Amazon Prime Day 2024: tutto sull’evento più atteso dell’anno!

Sei un cacciatore di sconti, sempre in cerca dell’occasione più ghiotta? Allora il momento più importante dell’anno (insieme al Black Friday) sta arrivando: gli Amazon Prime Day 2024 sono in dirittura d’arrivo e come ogni anno è tempo di fare il punto della situazione su data, cosa comprare, le migliori offerte su cui puntare e come fare a seguire in tempo reale l’evento dell’e-commerce più famoso. Sarà un’estete particolarmente bollente oppure avremo a che fare con degli sconti poco allettanti? Non ci resta che attendere il fatidico giorno per scoprirlo, ma una cosa è certa: finora il Prime Day di Amazon non ha mai deluso le aspettative!

Amazon Prime Day 2024: tutto sull’evento più atteso dell’anno!

Nel caso in cui tu sia un neofita (ma è davvero difficile), ti ricordiamo che l’evento Prime Day 2024 è il periodo promozionale per eccellenza di Amazon. L’e-commerce si prepara a lanciare una sfilza di offerte lampo, coupon, ribassi ed occasioni per mettere le mani su tantissimi prodotti a prezzo scontato (e stracciato, in parecchi casi). Per questo motivo noi di GizChina.it abbiamo creato un approfondimento per darti una mano ad orientarti tra le offerte Prime Day con tutte le informazioni necessarie e una serie di guide all’acquisto.

N.B. – se non visualizzi correttamente i box coupon presenti all’interno dell’articolo, ti consigliamo di disattivare AdBlock.

Il punto di partenza è quello più ovvio: quando inizia l’evento Amazon Prime Day 2024 e quali sono le date precise? La compagnia ha comunicato le date ufficiali dell’evento: quasi in linea con lo scorso anno, il Prime Day 2024 si terrà il prossimo 16 e 17 luglio; il mese di luglio è ormai una vera e propria tradizione! Per beneficiare delle principali offerte è bene essere clienti Prime. Qui trovi la pagina dedicata al servizio: iscriviti in modo da poter accedere non solo ai vantaggi Prime ma anche a tutte le occasioni dell’evento in arrivo!

Categorie in sconto per il Prime Day 2024

Quali sono le categorie in sconto per l’Amazon Prime Day di quest’anno? Anche stavolta siamo pronti a risparmiare su qualsiasi tipologia di prodotto: solitamente non ci sono limitazioni e le offerte sono davvero tantissime, con sconti a volte davvero incredibili. Prodotti tech, moda, accessori per la casa, smartphone, elettrodomestici: non c’è limite, quindi non resta che attendere per scoprire tutte le varie iniziative!

Amazon Seconda mano

Ricordate le occasioni Warehouse Deals? Il servizio ha cambiato nome ma tutto il resto è identico: si chiamata Amazon Seconda mano ed è una delle sezioni più amate dell’e-commerce. Come il nome lascia intendere, si tratta dell’usato garantito di Amazon: i prodotti resi vengono rimessi in commercio per evitare sprechi. Tuttavia il prezzo è ribassato e viene indicato con precisione lo stato, eventuali difetti, la presenza della confezione originale e di eventuali accessori e così via. Spesso dietro un prodotto di Seconda mano si nasconde un articolo praticamente nuovo! Inoltre sono presenti sia la garanzia legale che tutti i vantaggi del servizio di reso Amazon.

Come anteprima alle occasioni che verranno, quest’oggi (25 giugno e fino alle ore 23:59 del 15 luglio) è partita la promo Amazon Seconda Mano -20%, con un extra sconto al checkout su tantissimi prodotti selezionati.

