anche la necessità di avere almeno 4 GB di memoria RAM, ma nel caso degli iPhone supportati superano tutti abbondantemente questo requisito. Per quanto riguarda invece lo spazio a disposizione, sono richiesti almeno 15 GB di spazio libero per completare l’installazione. Adesso che abbiamo ben chiari quelli che sono i requisiti, possiamo proseguire con l’installazione di Fornite seguendo la guida che trovate qui sotto.

Assicuratevi che il vostro iPhone abbia installato iOS 17.6 (o superiore) Questa è la versione minima richiesta da Epic Games Store e supporta l’installazione dei markeplace di terze parti in Europa Tramite Safari, visitate il sito ufficiale di Epic Games Store Seguite le indicazioni a schermo e completate l’installazione di Epic Games Store Se l’installazione dei marketplace di terze parti risulta bloccata, aprite le impostazioni per visualizzare immediatamente il prompt e dare l’autorizzazione ad Epic Games Store, quindi riprovate l’installazione tramite il link Aprite Epic Games Store sul vostro iPhone Selezionate Fortnite e fate tap sull’icona del download Aprite l’app di Fortnite per effettuare il download completo (circa 14 GB) e il login Buon divertimento!

Da questo momento in poi dovrete solo decidere dove “lanciarvi” e provare a vincere una partita Battle Royale in Fortnite. Ovviamente, nella versione mobile, sono disponibili anche le modalità di gioco LEGO, Festival e Rocket League.

Come si aggiorna Fortnite su iPhone?

Una volta installato il gioco dall’Epic Games Store per iPhone, Fortnite verrà aggiornato automaticamente e trattato come qualsiasi altra app sul proprio smartphone. In caso di problemi o errori con gli aggiornamenti automatici, puoi effettuare l’aggiornamento manuale nello Store di Epic, dove il pulsante Installa verrà sostituito dal pulsante Aggiorna nella pagina dei dettagli del prodotto per qualsiasi app già installata.

Come si ottengono le ricompense e skin esclusive di Fortnite mobile?

Crediti: Epic Games

Fino al 2 novembre 2024 (ore 07:00 italiana), è possibile ottenere una skin esclusiva di Katalina giocando a Fortnite su iPhone oppure smartphone Android. Per ottenere tutte le ricompense (skin, zaino, piccone e copertura) sarà necessario guadagnare 100.000 punti esperienza giocando a Fortnite in versione mobile. Seppur possa sembrare un cifra molto alta, questi punti saranno sufficienti a completare un livello del battle pass, quindi potrebbero bastarvi solo poche partite.

