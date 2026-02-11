Xiaomi risponde al nuovo AirTag 2: il rivale cinese costa meno della metà!

Si parla del tracker di Xiaomi da tantissimo tempo ed ora pare che il 2026 sarà l’anno giusto. Forse è merito dell’uscita del nuovo AirTag 2 o forse è solo un caso, ma finalmente Xiaomi Tag è in dirittura d’arrivo. Lo rivela il noto insider Roland Quandt con tanto di immagini, vari dettagli sul suo funzionamento e perfino una ghiotta anticipazione sul prezzo.

Se pensate che il localizzatore di Cupertino sia troppo caro, allora potete dormire sonni tranquilli perché il rivale cinese debutterà a prezzo stracciato.

Xiaomi Tag: immagini, caratteristiche e prezzo leak del primo localizzatore del brand

Crediti: Winfuture

Il nuovo smart tag è apparso in vari store online e perfino la divisione francese di Xiaomi ha aperto una pagina dedicata. Proprio qui viene riportato il prezzo, decisamente appetibile: si legge di 17,99€ per un singolo dispositivo e 59,99€ per la confezione contenente quattro Xiaomi Tag. Praticamente sarebbero 15€ per ciascuna unità, meno della metà del modello di Cupertino.

Il design è curato ed elegante, con una scocca bianca ed una cornice metallica utile per agganciarlo. Il dispositivo presenta il Bluetooth 5.4 e l’NFC ma non viene fatta menzione della tecnologia UltraWideBand (UWB). Quest’ultima consente una localizzazione precisa dei rivali AirTag e Galaxy SmartTag, quindi sembra strano che sia assente.

Crediti: Winfuture

Potrebbe trattarsi di un errore degli store oppure è verosimile pensare che siamo previste due versioni. Xiaomi Tag è compatibile sia con Android che con iOS e funziona con i servizi Find Hub di Google e Dov’è di Apple. Le dimensioni del tracker sono sottili e compatte, con uno spessore di 7,2 mm e un’autonomia di circa un anno – tramite la solita pila a bottone CR2032. Per ora manca ancora una data ma è probabile che il debutto sia ormai dietro l’angolo.

Crediti: Winfuture

Le novità della casa di Lei Jun continuano con Xiaomi 17 e 17 Ultra: i due top di gamma sarebbero previsti entro fine febbraio o al massimo al MWC di Barcellona. Non mancheranno altre aggiunte come Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro e la nuova gamma di monopattini elettrici Xiaomi Electric Scooter 6.