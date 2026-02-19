POCO X8 Pro e X8 Pro a confronto: ormai manca solo l’ufficialità

Continuano le indiscrezioni sui prossimi smartphone di fascia media targati POCO, dispositivi che per alcuni Mi Fan potrebbero essere anche più interessanti dei top di gamma Xiaomi 17 e 17 Ultra (in arrivo a breve). Vista la mole di leak sembra ormai chiaro che POCO X8 Pro e X8 Pro Max sono dietro l’angolo: ora un insider offre una panoramica completa delle specifiche, “confermando” quello che era nell’aria già da tempo.

Una panoramica completa di POCO X8 Pro e X8 Pro Max: ormai manca solo il debutto

Crediti: POCO/Xiaomi

Di recente POCO X8 Pro è stato avvistato su Geekbench: il dispositivo è mosso dal Dimensity 8500 Ultra di MediaTek, con memorie LPDDR5X Ultra e UFS 4.1. In termini di dimensioni si parla di un telefono da 6,59″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 3.840 Hz e fino a 2.000 nit di luminosità.

Il display dovrebbe essere un’unità AMOLED TCL M10 mentre la sicurezza sarebbe affidata ad un lettore d’impronte ottico. La panoramica delle specifiche continua con 6.500 mAh di batteria e il supporto alla ricarica da 100W, anche inversa (ma da 27W).

Lato fotocamere possiamo aspettarci un sensore IMX882 da 50 MP con OIS e un ultra-grandangolare da 8 MP, insieme ad un obiettivo frontale da 20 MP. Com’è ormai abitudine, anche in questo caso avremo a che fare con un telefono resistente a polvere e acqua, classificato IP69K.

POCO X8 Pro Series key details.



• POCO X8 Pro Max — Dimensity 9500s, dual flash



• POCO X8 Pro — Dimensity 8500 Ultra, single flash



POCO X8 Pro Max (expected)

📱 6.83" 1.5K TCL M10 OLED, 120Hz, 2000 nits HBM, 3840Hz PWM

⚙️ Dimensity 9500s + Immortalis-G925 MC12

💾 LPDDR5x… pic.twitter.com/6ASMWHOSn9 — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) February 19, 2026

Passando al fratello maggiore POCO X8 Pro Max, ci sarebbero vari miglioramenti ad alzare il tiro rispetto alla variante base:

uno schermo più grande, sempre TCL M10 ma da 6,83″ di diagonale;

di diagonale; il chipset Dimensity 9500s , ossia una sorta di rifacimento del Dimensity 9400+ (ex SoC di punta targato MediaTek);

, ossia una sorta di rifacimento del Dimensity 9400+ (ex SoC di punta targato MediaTek); una batteria più capiente, da 8.500 mAh , sempre con ricarica da 100W;

, sempre con ricarica da 100W; un lettore d’impronte ad ultrasuoni;

una fotocamera principale Light Fusion 600 da 50 MP, mentre il resto del comparto resterebbe invariato.

Due mid-range con dimensioni differenti, entrambi con il medesimo design: uno schermo piatto con puch hole e, sul retro, una dual camera inserita in un modulo a capsula – con affianco il flash LED (singolo per X8 Pro e doppio per X8 Pro Max).

I nuovi POCO altro non sarebbero che un rebrand di Redmi Turbo 5 e 5 Max, lanciati in Cina a gennaio. Ormai siamo davvero agli sgoccioli e manca davvero solo l’ufficialità: a inizio mese il sito ufficiale di Xiaomi ha perfino pubblicato per errore i prezzi europei, a partire da 399€.

Schede tecniche presunte

POCO X8 Pro

Dimensioni e peso: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm, 204 grammi

Colorazioni: Shadow Black, Light Sea Green, Auspicious Cloud White

Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K

Display: Flat AMOLED TCL M10 6,59″ 1.5K+ (2.756 x 1.268 pixel) con refresh rate 120 Hz, 2.000 nit, 12 bit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass 7i

Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC: MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 nm TSMC

CPU octa-core 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725

GPU: Mali-G720 MP8

RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra

Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile

Batteria: 6.500 mAh

Ricarica: 100W, inversa 27W

Fotocamera: 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con IMX882, OIS e ultra-wide

Selfie camera: 20 MP (f/2.2)

Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR

Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3

POCO X8 Pro Max