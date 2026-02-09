POCO F9 Ultra non scherza: sfiderà i rivali con una fotocamera da top di gamma

Gli smartphone POCO sono caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo eccellente, ma con alcuni compromessi. Tuttavia anche il brand partner di Xiaomi sta lentamente virando verso fotocamere più performanti, come già avvenuto con POCO F8 Ultra e il suo teleobiettivo periscopico.

La vera svolta definitiva potrebbe avvenire con POCO F9 Ultra: le indiscrezioni provenienti dalla Cina riguardano il gemello Redmi K100 Pro Max e fanno ben sperare.

POCO F9 Ultra sempre più Camera Phone, grazie a Redmi K100 Pro Max: ecco come migliorerà la fotocamera

POCO F8 Ultra – Crediti: POCO

Secondo un noto insider cinese la prossima serie Redmi K100 adotterà una fotocamera da 200 MP ma non è chiaro se si tratterà del sensore principale oppure del teleobiettivo periscopico. In entrambi i casi si tratterebbe di un passo avanti notevole per la gamma, grazie alla presenza di un modulo in grado di offrire una maggiore risoluzione.

Ancora una volta sarebbero previsti due modelli, Redmi K100 e K100 Pro Max; come avvenuto finora, è molto probabile che entrambi i telefoni arriveranno in Occidente come POCO F9 Pro e F9 Ultra.

Di conseguenza anche i nostri modelli presenterebbero le medesime caratteristiche delle controparti cinesi, compresa nuova fotocamera da 200 MP. Comunque ci sarà da attendere: i più curiosi potranno saperne di più in occasione del lancio in Cina dei cugini Redmi K100, probabilmente a ottobre di quest’anno.

Gli ultimi modelli della serie di POCO sono F8 Pro e F8 Ultra, dotati di audio Bose e varie caratteristiche di punta. L’unica differenza tecnica tra la coppia internazionale e le versioni cinesi (Redmi K90 e K90 Pro Max) riguarda le batterie meno capienti.