Redmi A7 con display gigante e 120 Hz: cosa sappiamo del nuovo low cost Xiaomi

Nelle scorse ore Xiaomi ha annunciato la data dell’evento di febbraio, dedicato ai nuovi top di gamma internazionali. Tuttavia ci saranno anche altre sorprese e i lanci continueranno anche per i prossimi mesi. Nel corso dell’anno la casa cinese rimpolperà anche la fascia low budget con Redmi A7 e A7 Pro, dispositivi solo 4G dalle specifiche contenute ed un prezzo accessibile.

Ancora un budget phone per Xiaomi: Redmi A7 è stato certificato e arriverà insieme al fratello maggiore Pro

Crediti: NBTC

In precedenza è emersa l’esistenza di Redmi A7 Pro, con una doppia conferma: da un lato il salto generazionale dal precedente A5, mentre dall’altro la presenza di un modello Pro. E ora, grazie alla certificazione dell’ente NBTC, sappiamo che i budget phone in arrivo saranno effettivamente due.

Il dispositivo 26020RNB4A è stato certificato sia con la sigla che con il nome commerciale: si tratta proprio di Redmi A7 base in versione Global, pronto per il debutto a stretto giro. Il telefono arriverà anche in Europa mentre in alcuni mercati dovrebbe debuttare come POCO C81 (insieme a C81 Pro).

Un leak svela la panoramica delle specifiche ma al momento non sono ancora chiare le differente tra la versione standard e il fratello maggiore. Inoltre le ultime indiscrezioni parlano della presenza di Android 16 e HyperOS 3, mentre il precedente A5 è stato lanciato con Android 15 Go – software leggero pensato appositamente per i low cost.