Quanto costeranno POCO X8 Pro e X8 Pro Max in Europa: spoiler dal sito ufficiale

La casa di Lei Jun anticipa il prezzo dei nuovi smartphone della serie POCO X8 Pro: tutta colpa della divisione belga/olandese, che ha pubblicato per errore la pagina dell’evento dedicato ai prossimi modelli del brand.

Pioggia di conferme ufficiali, quindi, che non riguardano solo il prezzo finale per l’Europa (almeno per alcuni mercati) ma anche il design di entrambi i telefoni, tagli di memoria e colorazioni.

Xiaomi ha spoilerato i prezzi di POCO X8 Pro e X8 Pro Max: ecco quanto costeranno i nuovi modelli della serie

Crediti: POCO/Xiaomi

La divisione spoilerona di Xiaomi si limitata a pubblicare una pagina con alcune immagini, ma tanto è bastato per scoprire praticamente tutto. Si parte da POCO X8 Pro, il nuovo modello base: quest’anno non ci sarà una versione liscia ma entrambi gli smartphone offriranno prestazioni da Pro.

Il dispositivo si presenta in tre colori – bianco, nero e azzurro – e altrettante configurazioni, fino ad un massimo di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio d’archiviazione. Ecco i prezzi:

8/256 GB: 399,90€

399,90€ 8/512 GB: 449,90€

449,90€ 12/512 GB: 479,90€

Crediti: POCO/Xiaomi

Il fratello maggiore POCO X8 Pro Max arriva con un design molto simile: l’immagine utilizzata per indicare i prezzi è la stessa per entrambi i telefoni, ma nella pagina c’è anche un render che mostra i due modelli affiancati – lo trovate in basso all’interno dell’articolo.

Anche la versione superiore arriva nelle tonalità nero, bianco e azzurro; tuttavia è probabile che ci sarà una variante arancione. Il motivo è semplice: i due POCO sono i rebrand Global dei cugini cinesi Redmi Turbo 5 e 5 Max, e il secondo introduce l’inedita colorazione Sunshine Orange. Di seguito trovate prezzi e configurazioni:

12/256 GB: 529,90€

529,90€ 12/512 GB: 579,90€

Crediti: POCO/Xiaomi

L’immagine in alto raffigura i nuovi POCO uno accanto all’altro e arriva sempre dalla pagina dell’evento pubblicata sul sito di Xiaomi. Le specifiche di entrambi dovrebbero essere identiche a quelle dei dispositivi Redmi, fatta eccezione per le batteria: come al solito in Europa dovrebbe avere unità depotenziate anche se le dimensioni sarebbero comunque adeguate.

Schede tecniche presunte

POCO X8 Pro

Dimensioni e peso: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm, 204 grammi

Colorazioni: Shadow Black, Light Sea Green, Auspicious Cloud White

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.756 x 1.268 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.500 nit, 12 bit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725

GPU: Mali-G720 MP8

RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 100W, inversa 27W

Fotocamera: 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con IMX882, OIS e ultra-wide

Selfie camera: 20 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3

POCO X8 Pro Max