Come attivare Passkey su Paypal in Italia

Dopo gli USA ora tocca anche a noi: PayPal a dato il via al rilascio della funzione Passkey in Italia e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutti i dettagli su come attivare questa novità e come si usa. Ormai siamo sempre più vicini a dare l'addio alle vecchie password in favore di un modo tutto nuovo per gestire privacy e sicurezza.

Come attivare Passkey su PayPal in Italia: come si usa e come funziona la novità del momento

Per prima cosa, un dettagli importante: PayPal ha lanciato il servizio Passkey in Italia ma come specificato nel comunicato ufficiale si tratta di una novità disponibile solo per i clienti idonei su dispositivi Apple e e Google Android. Ciò vuole dire che la compagnia ha optato per un rilascio graduale: la funzione è disponibile dal 27 giugno per alcuni utenti mentre il rilascio definitivo (per tutti) avverrà nel corso delle prossime settimane.

Dopo questa precisazione passiamo ad alcune informazioni generali: che cosa sono le Passkey e perché sono importanti? Si tratta di un nuovo standard di sicurezza che mira a sostituire le password con coppie di chiavi crittografiche e utilizzando credenziali digitali (come i sensori biometrici, tra cui le impronte digitali, il riconoscimento facciale, ma anche PIN o pattern). Detto in parole semplici non ci sarà più bisogno delle vecchie password ma i dispositivi digitali come smartphone e tablet diventeranno le chiavi d'accesso ai vostri account. Quali sono i vantaggi delle Passkey? Ovviamente una maggiore sicurezza: questo nuovo sistema è altamente resistente al phishing, al credential stuffing e ad altri attacchi da remoto.

Ora che abbiamo fatto chiarezza su questa novità non resta che vedere come attivare una Passkey PayPal: ricordiamo che per il momento si tratta di una funzione dedicata solo ad alcuni utenti selezionati.

Come attivare una Passkey PayPal sui dispositivi Apple e Google Android Accedi a PayPal tramite Safari (su dispositivi iOS 16, iPadOS 16.1, macOS Ventura o versioni successive) oppure su Chrome (dal tuo dispositivo Android 9 o superiore) utilizzando le tue credenziali esistenti. Gli utenti idonei hanno la possibilità, all'accesso, di “Creare una Passkey”: vale sia per Apple che Android. Dopo la verifica delle credenziali, agli utenti Apple viene chiesto di autenticarsi tramite Face ID oppure Touch ID. Se invece sei un utente Android viene chiesto di autenticarsi tramite il metodo di sblocco preferito.

Come puoi vedere la creazione e l'utilizzo di una Passkey PayPal è semplicissimo e veloce, sia su dispositivi Apple che Android. Una volta creata una Passkey, i clienti PayPal possono effettuare il login utilizzando quest'ultima come metodo di accesso principale anziché la password PayPal, ovunque sia disponibile. Potrebbero essere necessarie ulteriori misure di autenticazione.

