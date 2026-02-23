Xiaomi lancia la Power Bank magnetica ultrasottile, per iPhone e Android

Dalla Cina all’Italia, la nuova Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 debutta a sorpresa nel nostro paese ed è subito disponibile all’acquisto a prezzo scontato. Si tratta di un accessorio sottile, dal design minimale, perfetto per accompagnare il tuo smartphone con tecnologia MagSafe!

Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 ufficiale in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo accessorio

Crediti: Xiaomi

A pochi giorni dall’evento di lancio di Xiaomi 17 e 17 Ultra, fissato per il 28 febbraio, lo store ufficiale dà il benvenuto ad un nuovo gadget – ma stavolta la casa cinese strizza l’occhio ai fan di Cupertino. Dotata di un corpo in alluminio dello spessore di soli 8.7 mm, Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 si presenta come un gadget dall’estetica elegante e curata, leggero e compatto.

All’interno della scocca trova spazio una batteria da 5.000 mAh all’ossido di litio e cobalto, che punta alla longevità: l’azienda promette oltre l’80% di capacità dopo 300 cicli di ricarica. Sul retro abbiamo quattro microfori con altrettante spie luminose, per indicare quando il dispositivo è in funzione.

Crediti: Xiaomi

Oltre a fungere da power bank per la ricarica wireless, l’accessorio è compatibile con i prodotti dotati di ricarica magnetica. Intorno alla bobina sono presenti 17 magneti al neodimio per una forza fino a 10 N, in modo da avere una presa sempre salda.

In modalità via cavo fornisce fino a 22,5W di potenza in uscita mentre per la ricarica wireless supporta 5W, 7,5W, 10W e 15W. Inoltre è possibile caricare due dispositivi in contemporanea (tramite wireless e cavo).

Crediti: Xiaomi

Xiaomi Super Slim Magnetic Power Bank 5000 è pensato per una compatibilità a tutto tondo: funziona senza problemi con gli iPhone e con telefoni Xiaomi, Huawei, Honor, Samsung e non solo. Per il prezzo si parla di 34,9€ di listino: nel momento in cui scriviamo il gadget è in promozione a 32,9€ nello store ufficiale.

