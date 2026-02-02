Redmi G25 è il monitor da gaming più economico di Xiaomi

Il produttore cinese ha rinforzato la sua gamma di monitor da gaming con l’aggiunta di Redmi G25, soluzione economica ma il grado di dare grandi soddisfazioni. Si tratta del modello da gaming con display a 200 Hz più economico di Xiaomi, al momento lanciato in Cina – ma teniamo le dita incrociate per un eventuale debutto anche alle nostre latitudini.

Redmi G25: caratteristiche, prezzo e uscita del nuovo monitor da gaming di Xiaomi

Crediti: Redmi

Il nuovo arrivato si posiziona esattamente tra i precedenti G24 e G27, un modello di mezzo che mira ad offrire alte prestazioni ad un prezzo che potremmo definire irrisorio. Redmi G25 monta un pannello IPS da 24,5″ di diagonale con risoluzione Full HD (1.920 x 1.080 pixel) e rapporto in 16:9. La sua peculiarità è il refresh rate a 200 Hz, l’ideale sopratutto per i giochi competitivi.

Tra le altre caratteristiche abbiamo un tempo di risposta GTG di 1 ms, HDR 400, angoli di visione di 178°, una luminosità massima di 400 nit, rapporto di contrasto 1.000:1, profondità colore a 8 bit e una copertura DCI–P3 del 95%.

Non manca il supporto alla tecnologia AdaptiveSync ma oltre alle funzionalità dedicate alle performance c’è anche attenzione alla vista; il pannello è certificato TUV Rheinland per la bassa emissione di luce blu, mentre il DC Dimming riduce l’affaticamento degli occhi.

Crediti: Redmi

Redmi G25 è dotato di una porta HDMI, una DisplayPort 1.4 e un ingresso mini jack per speaker o cuffie. Inoltre è possibile il montaggio VESA per gli utenti che preferiscono avere il display sulla parete. Il prezzo del nuovo monitor da gaming di Xiaomi è di soli 609 yuan, circa 73€ al cambio attuale. Per ora il debutto è avvenuto solo in Cina, quindi restiamo in attesa di un’eventuale uscita Global.

Nel frattempo vi ricordiamo che Xiaomi offre già vari monitor da gaming in Italia, come i modelli G27i (169,9€), G24i (129,9€) e G27Qi (199,9€).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.