Il Dimensity 8500 Ultra debutta su POCO X8 Pro: eccolo nei primi benchmark

Il lancio dei nuovi medio gamma di POCO è sempre più vicino e ormai siamo davvero agli sgoccioli: il sito ufficiale di Xiaomi ha pubblicato vari indizi (tra immagini e prezzi) e nel frattempo uno dei due modelli è apparso anche su Geekbench.
I primi benchmark di POCO X8 Pro “confermano” alcuni dettagli delle specifiche: un’ulteriore prova della natura di rebrand del dispositivo, già ufficiale in Cina da qualche tempo.
POCO X8 Pro passa da Geekbench: arrivano le conferme sulle specifiche
Il telefono è spuntato su Geekbench con la sigla 2511FPC34G: la lettera finale indica che si tratta di un dispositivo Global, quindi in arrivo nei vari mercati internazionali. A muovere il tutto troviamo il Dimensity 8500 Ultra, fresco di lancio: si tratta di un chipset a 4 nm All Big Core con una frequenza massima di 3,4 GHz e una GPU Mali-G720.
La versione testata dai benchmark è dotata di 12 GB di RAM, mentre lato software troviamo Android 16 (chiaramente con HyperOS 3, ultima versione dell’interfaccia di Xiaomi).
POCO X8 Pro è stato protagonista anche di alcune immagini, pubblicate dalla divisione belga di Xiaomi: lo store ha reso visibile una pagina dedicata all’evento di lancio, ora oscurata. Qui erano presenti i render ufficiali, insieme al prezzo di vendita.
Il mid-range non arriverà da solo: insieme ad esso anche POCO X8 Pro Max, rebrand occidentale di Redmi Turbo 5 Max, anche in questo caso con un SoC MediaTek (il Dimensity 9500s).
Scheda tecnica presunta
- Dimensioni e peso: 157,53 x 75,19 x 8,18 mm, 204 grammi
- Colorazioni: Shadow Black, Light Sea Green, Auspicious Cloud White
- Certificazione: IP66/IP68/IP69/IP69K
- Display: Flat AMOLED 6,59″ 1.5K+ (2.756 x 1.268 pixel) con refresh rate 120 Hz, 3.500 nit, 12 bit, PWM Dimming a 3.840 HZ, protezione Gorilla Glass 7i
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)
- Raffreddamento al liquido con camera di vapore
- SoC: MediaTek Dimensity 8500 Ultra, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,4 GHz – Cortex-A725
- 3 x 3,2 GHz – Cortex-A725
- 4 x 2,2 GHz – Cortex-A725
- GPU: Mali-G720 MP8
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra
- Storage: 256/512 GB UFS 4.1 non espandibile
- Batteria: 6.500 mAh
- Ricarica: 100W, inversa 27W
- Fotocamera: 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con IMX882, OIS e ultra-wide
- Selfie camera: 20 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, Dual GPS, speaker stereo, USB-C, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con Xiaomi HyperOS 3