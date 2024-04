Come installare AltStore su iPhone: il primo App Store alternativo

Il Digital Markets Act voluto dall’Unione Europea ha costretto Apple ad accettare l’arrivo dei marketplace alternativi su iOS aprendo un mondo di possibilità tutte nuove sia per gli utenti che per gli sviluppatori. Il primo store di terze parti ad arrivare su iPhone è AltStore che, con i suoi metodi di pagamento alternativi e app che non potrebbero altrimenti arriverà sull’App Store, proverà a conquistare il cuore degli utenti Apple.

AltStore: tutto quello che c’è da sapere sullo store alternativo per iOS

Cos’è AltStore e quanto costa

AltStore (e la versione europea AltStore PAL) è uno store open-source alternativo per iOS realizzato appositamente per gli sviluppatori indipendenti, progettato per risolvere i problemi di approvazione delle app che in tanti hanno avuto nel corso degli ultimi anni con l’App Store ufficiale. Proprio come quello proposto da Apple, questo marketplace alternativo mette a disposizione delle app gratuite o a pagamento che possono essere acquistate anche con metodi alternativi e abbonamenti.

AltStore PAL ha un prezzo di accesso pari a 1.50€+IVA (quindi 1.83€) all’anno, che aiutano lo sviluppatore Riley Testut ad ammortizzare i costi della Core Technology Fee che Apple richiede a tutti gli sviluppatori che intendono pubblicare uno store alternativo per iOS. Non escludiamo, tuttavia, che questa tassa possa decadere una volta che l’Unione Europea si sarà espressa sulla legittimità o meno della CTF.

I metodi di pagamento previsti per questo marketplace sono decisamente alternativi: se l’abbonamento annuale può essere pagato con carta di credito ed Apple Pay tramite il circuito Stripe, si può ottenere l’accesso alle app a pagamento tramite donazione su Patreon.

Quali applicazioni ci sono su AltStore

AltStore, al momento del lancio, include soltanto due applicazioni realizzate direttamente da Riley Testut. Lo sviluppatore, tuttavia, ha aperto le porte a qualsiasi programmatore indipendente che voglia portare la propria app al di fuori del circuito ufficiale di Apple ed approdare quindi su un marketplace alternativo. Nei prossimi mesi, quindi, AltStore potrebbe arricchirsi di nuove applicazioni che non potrebbero trovare spazio sui canali ufficiali dell’App Store. Di seguito trovate le app attualmente disponibili su AltStore (ultimo aggiornamento: 18/04)

Delta : emulatore di console Nintendo – GRATIS

: emulatore di console Nintendo – Clip: gestore della clipboard di iOS – 1€ PATREON (Donazione)

Come si installa AltStore PAL (Europa)

L’installazione di marketplace di terze parti è piuttosto semplice, seppur vengano richiesti diversi passaggi che potrebbero in alcuni casi confondere e scoraggiare gli utenti. Seguendo i passaggi indicati nella guida che trovate qui sotto, tuttavia, sarete pronti ad utilizzare AltStore e le sua applicazione nel giro di pochi minuti.

NB: Per installare uno marketplace alternativo è necessario aver installato iOS 17.4 o superiori.

Recatevi sul sito ufficiale di AltStore tramite Safari (gli altri browser non sono attualmente supportati) Selezionate “Get AltStore”, quindi “AltStore PAL” Effettuate il pagamento di 1.83€ tramite la pagina di acquisto Cliccate su “Download” quindi selezionate “OK” quando vi verrà notificata la mancata autorizzazione Aprite l’app Impostazioni e selezionate l’opzione “Autorizza marketplace da AltStore, LLC” appena sotto il vostro profilo Tornate alla pagina di Download, quindi autorizzate l’installazione ogni volta che vi verrà chiesto Tornate alla Homescreen e troverete AltStore pronto per essere utilizzato

Da questo momento potrete utilizzare liberamente il marketplace alternativo e l’abbonamento si rinnoverà di anno in anno automaticamente (a meno che non cambino lo politiche oppure lo disattiviate direttamente dalle impostazioni di Stripe).

Come si installa AltStore (metodo alternativo gratis per il resto del mondo)

Se non vi trovate in Europa oppure il vostro dispositivo Apple non è abbastanza aggiornato da poter installare i marketplace alternativi, AltStore può essere installato anche tramite un metodo alternativo. Purtroppo, la procedura da seguire in questo caso è molto più complessa e richiede prima l’installazione di un’app Server sul vostro PC che consente ad AltStore di comunicare con il vostro iPhone tramite la vostra connessione ad internet.

AltStore Server è disponibile sia su Windows che su macOS, ma per portare a termine l’installazione vi consigliamo di consultare la guida e le FAQ messe a disposizione direttamente dallo sviluppatore.

