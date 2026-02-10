POCO F7 e Redmi Note 15 Pro 5G: scegli il tuo smartphone di San Valentino a 250€!

Cerchi uno smartphone da regalare a San Valentino per la tua dolce metà, o magari due telefoni intorno ai 250€ per passare entrambi ad un nuovo modello? L’occasione giusta arriva da AliExpress con POCO F7 e Redmi Note 15 Pro, due dispositivi 5G proposti ad un prezzo davvero stracciato!
POCO F7 e Redmi Note 15 Pro 5G sono la coppia di San Valentino: approfitta delle offerte di AliExpress e dell’extra sconto di PayPal
I prezzi migliori del momento per i due medio gamma di Xiaomi arrivano grazie alla promo di San Valentino di AliExpress. POCO F7 5G è in sconto a 243,92€ mentre Redmi Note 15 Pro 5G scende a 251,22€, in entrambi i casi con spedizione rapida direttamente dai magazzini europei.
Per ottenere il prezzo indicato è necessario utilizzare il codice GIZDEAL30 ed approfittare dell’extra sconto di 16€ pagando con PayPal. Nel momento in cui scriviamo i coupon non risultano attivi per gli utenti che non li hanno riscattati in precedenza, quindi speriamo ritornino nei prossimi giorni.
Di seguito trovi un confronto tra i due smartphone di POCO e Redmi, utile per permetterti di scegliere il più adatto alle tue esigenze.
|POCO F7 5G
|Redmi Note 15 Pro 5G
|Dimensioni e peso
|163,1 x 77,93 x 7,98 mm
219 grammi
|163,61 x 78,09 x 7,78 mm
204 grammi
|Certificazione IP
|IP69
|IP68
|Display
|• AMOLED
• Flat
• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass 7i
|• AMOLED
• Micro Quad Curved
• 6,83″ 1.5K (2.772 x 1.280)
• 120 Hz
• 12 bit
• PWM Dimming 3.840 Hz
• 3.200 nit
• Gorilla Glass Victus 2
|SoC
|Snapdragon 8s Gen 4
4 nm TSMC
|Dimensity 7400 Ultra
4 nm TSMC
|RAM/ROM
|12 di RAM LPDDR5X
256/512 GB UFS 4.1
|8/12 GB LPDDR4X
256/512 GB UFS 2.2
|Raffreddamento
|Raffreddamento al liquido con camera di vapore
|Raffreddamento passivo
|Sicurezza
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|Lettore d’impronte sotto lo schermo (ottico)
|Fotocamere
|• 50 MP f/1.5, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
Selfie da 20 MP f/2.2
|• 200 MP f/1.7, OIS
• 8 MP f/2.2, ultra-wide
Selfie da 20 MP f/2.2
|Batteria/ricarica
|6.500 mAh, 90W
|6.580 mAh, 45W
|Rete mobile
|Dual SIM 5G
|Dual SIM 5G + eSIM
|Connettività
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, speaker stereo, infrarossi
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C, speaker stereo, infrarossi
|Sistema
|HyperOS 2
Android 15
|HyperOS 2
Android 15
I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.