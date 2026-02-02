Xiaomi non dimentica il 4G: Redmi A7 Pro potrebbe essere un best buy inaspettato

A distanza di più di un mese dalla prima comparsa, ecco che Redmi A7 Pro continua a ricevere certificazioni da vari enti sparsi per il mondo. Questo vuol dire solo una cosa, specialmente dopo un periodo di silenzio: il lancio sembra essere dietro l’angolo e il piccolo Redmi potrebbe davvero essere il primo budget phone di Xiaomi per il 2026.

Tante certificazioni per Redmi A7 Pro: sarà lui il budget phone Xiaomi di inizio anno?

Crediti: TDRA

Le nuove certificazioni non forniscono dettagli aggiuntivi ma in tutti i casi il telefono compare con il nome commerciale. Redmi A7 Pro è in dirittura d’arrivo e uno degli ultimi documenti conferma la natura di low budget 4G del dispositivo. Come il predecessore si tratterà di un telefono con connettività solo LTE, un dettaglio che dovrebbe rendere ancora più accessibile il prezzo.

Intanto sembra che lo smartphone arriverà in alcuni mercati come POCO C81: nulla di anomalo, il rapporto tra i due brand di Xiaomi è strettissimo e già lo scorso Redmi A5 ha debuttato in certi Paesi come POCO C71. Nel caso dell’Italia ci aspettiamo che il budget phone arrivi sotto la bandiera di Redmi – anche se l’ultima parola spetta sempre alla casa cinese.

Redmi A7 Pro non ha ancora una data d’uscita: visto l’alto numero di certificazioni ipotizziamo che il lancio Global sia previsto verso fine febbraio. Per il prezzo possiamo ipotizzare una cifra inferiore ai 100€ dato che l’attuale A5 è stato annunciato in Italia a soli 79,9€.

Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: /

Colorazioni: /

Certificazione: /

Display: Flat LCD 6,88″ o 6,9″ HD (1.640 x 720 pixel) presumibilmente con refresh rate 120 Hz, campionamento del tocco a 240 Hz, colore a 8 bit

Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC: Unisoc T7250, 12 nm TSMC

CPU octa-core 2 x 1,8 GHz – Cortex-A75 6 x 1,6 GHz – Cortex-A55

GPU: Mali-G57 MP1

RAM: 4/6 GB LPDDR4X

Storage: 64/128/256 GB eMMC

Batteria: 6.000 mAh

Ricarica: 15W

Fotocamera: /

Selfie camera: /

Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth, GPS, speaker, USB-C

Sistema operativo: presumibilmente Android 15 Go

