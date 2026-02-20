Redmi A7 con display gigante e 120 Hz: cosa sappiamo del nuovo low cost Xiaomi

Di
Gabriele Cascone
-
redmi a5
Redmi A5

Nelle scorse ore Xiaomi ha annunciato la data dell’evento di febbraio, dedicato ai nuovi top di gamma internazionali. Tuttavia ci saranno anche altre sorprese e i lanci continueranno anche per i prossimi mesi. Nel corso dell’anno la casa cinese rimpolperà anche la fascia low budget con Redmi A7 e A7 Pro, dispositivi solo 4G dalle specifiche contenute ed un prezzo accessibile.

Ancora un budget phone per Xiaomi: Redmi A7 è stato certificato e arriverà insieme al fratello maggiore Pro

redmi a7
Crediti: NBTC

In precedenza è emersa l’esistenza di Redmi A7 Pro, con una doppia conferma: da un lato il salto generazionale dal precedente A5, mentre dall’altro la presenza di un modello Pro. E ora, grazie alla certificazione dell’ente NBTC, sappiamo che i budget phone in arrivo saranno effettivamente due.

Il dispositivo 26020RNB4A è stato certificato sia con la sigla che con il nome commerciale: si tratta proprio di Redmi A7 base in versione Global, pronto per il debutto a stretto giro. Il telefono arriverà anche in Europa mentre in alcuni mercati dovrebbe debuttare come POCO C81 (insieme a C81 Pro).

Un leak svela la panoramica delle specifiche ma al momento non sono ancora chiare le differente tra la versione standard e il fratello maggiore. Inoltre le ultime indiscrezioni parlano della presenza di Android 16 e HyperOS 3, mentre il precedente A5 è stato lanciato con Android 15 Go – software leggero pensato appositamente per i low cost.

  • Dimensioni e peso: /
  • Colorazioni: /
  • Certificazione: /
  • Display: Flat LCD 6,9″ HD (1.640 x 720 pixel) con refresh rate 120 Hz
  • Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
  • Raffreddamento passivo
  • SoC: Unisoc T7250, 12 nm TSMC
  • CPU octa-core
    • 2 x 1,8 GHz – Cortex-A75
    • 6 x 1,6 GHz – Cortex-A55
  • GPU: Mali-G57 MP1
  • RAM: 4 GB LPDDR4X
  • Storage: 64/128 GB eMMC
  • Batteria: 6.000 mAh
  • Ricarica: 15W
  • Fotocamera: 50 MP
  • Selfie camera: 13 MP
  • Connettività e altro: Dual SIM 4G, Wi-Fi 5, Bluetooth, GPS, speaker, USB-C
  • Sistema operativo: Android 16, HyperOS 3