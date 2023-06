Come fare il reso su Temu

Tutti pazzi per Temu: il nuovo e-commerce cinese ha conquistato proprio tutti grazie ai suoi prezzi super accessibili e ai tantissimi prodotti disponibili. Ma con l'arrivo di uno store fioccano le domande in merito a vari aspetti: in questo approfondimento vediamo come fare il reso su Temu e quanto costa. Si tratta di una procedura molto semplice: basta solo seguire i passaggi indicati nella nostra guida!

Ecco come fare per effettuare la procedura di reso su Temu

Temu è il nuovo e-commerce cinese che sta spopolando in questo periodo. Disponibile sia come sito tradizione che app per smartphone, il portale permette di accedere ad una sfilza di prodotti low cost di tantissime categorie. Non solo tech, ma anche prodotti per la casa, accessori, vestiti, intimo e tanto altro ancora. Vista la popolarità dello store viene da chiedersi: come funziona e come fare il reso su Temu? Come qualsiasi altro e-commerce è possibile restituire i prodotti acquistati: il reso deve essere effettuato entro 90 giorni dalla data di acquisto. Fate attenzione perché la data di riferimento è quella relativa al giorno in cui avete concluso l'ordine, non quando lo avete ricevuto a casa.

Come fare il reso su Temu: ecco tutti i passaggi Seleziona l'ordine Nel tuo account Temu, nella sezione dedicata ai tuoi ordini scegli l'ordine e il prodotto che vuoi restituire in modo da dare il via alla procedura di reso. Scegli un motivo Tramite la finestra a tendina seleziona il motivo per cui vuoi effettuare il resto. Si tratta di un punto obbligatorio e quindi va impostato per forza. Carica foto o video Per effettuare il reso di un articolo è necessario inserire almeno una foto (fino a tre immagini) oppure un video; inoltre devi commentare nell'apposito campo, specificando il problema relativo all'articolo. Check delle motivazioni e dei dettagli Nella nuova schermata ti troverai di fronte ad un riepilogo delle motivazioni del reso: qui è necessario confermare quanto specificato in precedenza. Etichetta il reso Al termine della procedura riceverai un'etichetta di reso da stampare; questa va apposta sul pacco da spedire. Quest'ultimo sarà consegnato presso l'operatore postale indicato dall'e-commerce.

Per maggiori informazioni potete dare un'occhiata alla pagina ufficiale di Temu dedicata ai contatti: qui è possibile inviare un ticket in caso di problemi, ma il dettaglio più importante riguarda l'indirizzo per il reso. Il centro di raccolta, infatti, è ubicato direttamente in Italia. Si tratta di un dettaglio importante, che dovrebbe velocizzare parecchio la procedura per ricevere il reso.

Quanto costa il reso su Temu?

Abbiamo visto la procedura per effettuare la restituzione di uno o più articoli e sappiamo che il tempo limite è di 90 giorni dalla data di acquisto. Ma quanto costa fare il reso su Temu? Come specificato dallo store, la spedizione di ritorno “è gratuita al primo reso per OGNI ordine entro 90 giorni dalla data di acquisto. Se hai già restituito articoli da un ordine e desideri restituire altri articoli da quello stesso ordine, puoi comunque farlo finché la finestra di 90 giorni non è scaduta. Per il secondo e i successivi rimborsi dello stesso ordine, puoi utilizzare l'etichetta di reso che viene fornita e pagare una tassa di spedizione di 4,6€, che verrà detratta dal rimborso”.

