POCO X8 Pro e X8 Pro Max nelle prime immagini leak: il lancio è imminente

Nelle scorse ore si è tenuto un evento in India per la presentazione dei nuovi chipset MediaTek. Questi sono stati annunciati in Cina a gennaio e hanno debuttato a bordo di Redmi Turbo 5 e Turbo 5 Max. Con l’evento Global si avvicina il lancio dei primi smartphone internazionali con Dimensity 9500s: POCO, OPPO e Realme lo hanno confermato ufficialmente.
POCO X8 Pro e X8 Pro Max: i gemelli di Redmi Turbo 5 stanno arrivando
Se per Realme non conosciamo ancora l’identità del suo telefono, lo stesso non vale per gli altri due brand. OPPO Find X9s è stato ampiamente anticipato dai leak mentre i modelli Xiaomi sono già stati svelati in Cina.
Sì. perché i nuovi Redmi Turbo sarebbero in dirittura d’arrivo nei mercati Global come POCO X8 Pro e POCO X8 Pro Max. A distanza di una manciata di ore dall’annuncio dei nuovi chipset sono iniziate anche a circolare le prime immagini leak.
In queste si vede il possibile design della serie che ricalcherebbe con precisione quello dei cugini cinesi a marchio Redmi.
Le tempistiche sono ancora sconosciute ma non è da escludere che il lancio in India possa avvenire già nel mese di febbraio. Chiaramente noi siamo interessati all’uscita in Italia: l’ultima parola spetta sempre all’azienda ma ipotizziamo che non manchi molto all’uscita.
Il motivo è semplice: gennaio è stato dedicato alla serie Redmi Note 15 mentre a breve arriveranno Xiaomi 17 e 17 Ultra. È probabile che POCO non sarà lasciato fuori dai lanci di inizio anno, quindi la nuova coppia della serie X8 potrebbe trovare spazio nel corso delle prossime settimane.
POCO X8 Pro – Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm, 204 grammi
- Colorazioni: Shadow Black, Light Sea Green, Auspicious Cloud White
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.756 x 1.268 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.500 nit, 12 bit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725
- 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725
- 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725
- GPU: Mali-G720 MP8
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 100W, inversa 27W
- Fotocamera: 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con IMX882, OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 20 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3
POCO X8 Pro Max – Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 162,99 x 77,93 x 8,15 mm, 219 grammi
- Colorazioni: Shadow Black, Ocean Blue, Auspicious Cloud White, Sunshine Orange
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display: Flat AMOLED 6,83″ 1.5K+ (2.772 x 1.280 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.500 nit, 12 bit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ultrasuoni)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 9500s, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,73 GHz – Cortex-X925
- 3 x 3,3 GHz – Cortex-X4
- 4 x 2,4 GHz – Cortex-A720
- GPU: Immortalis-G925
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 8.500 mAh
- Ricarica: 100W, inversa 27W
- Fotocamera: 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con Light Fusion 600, OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 20 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3