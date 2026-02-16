Xiaomi colpisce ancora: arrivano i Redmi Buds 8 Active, gli auricolari ultra low cost

Siamo in attesa del debutto dei nuovi top di gamma Xiaomi per i mercati Global, ma nel frattempo emergono tanti dettagli sulle altre novità in arrivo. Tra i tanti nomi altisonanti (smartwatch e tablet) c’è spazio anche per un paio di auricolari ultra economici: i nuovi Redmi Buds 8 Active sono protagonisti di un corposo leak, con immagini e prezzi per l’Europa.

Redmi Buds 8 Active: immagini, caratteristiche e prezzo dei nuovi auricolari ultra economici

Crediti: ytechb

Come già visto in passato, il modello Active si posiziona poco sotto l’ultima variante Lite: i Redmi Buds 8 Lite sono stati annunciati a gennaio con un design colorato e l’ANC, a soli 22€. I prossimi Redmi Buds 8 Active ricalcherebbero in parte le caratteristiche di questi ultimi: la custodia pare invariata e lo stesso vale per lo stelo e le colorazioni (Black, White e Blue).

A cambiare è la parte superiore degli auricolari, che passa dal formato in-ear della variante Lite ad un’indossabilità semi in-ar. Le TWS Active monterebbero driver dinamici con diaframma in titanio da 14,2 mm e offrirebbero il supporto al codec AAC, riduzione del rumore AI (con doppio microfono), cancellazione del rumore del vento fino a 6 m/s e Google Fast Pair.

Tra le altre caratteristiche abbiamo il Bluetooth 5.4, batterie da 37 mAh per gli auricolari e da 475 mAh per la custodia, insieme ad una porta USB–C per la ricarica. Lato autonomia si parla di circa 7 ore di riproduzione e fino a 37 ore utilizzando anche la custodia.

Per quanto riguarda il prezzo, i Redmi Buds 8 Lite dovrebbero costare solo 19,9€ ma resta da vedere se questa sarà la cifra finale per l’Italia.