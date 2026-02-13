Xiaomi Watch 5 Global segna il ritorno di Wear OS: novità e prezzo leak

Nel corso delle prossime settimane si terrà il mega evento Xiaomi di inizio anno, con tante novità sia lato smartphone che per il resto dell’ecosistema. Tra i prodotti in arrivo in Europa e in Italia ci sarà anche Xiaomi Watch 5, l’ultimo indossabile di punta del brand.

Grazie ad un corposo leak arrivano tanti dettagli sulle caratteristiche della versione Global, insieme ai primi indizi sul prezzo.

Xiaomi Watch 5 Global avrà tutto, anche l’ECG: ecco quanto costerà in Europa

Xiaomi Watch 5 – Crediti: Xiaomi

In realtà non si tratta di uno smartwatch inedito: Xiaomi Watch 5 è stato presentato in Cina lo scorso dicembre, quindi sappiamo già tutto. Comunque le indiscrezioni sono importanti perché rivelano che il dispositivo dovrebbe arrivare con tutte le funzionalità intatte, quindi niente tagli.

L’unica differenza riguarderebbe il software: anziché avere a bordo HyperOS 3 ci sarebbe Wear OS di Google, per allinearsi alle esigenze e ai gusti del pubblico occidentale. In realtà il software di Xiaomi ha dato prova di non essere niente male (basta dare un’occhiata alla recensione di Watch S4) ma la mancanza del supporto alle app di terze parti e ai servizi Google si sente.

È dal precedente Watch 2 Pro che manca un modello con Wear OS, quindi il nuovo arrivato è di certo una piacevole aggiunta.

Cosa aspettarsi dalla versione Global

Il nuovo Xiaomi Watch 5 misura 47 x 47 x 12,3 mm e pesa 56 grammi ed arriverà nei colori Black e Juniper Green. A bordo abbiamo uno schermo AMOLED da 1,54″ e fino a 1.500 nit di luminosità, 930 mAh di batteria al silicio-carbonio e un chipset Snapdragon W5 Gen 1.

Secondo quanto rivelato la versione Global manterrà la funzione ECG insieme ad una chicca: il sensore può essere utilizzato anche per il controllo del dispositivo, rilevando i segnali muscolari (elettromiografia) della mano per eseguire azioni rapide.

Per il prezzo si vocifera di 7.990 corone ceche, pari a circa 329€ al cambio attuale. Quale che sia il prezzo finale è chiaro che avremo un aumento sia rispetto al precedente Watch S4 che a Watch 2 Pro (lanciati a 159,9€ e 229,9€).

Quando esce il nuovo Xiaomi Watch 5?

La data dell’evento di Xiaomi non è stata ancora confermata. Secondo un insider la casa cinese avrebbe in programma una presentazione per il 28 febbraio, a ridosso del MWC di Barcellona.

Comunque l’azienda sarà presente alla fiera tech dal 2 al 5 marzo, quindi resta da vedere se il lancio avverrà prima come anticipato dai leak oppure direttamente durante il MWC. Le novità più attese sono Xiaomi 17 e 17 Ultra, ma ci saranno anche i tablet Xiaomi Pad 8 e 8 Pro insieme a tanti altri prodotti.