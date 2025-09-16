Amazon Festa delle Offerte Prime 2025: tutto sull’evento di ottobre!

Dopo la valanga di occasioni dedicate al Prime Day di luglio, Amazon lancia un’altra importante iniziativa promozionale, questa volta per il mese di ottobre 2025. Il nuovo evento si chiama Festa delle Offerte Prime e vede protagonista ancora una volta una vera e propria pioggia di occasioni dedicate a tantissimi prodotti su Amazon: andiamo a scoprire tutti i dettagli sulla data ufficiale, come funziona la promo, cosa comprare e quali sono le offerte top ma soprattutto come fare per seguire in tempo reale l’evento e conoscere al volo le migliori occasioni del momento!

Amazon Festa delle Offerte Prime 2025: data ufficiale, cosa comprare, le migliori offerte e tutti i dettagli dell’evento

Come già avvenuto per il mega evento di luglio, noi di GizChina.it abbiamo pensato di creare un approfondimento con tutti i dettagli della nuova festa delle di Amazon (che si configura come un vero e proprio Prime Day di ottobre). Di conseguenza facciamo il punto della situazione sull’evento, fornendovi non solo tutte le informazioni necessarie per farvi trovare preparati, ma soprattutto dandovi gli strumenti fondamentali per seguire le offerte in tempo reale, insieme a varie guide all’acquisto.

Data ufficiale

La data ufficiale della Festa delle Offerte Prime 2024 di Amazon è fissata per il 7 e 8 ottobre: si tratta di un evento di due giorni, nel perfetto stile del Prime Day. Le offerte, quindi, sono attive dalla mezzanotte del 7 fino alle ore 23:59 del giorno 8 ottobre. Come avviene con l’evento di luglio, si tratta di un’iniziativa dedicata ai clienti Prime: iscriviti utilizzando la pagina dedicata e potrai beneficiare di 30 giorni di prova gratuita!

Categorie in sconto

Come da tradizione, Amazon mette a disposizione tantissimi prodotti e le categorie interessate sono molteplici: non solo moda, abbigliamento, cucina, giochi e quant’altro, ma tante occasioni anche per i migliori prodotti di tecnologia (notebook, cuffie, smartphone, tablet e non solo).

La Festa delle Offerte Prime vede protagonisti tanti marchi di punta come Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG; inoltre ci sono anche una miriade di prodotti di piccole e medie imprese.

Amazon Seconda mano

Non dovrebbero mancare le occasioni dedicate ai prodotti Amazon Seconda Mano, nonostante al momento non siano state ancora annunciate ufficialmente. Si tratta dell’usato garantito della piattaforma di e-commerce, frutto dei resi degli utenti.

Gli articoli vengono controllati, valutati, classificati in base allo stato e poi messi nuovamente in vendita a prezzo ribassato. Nella pagina di ogni prodotto viene specificato in modo chiaro se sono presenti o meno dei difetti. Comunque capita spesso che dietro un prodotto in buone condizioni si celi un articolo praticamente nuovo di zecca.

Inoltre gli acquisti beneficiano della spedizione Prime e della politica di reso Amazon, quindi il rischio è nullo.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato alle migliori occasioni sull’usato!

Come seguire le offerte Amazon Festa delle Offerte Prime 2025 in tempo reale

Crediti: Canva

Per seguire le offerte del nuovo evento di Amazon è semplicissimo: basta iscriverti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web! Qui trovi tutte le migliori occasioni presenti durante questo particolare Amazon Prime Day di ottobre. Inoltre dai un’occhiata alla pagina dedicata all’evento Festa delle Offerte Prime per scoprire tutti i dettagli e le varie iniziative attive!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ai migliori affari sul web!

Coupon Amazon: come funzionano i codici sconto

Oltre alle offerte lampo presenti sul sito di Amazon, ci sono alcuni prodotti che possono beneficiare di un ulteriore ribasso utilizzando un codice sconto. Sulla piattaforma di e-commerce esistono due tipologie di codici: in alcuni casi bisogna inserire manualmente un coupon nell’apposito spazio dedicato (il box è nella fase di checkout).

Niente paura perché quando disponibili trovate i codici direttamente nella nostra pagina Telegram dedicata ai migliori affari sul web! È presente anche un’altra varietà di coupon: si tratta di un codice automatico da riscattare mettendo la spunta alla voce “Applica Coupon” presente subito sotto il prezzo, nella pagina di un prodotto in promozione. In questo caso lo sconto viene applicato automaticamente al momento del checkout.

Cosa comprare per la Festa delle Offerte Prime di Ottobre 2025 – Quali smartphone e notebook acquistare

Crediti: Canva

Se non sai cosa comprare durante la Festa delle Offerte Prime di Amazon puoi sempre dare un’occhiata alle nostre guide all’acquisto: sicuramente è un buon punto di partenza visto che sono aggiornate con cadenza mensile con i migliori prodotti da acquistare (tra novità e vecchie glorie a prezzo conveniente).

Dispositivi Amazon in sconto e altre promozioni attive

Altra tradizione dedicata agli eventi Prime: i prodotti Amazon vengono proposti a prezzo scontato durante il periodo promozionale. Ci saranno articoli Amazon Basics a partire da 5€ e sconti fino al 25% su una selezione più ampia. Dal 1° ottobre, sono attive offerte su dispositivi Echo, Fire TV Stick, Fire TV, Kindle, Ring, Blink ed eero.

Inoltre è già disponibile anche la nuova promo dedicata agli amanti della musica: per un periodo limitato, i clienti Prime che sono nuovi abbonati ad Amazon Music Unlimited possono ottenere 4 mesi di uso gratuito, con accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in streaming audio di alta qualità.

Le migliori offerte Xiaomi, Samsung, Huawei, OPPO, Realme e non solo | Amazon Prime Day di ottobre 2025

Oltre ai prodotti Amazon ovviamente non mancano una sfilza di offerte dai migliori brandi di tecnologia. Non appena disponibili, troverete qui sotto una lista completa con tutte le occasioni targate Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor, OPPO, OnePlus, Realme e non solo!

