AliExpress: tutte le informazioni su acquisti, spedizioni, dogana e resi

In questi giorni, complice la partnership con EURO 2024, siamo invasi di pubblicità di AliExpress, il celebre e-commerce cinese che propone gadget, tecnologia e abbigliamento a prezzi assolutamente stracciati. Grazie a questo nostro approfondimento, potrete conoscere tutte le informazioni più importanti, come evitare di fare cattivi acquisti e soprattutto come ottenere la migliore esperienza d’acquisto possibile su AliExpress!

AliExpress: tutto quello che c’è da sapere sullo store online del momento

Che differenza c’è tra AliExpress e AliBaba?

Crediti: Alibaba

AliExpress e Alibaba sono entrambe piattaforme di e-commerce di proprietà del Gruppo Alibaba, ma si rivolgono a due tipologie di utenti completamente diverse. Alibaba, infatti, è orientato principalmente ai grossisti e alle aziende che vogliono acquistare grandi quantità di prodotti per rivenderle in un secondo momento. AliExpress, invece, è dedicato ai consumatori finali e agli utenti comuni, che possono acquistare singoli o più prodotti a prezzi solitamente molto bassi con spedizione direttamente dalla Cina.

Quindi, se avete intenzione di acquistare grandi quantità di un prodotto per rivenderlo, dovrete avviare una trattativa con il venditore su Alibaba. Se invece siete interessati ad acquistare il prodotto che più vi piace come per qualsiasi altro acquisto sugli shop online, l’e-commerce che fa per voi è sicuramente AliExpress.

È sicuro acquistare su AliExpress?

Crediti: Canva

Proprio come eBay ed Amazon, AliExpress è un store online che permette a venditori di terze parti di proporre i propri prodotti attraverso la nota piattaforma. La sicurezza, quindi, è un argomento tanto importante quanto difficile da affrontare, ma ci sono sicuramente delle precauzioni che potrete prendere per assicurarvi la migliore esperienza di acquisto possibile, sia per quanto riguarda il pagamento che la spedizione del vostro ordine.

Controllate sempre valutazioni e recensioni : se avete dubbi su un prodotto, recatevi nella sezione delle recensioni per visualizzare eventuali commenti da parte di altri utenti che hanno già effettuato l’acquisto. Molto spesso troverete anche delle fotografie che mostreranno le fattezze originali del prodotto.

: se avete dubbi su un prodotto, recatevi nella sezione delle recensioni per visualizzare eventuali commenti da parte di altri utenti che hanno già effettuato l’acquisto. Molto spesso troverete anche delle fotografie che mostreranno le fattezze originali del prodotto. Verificate il venditore : in fondo alla pagina del prodotto trovate un box (spesso di colore giallo) con il nome del venditore, relativi feedback e data di inizio delle vendite. Una buona percentuale di feedback positivi è sempre necessaria per fidarsi del venditore.

: in fondo alla pagina del prodotto trovate un box (spesso di colore giallo) con il nome del venditore, relativi feedback e data di inizio delle vendite. Una buona percentuale di feedback positivi è sempre necessaria per fidarsi del venditore. Preferite prodotti Choice : i prodotti Choice vengono indicati dall’etichetta gialla con la spunta arancione e la dicitura “Choice” e offrono la garanzia di qualità, garanzia di consegna e resi gratuiti direttamente da AliExpress.

: i prodotti Choice vengono indicati dall’etichetta gialla con la spunta arancione e la dicitura “Choice” e offrono la garanzia di qualità, garanzia di consegna e resi gratuiti direttamente da AliExpress. Pagate con PayPal: AliExpress, per fortuna, mette a disposizione i pagamenti con PayPal che offrono come sempre la protezione dell’acquisto e il rimborso nel caso in cui l’ordine non vi venga consegnato o non sia conforme a quanto dichiarato dal venditore (non funzionante o danneggiato).

Che cosa è AliExpress Choice?

