Xiaomi Tag debutta su Amazon ed è subito in pre-ordine (a meno di 20€)

La compagnia di Lei Jun ha confermato ufficialmente il lancio di Xiaomi Smart Tag, il primo localizzatore del brand: si tratta di un gadget chiacchieratissimo, di cui si parla da anni e che finalmente è in arrivo nelle mani dei Mi Fan. Ora la sua esistenza si fa parecchio concreta grazie al pre-ordine su Amazon, che conferma in via ufficiale design e prezzo!

Xiaomi Smart Tag su Amazon: prezzo e novità del primo localizzatore del brand (a prezzo super)

Crediti: Winfuture

Il nuovo Xiaomi Smart Tag è acquistabile su Amazon a 17,9€: il dispositivo è in pre-ordine con data di uscita fissata per il 27 febbraio e consegna gratuita per lunedì 2 marzo (ordinando adesso). Viene specificato che si tratta della confezione da 1, quindi l’e-commerce dovrebbe rendere disponibile anche il pack con 4 tag.

Il dispositivo è compatibile sia con Apple Find My che con Google Find Hub, posizionandosi come la scelta economica obbligata per chi cerca uno smart tag economico ma di un brand conosciuto. Quindi è utilizzabile sia da smartphone Android che iPhone, senza alcuna limitazione legata alla piattaforma.

Tra le altre caratteristiche troviamo un peso contenuto (solo 10 grammi), fino a 1 anno di autonomia e la classificazione IP67 contro polvere e liquidi. Per saperne di più ecco tutti i dettagli trapelati finora.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto prova a disattivare AdBlock.

Xiaomi Smart Tag compatibile con Apple Find My e Google Android Find Hub, localizzatore, localizzatore per bagagli/borse/valigie/portafogli/animali... 17,99€ Compra Ora Amazon.it Amazon price updated: 23/02/2026 11:08

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.