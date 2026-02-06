POCO X8 Pro e X8 Pro Max nelle prime immagini leak: il lancio è imminente

Nelle scorse ore si è tenuto un evento in India per la presentazione dei nuovi chipset MediaTek. Questi sono stati annunciati in Cina a gennaio e hanno debuttato a bordo di Redmi Turbo 5 e Turbo 5 Max. Con l’evento Global si avvicina il lancio dei primi smartphone internazionali con Dimensity 9500s: POCO, OPPO e Realme lo hanno confermato ufficialmente.

POCO X8 Pro e X8 Pro Max: i gemelli di Redmi Turbo 5 stanno arrivando

Turbo 5 Max – Crediti: Redmi

Se per Realme non conosciamo ancora l’identità del suo telefono, lo stesso non vale per gli altri due brand. OPPO Find X9s è stato ampiamente anticipato dai leak mentre i modelli Xiaomi sono già stati svelati in Cina.

Sì. perché i nuovi Redmi Turbo sarebbero in dirittura d’arrivo nei mercati Global come POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max. A distanza di una manciata di ore dall’annuncio dei nuovi chipset sono iniziate anche a circolare le prime immagini leak.

POCOs new smartphone to be powered by Mediatek Dimensity 9500s chipset is coming soon in India. pic.twitter.com/QnDlXLuT0H — Kartikey Singh (@That_Kartikey) February 6, 2026

In queste si vede il possibile design della serie che ricalcherebbe con precisione quello dei cugini cinesi a marchio Redmi.

Le tempistiche sono ancora sconosciute ma non è da escludere che il lancio in India possa avvenire già nel mese di febbraio. Chiaramente noi siamo interessati all’uscita in Italia: l’ultima parola spetta sempre all’azienda ma ipotizziamo che non manchi molto all’uscita.

Il motivo è semplice: gennaio è stato dedicato alla serie Redmi Note 15 mentre a breve arriveranno Xiaomi 17 e 17 Ultra. È probabile che POCO non sarà lasciato fuori dai lanci di inizio anno, quindi la nuova coppia della serie X8 potrebbe trovare spazio nel corso delle prossime settimane.

POCO X8 Pro – Scheda tecnica presunta

Dimensioni e peso: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm, 204 grammi

Colorazioni: Shadow Black, Light Sea Green, Auspicious Cloud White

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.756 x 1.268 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.500 nit, 12 bit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725

GPU: Mali-G720 MP8

RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 100W, inversa 27W

Fotocamera: 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con IMX882, OIS e ultra-wide

Selfie camera: 20 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3

POCO X8 Pro Max – Scheda tecnica presunta