Crediti: AliExpress

AliExpress Choice è un programma offerto da AliExpress che mira a migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti offrendo una selezione curata di prodotti con vantaggi specifici. I prodotti che vengono etichettati come “Choice” provengono da venditori verificati e con buone valutazioni e recensioni, ma soprattutto vengono spediti direttamente da AliExpress invece di utilizzare lo “Standard Shipping“. Questo significa che acquistando prodotti Choice si avrà una maggiore chiarezza sui tempi di consegna, ma soprattutto si avrà una sicurezza in più per quanto riguarda la qualità del prodotto.

AliExpress, ogni mese, attiva anche la promozione Choice Days con tante offerte e sconti che abbassano ancora di più il prezzo dei prodotti. Per tutte le informazioni su questa promozione, vi lasciamo direttamente al nostro approfondimento dedicato.

Si paga la dogana su AliExpress?

Crediti: Canva

Come per ogni shop online al di fuori della comunità europea, anche quando si acquista su AliExpress, è possibile incorrere in spese doganali e tasse di importazione, a seconda del paese di destinazione e del valore del pacco.

NON SI PAGA LA DOGANA quando: il valore del prodotto (senza spese di spedizione) è inferiore a 150€ . In questo caso, infatti, AliExpress include eventuali dazi doganali direttamente all’interno del prezzo del prodotto, in modo da evitare che gli utenti possano ricevere sgradite sorprese alla consegna del proprio ordine.

quando: il valore del prodotto (senza spese di spedizione) è inferiore a . In questo caso, infatti, AliExpress include eventuali dazi doganali direttamente all’interno del prezzo del prodotto, in modo da evitare che gli utenti possano ricevere sgradite sorprese alla consegna del proprio ordine. SI POTREBBE PAGARE LA DOGANA quando: il valore del prodotto (senza spese di spedizione) è superiore a 150€ e la spedizione avviene dalla Cina. Il consiglio è sempre quello di chiedere direttamente al venditore se su un determinato prodotto con valore superiore a quello indicato incorrano dazi doganali o spese di sdoganamento.

In ogni caso, nell’evenienza che dobbiate pagare lo sdoganamento, verrete solitamente informati dal corriere prima della consegna sull’importo da versare al corriere una volta che il pacco verrà consegnato. Ricordiamo sempre che i prodotti che potrebbero essere soggetti a spese doganali sono quelli spediti dalla Cina: quando un prodotto viene spedito dall’Europa non è mai soggetto a dazi doganali o spese di sdoganamento.

Quando arriva l’ordine fatto su AliExpress?

Crediti: Canva

I tempi di spedizione e la data di consegna prevista vengono indicati già nella pagina del prodotto, soprattutto se si tratta di un prodotto etichettato “Choice“. Solitamente la consegna avviene nel giro di due/tre settimane, ma potrebbe richiedere anche più tempo a seconda del prodotto scelto e della sua disponibilità.

In caso di consegna tardiva, ovvero oltre la data prevista, AliExpress offre un coupon di 1€ sui prodotti Choice e sarà possibile aprire un ticket di supporto per richiedere il rimborso nel caso in cui si tratti di un venditore di terze parti non aderente al programma.

Come faccio a tracciare la spedizione su AliExpress?

Per tracciare la spedizione di un ordine AliExpress è necessario effettuare il login all’interno del sito, quindi recarsi nella pagina degli ordini effettuati. Cliccando sull’ordine che vogliamo tracciare sarà presente un pulsante per monitorare l’avanzamento della spedizione, con tanto di tracking code nel caso in cui lo si volesse inserire altre app di terze parti.

Come faccio ad effettuare il reso su AliExpress?

Il reso di un ordine AliExpress può essere effettuato entro 15 giorni dal ricevimento del pacco, senza la necessità di fornire spiegazioni. Che il vostro articolo sia arrivato difettato o semplicemente non ne avete più bisogno potrete chiedere il reso in modo del tutto gratuito (1 volta per ordine) direttamente dalla pagina dell’ordine. Una volta avviata la procedura, AliExpress vi fornirà un’etichetta da stampare e da apporre sul pacco da rendere al corriere, con tutte le informazioni necessarie da seguire.

