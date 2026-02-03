Redmi K90 Ultra e Xiaomi 17T Pro come i Gaming Phone: spunta una ventola interna

Si torna a parlare di Redmi K90 Ultra, con le prime indiscrezioni dall’inizio dell’anno. Ora che la serie di punta di Xiaomi è completa, il brand cinese può concentrarsi completamente sull’altra aggiunta Ultra: secondo le ultime novità stavolta ci sarebbe un cambio di strategia da parte dell’azienda, con caratteristiche che potrebbero riguardare anche i Mi Fan occidentali e il prossimo Xiaomi 17T Pro.

Nuovi dettagli su Redmi K90 Ultra: tanta potenza, un tocco di Gaming Phone e batteria extra large

Non è un segreto che i nostri modelli della serie T siano ispirati ai telefoni della famiglia Redmi K Ultra. Con Xiaomi 15T Pro abbiamo assistito ad un cambio di design, all’aggiunta di un terzo sensore fotografico e delle ottiche Leica, insieme ad una batteria minore (tipico del passaggio dalla Cina ai mercati Global).

Per quanto riguarda il nuovo Redmi K90 Ultra, dovrebbe essere la base di Xiaomi 17T Pro – quindi è da tenere d’occhio. Le ultime novità arrivano dall’insider Digital Chat Station: il flagship sarebbe mosso direttamente dal Dimensity 9500 e non da una sua versione “Plus”. Quest’anno MediaTek avrebbe deciso per un approccio differente e pare che non lancerà un 9500+ overcloccato.

Inoltre pare che avremo un’aggiunta che guarderà ai Gaming Phone, ossia una ventola di raffreddamento interna. Ad alimentare il tutto, una capiente batteria da 8.500 mAh con ricarica da 100W. Di seguito trovate una prima bozza della scheda tecnica, che sarebbe in parte condivisa con Xiaomi 17T Pro.

Di recente si è parlato di Xiaomi 17T liscio e delle possibili differenze, insieme ai dettagli sulla batteria emersi dal codice di HyperOS.

Scheda tecnica presunta