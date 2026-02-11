Xiaomi prepara l’AI Phone: intelligenza artificiale nativa e addio al cloud

La casa di Lei Jun è già al lavoro sui prossimi smartphone della serie Xiaomi 18 ma le ultime novità guardano anche all’intelligenza artificiale. L’azienda avrebbe intenzione di lanciare un vero e proprio AI Phone, ossia uno smartphone dotato di AI nativa: è questo il futuro dei top di gamma? Qualcuno sembra convinto di sì.

Xiaomi vuole lanciare un flagship con AI nativa: come cambieranno le cose per gli smartphone del brand

Xiaomi 17 – Crediti: Xiaomi

Le ultime indiscrezioni dalla Cina parlano di uno sviluppo interessante per Xiaomi: l’adozione di una intelligenza artificiale nativa, con un prototipo in arrivo nel corso dei prossimi mesi. Ma cosa significa esattamente? Allo stato attuale tutte le funzionalità degli smartphone basate su AI sono gestite tramite cloud: i dati vengono inviati ad un server, elaborati e poi restituiti.

Ci sono dei processi che vengono gestiti a bordo degli smartphone, tramite la NPU, con capacità di eseguire azioni offline e una privacy avanzata ma le funzioni locali sono limitate.

L’AI nativa su cui starebbe lavorando Xiaomi sarebbe integrata direttamente sul dispositivo sfruttando sia l’NPU che un chip AI dedicato. L’elaborazione avviene esclusivamente sullo smartphone, senza passaggi online e quindi con una maggiore privacy.

Le indiscrezioni precedenti parlavano già di uno smartphone totalmente indipendente: SoC, sistema operativo e intelligenza artificiale generativa tutti proprietari. Il candidato più papabile è di certo Xiaomi 17S Pro, il prossimo modello atteso con il nuovissimo chipset XRING O2.

Tuttavia è probabile che il vero smartphone con AI nativa e dotato di sole tecnologie proprietarie sia un modello inedito. Il prototipo dovrebbe vedere la luce entro fine anno: di conseguenza non si tratterà di un dispositivo della famiglia Xiaomi 18.

Cosa sappiamo dei prossimi top di gamma Xiaomi

Al momento ci sono pochi dettagli sui futuri flagship di Xiaomi, ma abbiamo alcune certezze. La presenza dello Snapdragon 8 Elite Gen 6 è scontata e quasi sicuramente il lancio di entrambi – chipset e telefoni – avverrà nel mese di settembre.

Inoltre la compagnia riproporrà un trittico di telefoni con Xiaomi 18, 18 Pro e 18 Pro Max; il ritorno dello schermo posteriore è confermato ma resta da vedere se troverà spazio a bordo dei due modelli Pro (come avvenuto con la serie 17) oppure solo sulla versione Pro Max.

Passando alle indiscrezioni si vocifera di una comparto fotografico stellare per Xiaomi 18 Pro, con una doppia fotocamera da 200 MP – presumibilmente il sensore principale e il teleobiettivo periscopio – mantenendo dimensioni compatte ed uno schermo da 6,3″. Buone nuove anche per il modello standard che passerebbe da un teleobiettivo classico ad uno periscopico.

Altra novità per le fotocamere: i modello Pro potrebbero adottare una selfie camera da 100 MP, un sensore personalizzato di dimensioni ridotte.