Come seguire le offerte Amazon Prime Day in tempo reale

Abbiamo parlato dell’evento e di come funziona, di quando arriva il Prime Day 2024 e anche dei prodotti Seconda mano ma ora è tempo di entrare nel vivo. Seguire le offerte dedicate all’Amazon Prime Day 2024 (in tempo reale) è semplicissimo: basta iscriverti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

Coupon Amazon: come utilizzare i codici sconto

Un altro modo per risparmiare su Amazon è quello di utilizzare i Coupon: questi hanno due funzionamenti differenti in base al tipo. Ci sono dei codici sconto da copiare ed incollare all’interno del box dedicato, presente al momento del check-out. È quindi necessario inserirli manualmente; i codici vengono forniti in base alla disponibilità.

Abbiamo poi la seconda modalità, ovvero i Coupon Amazon. Questi sono applicabili direttamente nella pagina del prodotto in promozione: quando disponibile uno sconto, sotto al prezzo appare la voce “Applica Coupon xx€”. Basta inserire la spunta, inserire il prodotto nel carrello e procedere al check-out: qui troverai direttamente il prezzo scontato, ben visibile al momento del pagamento.

Cosa comprare per l’Amazon Prime Day 2024 – Quali smartphone e notebook acquistare

Non hai idea di cosa compare durante l’Amazon Prime Day 2024 e sei in cerca di spunti? Allora dai un’occhiata alle nostre guide all’acquisto: si tratta di un punto di partenza davvero utile visto che abbracciano varie categorie di prodotti tech e comprendono sempre le novità del momento (anche con un occhio ad uscite meno recenti, ma sempre attuali nelle caratteristiche, magari a prezzi convenienti).

I migliori smartphone cinesi sotto i 100€ | 150€ | 200€ | 300€ | 500€ | 600€ ;

| | | | | ; I migliori smartphone cinesi QUI ;

; I migliori notebook cinesi QUI ;

; I migliori tablet cinesi Android e Windows 10 QUI ;

; I migliori smartwatch cinesi QUI ;

; I migliori aspirapolvere cinesi QUI ;

; I migliori robot vacuum cleaner cinesi QUI ;

; I migliori auricolari wireless QUI.

Solo i migliori… in sconto per il Prime Day

Anche quest’anno selezioneremo per voi una serie di prodotti appartenenti a varie categorie: qui troverete le guide dedicate alle migliori occasioni del Prime Day, suddivise sia per tipologia di prodotto che per fasce di prezzo. Ovviamente non appena sarà attivo l’evento dell’anno!

Aspirapolvere & Robot – in arrivo

– in arrivo Smartphone – in arrivo

– in arrivo Notebook & Tablet – in arrivo

– in arrivo Auricolari TWS – in arrivo

– in arrivo Smartwatch & Fitness Tracker – in arrivo

– in arrivo Gadget Smart – in arrivo

Occasioni sotto i 100€ – in arrivo

– in arrivo Occasioni sotto i 200€ – in arrivo

– in arrivo Occasioni sotto i 300€ – in arrivo

– in arrivo Occasioni sotto i 400€ – in arrivo

– in arrivo Occasioni sotto e sopra i 500€ – in arrivo

Tutti i dispositivi Amazon in sconto

Amazon lancerà anche le offerte dedicate ai prodotti Echo e Blink per la casa smart con super offerte e tante occasioni irripetibili (lo scorso anno era possibile portare a casa due dispositivi Echo Dot oppure Echo Show scontati al prezzo di uno!).

Le migliori offerte Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme e non solo | Amazon Prime Day 2024

Tutti i grandi brand cinesi (e non) parteciperanno all’evento: non appena ci saranno novità, in questa sezione troverai le varie iniziative targata Xiaomi, Huawei, Honor, OPPO, Realme ma anche Samsung, Apple e non solo!

Offerte XIAOMI per il Prime Day – in arrivo

per il Prime Day – in arrivo Offerte OPPO , HONOR , HUAWEI , ONEPLUS , REALME e VIVO per il Prime Day – in arrivo

, , , , e per il Prime Day – in arrivo Offerte CHUWI, Teclast, ALLDOCUBE, OSCAL, KUU e Blackview per il Prime Day – in arrivo

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️