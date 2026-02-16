Il Dimensity 8500 Ultra debutta su POCO X8 Pro: eccolo nei primi benchmark

Il lancio dei nuovi medio gamma di POCO è sempre più vicino e ormai siamo davvero agli sgoccioli: il sito ufficiale di Xiaomi ha pubblicato vari indizi (tra immagini e prezzi) e nel frattempo uno dei due modelli è apparso anche su Geekbench.

I primi benchmark di POCO X8 Pro “confermano” alcuni dettagli delle specifiche: un’ulteriore prova della natura di rebrand del dispositivo, già ufficiale in Cina da qualche tempo.

POCO X8 Pro passa da Geekbench: arrivano le conferme sulle specifiche

Credit: Geekbench

Il telefono è spuntato su Geekbench con la sigla 2511FPC34G: la lettera finale indica che si tratta di un dispositivo Global, quindi in arrivo nei vari mercati internazionali. A muovere il tutto troviamo il Dimensity 8500 Ultra, fresco di lancio: si tratta di un chipset a 4 nm All Big Core con una frequenza massima di 3,4 GHz e una GPU Mali-G720.

La versione testata dai benchmark è dotata di 12 GB di RAM, mentre lato software troviamo Android 16 (chiaramente con HyperOS 3, ultima versione dell’interfaccia di Xiaomi).

POCO X8 Pro è stato protagonista anche di alcune immagini, pubblicate dalla divisione belga di Xiaomi: lo store ha reso visibile una pagina dedicata all’evento di lancio, ora oscurata. Qui erano presenti i render ufficiali, insieme al prezzo di vendita.

Il mid-range non arriverà da solo: insieme ad esso anche POCO X8 Pro Max, rebrand occidentale di Redmi Turbo 5 Max, anche in questo caso con un SoC MediaTek (il Dimensity 9500s).

Scheda tecnica presunta