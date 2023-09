Come creare poster contatti con iOS 17

Con il rilascio ufficiale di iOS 17 è finalmente arrivata per tutti la possibilità di creare dei poster contatti da mostrare quando si ricevevo oppure si effettuano delle telefonate con iPhone. Crearle, tuttavia, non è del tutto semplice ed intuitivo ma seguendo questa guida sarete subito pronti a personalizzare le immagini dei vostri contatti in men che non si dica.

Create subito il vostro poster contatti su iOS 17 con questa guida

Crediti: Apple

Per creare i poster contatti avrete bisogno di un iPhone compatibile con il nuovo sistema operativo mobile di Apple iOS 17 (qui potete consultare la lista completa dei dispositivi). I poster possono essere creati facilmente in locale per poi scambiarli con gli amici tramite la nuova funzione NameDrop. La creazione del poster contatto permette di modificare ed aggiungere testo alle immagini che vengono visualizzate quando un contatto ci chiama oppure effettuiamo una chiamata verso di lui.

Il procedimento è abbastanza semplice, quindi non vi resta che seguire la guida che trovate qui sotto per iniziare subito a personalizzare tutta la vostra rubrica.

Come creare poster contatti con iOS 17 Selezionate il contatto di cui creare il poster Aprite l'app Contatti e scegliere per quale contatto volete creare il poster Selezionate “Foto e poster di contatto” In questo modo aprirete la lista dei poster già disponibili con la possibilità di crearne uno nuovo Scegliete “Crea nuovo” La schermata sarà completamente grigia con solo il nome del contatto scelto Selezionate il tipo di poster che intendete creare Potete scegliere tra Foto, Memoji e Monogramma Scegliete la Foto, la Memoji o il monogramma da utilizzare Tramite la galleria è possibile selezionare le foto migliori per il vostro poster Aggiungete effetti, ritagli e colori Tramite l'editor è possibile modificare a proprio piacimento l'immagine nel poster Scegliete lo stile del testo Modificate il font e il colore del testo a vostro piacimento Salvate il poster cliccando su “Continua” In questo modo le modifiche apportate verranno conservate Scegliete la Foto contatto Con questa opzione si andrà a creare una miniatura che verrà visualizzata quando il poster non è disponibile: è possibile scegliere sia la foto del poster che una totalmente diversa Salvate le modifiche apportate cliccando su “Continua” In questo modo il poster sarà disponibile nella vostra rubrica

