Come attivare la spunta blu su Instagram e Facebook

Dopo una fase di prova e di lanci solo in alcuni paesi, ecco che finalmente il sistema di verifica di Meta è arrivato anche in Italia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa novità: che cos'è Meta Verified, quanto costa e come fare per attivare la spunta blu di verifica su Instagram e Facebook?

Al momento questa funzione è attiva solo per un numero limitato di utenti, quindi l'opzione di abbonamento potrebbe non essere disponibile. In questo caso, non resta che provare ancora nel corso dei prossimi giorni.

Ecco come fare per avere la spunta blu di Meta Verified su Instagram e Facebook

Crediti: Canva

Cos'è Meta Verified, come funziona e quali sono i vantaggi?

Da vari mesi se ne parla ed ora questa novità è sbarcata anche in Italia. Ma cos'è esattamente Meta Verified? Meta è il nome della compagnia di Mark Zuckerberg che unisce tutte le grandi piattaforme social del momento e il nuovo sistema Verified altro non è che una procedura di verifica avanzata per ottenere vari benefici ed una maggiore sicurezza.

Si tratta quindi di un sistema di autenticazione del proprio profilo Instagram/Facebook e permette di ottenere la fatidica spunta blu; per averla è necessario pagare un abbonamento mensile ed effettuare la verifica dell'account seguendo la procedura di Meta Verified (prevede l'utilizzo di un documento d'identità). Oltre al badge blu sono presenti anche altri vantaggi, ossia una maggiore protezione dell'account, un'accesso più veloce all'assistenza e degli adesivi unici per gli utenti premium.

Quanto costa Meta Verified e avere la spunta blu su Instagram/Facebook?

Crediti: Canva

Come anticipato poco sopra, Meta Verified è un sistema di verifica dell'account a pagamento, o meglio in abbonamento. Ma quanto costa avere la spunta blu su Instagram e Facebook? Il prezzo del servizio Verified di Meta (in Italia) è di 16,99€ al mese e comprende sia il badge di verifica che altri vantaggi. In soldoni si tratta di un modo per avere una maggiore assistenza per il proprio account.

Come attivare la spunta blu su Instagram

Crediti: Canva

La funzione Meta Verified è stata lanciata in vari paesi e ora è disponibile anche in Italia. Tuttavia si tratta di una novità in fase di rilascio incrementale: ciò vuol dire che non tutti gli utenti possono accedervi subito ma sarà possibile farlo in maniera progressiva. Ora andiamo a vedere la procedura da eseguire per ottenere il badge di verifica blu sul social fotografico per eccellenza.

Come attivare la spunta blu su Instagram Apri Instagram e clicca sull'icona del profilo utente. All'interno del tuo profilo, clicca sulla tre linee in alto a destra per accedere alla panoramica delle opzioni. Nella nuova finestra è presente (se disponibile per te) la voce Meta Verified: clicca per accedere ad una nuova schermata. Nella schermata di Meta Verified è presente un riepilogo dei vantaggi: seleziona “Abbonati”, poi conferma il profilo nella nuova pagina. L'ultimo passaggio permette di configurare il pagamento: una volta scelto il sistema preferito (su iOS trovate anche Apple ID) non resta che pigiare su “Paga ora” per attivare l'abbonamento a 16,99€ al mese.

Come avere la spunta blu su Facebook

Siete utenti Facebook e volete sapere come fare per avere la spunta blu senza passare per Instagram? Anche in questo caso la funzione di verifica dell'account di Meta è disponibile; basta seguire questi passaggi:

apri l'app di Facebook

clicca sull'icona Menu in basso a destra

scorri l'elenco di opzioni fino alla voce Impostazioni e privacy, poi clicca su Impostazioni

la prima voce è il Centro Gestione Account di Meta: clicca su “Vedi altro nel Centro Gestione Account”

scorrendo le voci troverai l'opzione Meta Verified

ora basterà scegliere il profilo da confermare, selezionare il metodo di pagamento e procedere per ottenere la spunta blu.

Anche in questo caso si tratta di una funzione in fase di rilascio, quindi non disponibile per tutti (almeno per il momento).

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le