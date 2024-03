Come funziona Amazon Luna: giochi supportati e requisiti minimi

Finalmente arriva anche in Italia Amazon Luna, il nuovo servizio di cloud gaming del gigante dell’e-commerce lanciato nel resto del mondo nel corso dello scorso anno. Questo nuovo servizio in streaming mette a disposizione, come sempre, tanti vantaggi per gli utenti Amazon Prime, ma può essere sfruttato al meglio anche da chi già possiede una libreria di giochi PC oppure per chi non vede l’ora di ritornare a giocare anche senza possedere una console di nuova generazione.

Cos’è e come funziona Amazon Luna

Crediti: Amazon

Amazon Luna è un servizio di cloud gaming realizzato da Amazon e lanciato in Italia il 15 novembre 2023. Grazie a questo nuovo servizio gli utenti possono collegarsi ad internet per giocare ai loro titoli preferiti direttamente in streaming, senza dover effettuare alcun download e nessuna installazione. Con un semplice click (o tap) è possibile entrare subito in gioco e riprendere esattamente da dove si era lasciato l’ultima volta.

Per ridurre la latenza di gioco, Amazon ha realizzato anche il Controller Luna che, grazie alla connessione Wi-Fi integrato, si collega direttamente ai server di gioco per garantire una risposta ai comandi sempre immediata. Il controller Luna ha un costo di 69.99€, ma fino al 27 novembre è possibile sfruttare la promozione di lancio che abbassa il prezzo a soli 39.99€.

Il controller Luna, tuttavia, non è un requisito necessario, bensì consigliato. Amazon Luna permette di giocare anche con mouse/tastiera e controller Bluetooth di terze parti.

Come giocare gratis con Amazon Luna

Crediti: Canva

Amazon Luna è un servizio che mette a disposizione diversi abbonamenti e pacchetti di gioco: gli utenti Amazon Prime, tuttavia, possono giocare gratuitamente ad una selezione di titoli che cambia su base mensile. I giochi incluso in questo pacchetto offrono spesso qualcosa per ogni tipo di utente: l’offerta lancio, per esempio, mette a disposizione un racing game, un puzzle-game, una battle royale ed un party game, in modo che tutta la famiglia possa diversi con questo servizio di cloud gaming.

Quali giochi ci sono su Amazon Luna

Crediti: Amazon

Amazon Luna mette a disposizione in abbonamento una serie di pacchetti di giochi in streaming che si arricchiscono mese dopo mese. Oltre al pacchetto dedicato ai clienti Prime di cui vi abbiamo già parlata, esistono numerose opzioni in abbonamento, con la possibilità di collegare alcuni account per sfruttare in streaming la propria libreria di giochi. Questa funzione è disponibile attualmente solo con l’account Ubisoft, ma non escludiamo che possa avvenire anche con altri servizi in futuro. Elencati qui sotto trovate gli abbonamenti attualmente disponibili per Amazon Luna.

Prime: è il pacchetto dedicato agli abbonati Prime, che nel mese di novembre possono giocare gratuitamente a Fortnite, Ride 4, Encodya e Get Packed. In questo abbonamento è incluso anche l’accesso alla propria libreria GOG.

Luna+: questo è il pacchetto di abbonamento premium di Luna ed include diversi giochi al prezzo di 9.99€/mese (disponibile una prova gratuita di 7 giorni). In questo servizio sono inclusi titoli come Resident Evil 2, Batman Arkham Knight, Sonic Team Racing, Spongebob Battle for Bikini Bottom e Alien Isolation. Anche in questo caso è incluso l’accesso alla propria libreria GOG.

Ubisoft+: è il servizio premium di Ubisoft, disponibile al prezzo di 17.99€/mese. In questo pacchetto sono inclusi TUTTI i giochi prodotti da Ubisoft, quindi la saghe di Assassin’s Creed, Far Cry, The Divison, Watch Dogs e Rainbow Six.

Jackbox Games: è un pacchetto di party-games dell’apprezzatissima serie Jackbox. Al prezzo di 4.99€/mese è possibile giocare a titoli per tutta la famiglia come Quiplash, Trivia Murder Party e Drawful.

Requisiti minimi e connessione e app per giocare con Amazon Luna

Crediti: Canva

Essendo un servizio di streaming, Amazon Luna richiede una connessione ad internet sufficientemente veloce per essere sfruttato. I giochi possono essere avviati su PC e portatili, così come dalle Fire TV stick e da alcuni modelli di Smart TV Samsung e LG. Amazon Luna supporta anche lo streaming da mobile su dispositivi Android, iPhone e iPad. Elencati qui sotto, trovate i requisiti minimi in termini di connessione, con alcuni consigli per la migliore esperienza d’uso possibile.

Connessione ad internet con una velocità di almeno 10 Mbps

Wi-Fi 5.0 GHz

Rete via cavo Ethernet (consigliata)

Se volete utilizzare la rete Wi-Fi è sempre preferibile sfruttare una connessione a 5.0 GHz poiché in grado di scaricare e caricare una mole maggiore di dati con una latenza inferiore. Il consiglio, tuttavia, è sempre quello di giocare tramite una connessione cablata poiché molto più stabile e non soggetta a perdita di segnale.

