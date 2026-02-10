POCO F7 e Redmi Note 15 Pro 5G: scegli il tuo smartphone di San Valentino a 250€!

Di
Gabriele Cascone
-
poco f7
POCO F7

Cerchi uno smartphone da regalare a San Valentino per la tua dolce metà, o magari due telefoni intorno ai 250€ per passare entrambi ad un nuovo modello? L’occasione giusta arriva da AliExpress con POCO F7 e Redmi Note 15 Pro, due dispositivi 5G proposti ad un prezzo davvero stracciato!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress!

POCO F7 e Redmi Note 15 Pro 5G sono la coppia di San Valentino: approfitta delle offerte di AliExpress e dell’extra sconto di PayPal

poco f7 redmi note 15 pro
Crediti: POCO, Redmi

I prezzi migliori del momento per i due medio gamma di Xiaomi arrivano grazie alla promo di San Valentino di AliExpress. POCO F7 5G è in sconto a 243,92€ mentre Redmi Note 15 Pro 5G scende a 251,22€, in entrambi i casi con spedizione rapida direttamente dai magazzini europei.

Per ottenere il prezzo indicato è necessario utilizzare il codice GIZDEAL30 ed approfittare dell’extra sconto di 16€ pagando con PayPal. Nel momento in cui scriviamo i coupon non risultano attivi per gli utenti che non li hanno riscattati in precedenza, quindi speriamo ritornino nei prossimi giorni.

Se hai già ottenuto i coupon a inizio promo, allora non ti resta che procedere con l’acquisto. Per gli utenti che si affacciano per la prima volta, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato alle offerte di AliExpress, in modo da restare sempre aggiornati ad ogni evento dello store!

Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

http://POCO%20F7%205G%20–%2012/256%20GB%20|%20AliExpress

POCO F7 5G – 12/256 GB | AliExpress

Spedizione dall'EUROPA Gratis

Sconto "Paga con PayPal" incluso

 More Less
243,92€
GIZDEAL30
http://Redmi%20Note%2015%20Pro%205G%20–%208/256%20GB%20|%20AliExpress

Redmi Note 15 Pro 5G – 8/256 GB | AliExpress

Spedizione dall'EUROPA Gratis

Sconto "Paga con PayPal" incluso

 More Less
251,22€
GIZDEAL30

Di seguito trovi un confronto tra i due smartphone di POCO e Redmi, utile per permetterti di scegliere il più adatto alle tue esigenze.

POCO F7 5GRedmi Note 15 Pro 5G
Dimensioni e peso163,1 x 77,93 x 7,98 mm
219 grammi		163,61 x 78,09 x 7,78 mm
204 grammi
Certificazione IPIP69IP68
Display• AMOLED
• Flat
• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass 7i		• AMOLED
• Micro Quad Curved
• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass Victus 2
SoCSnapdragon 8s Gen 4
4 nm TSMC		Dimensity 7400 Ultra
4 nm TSMC
RAM/ROM12 di RAM LPDDR5X
256/512 GB UFS 4.1		8/12 GB LPDDR4X
256/512 GB UFS 2.2
RaffreddamentoRaffreddamento al liquido con camera di vaporeRaffreddamento passivo
SicurezzaLettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
Fotocamere• 50 MP f/1.5, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide

Selfie da 20 MP f/2.2		• 200 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide

Selfie da 20 MP f/2.2
Batteria/ricarica6.500 mAh, 90W6.580 mAh, 45W
Rete mobileDual SIM 5GDual SIM 5G + eSIM
ConnettivitàWi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, speaker stereo, infrarossiWi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, speaker stereo, infrarossi
SistemaHyperOS 2
Android 15		HyperOS 2
Android 15

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.