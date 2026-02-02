Xiaomi Pad Mini 2: display a 165 Hz e batteria da 9.000 mAh per il nuovo compatto

Nel futuro di Xiaomi non ci sono solo i modelli della serie Pad 8 (in versione Global), ma anche una nuova incarnazione del suo tablet compatto. Un insider cinese ha dato il via ai leak dedicati a Redmi K Pad 2, dispositivo molto interessante che potrebbe arrivare nei marcati internazionali come Xiaomi Pad Mini 2 – con specifiche di punta ma in un formato ridotto.

Primi indizi su Redmi K Pad 2: potrebbe arrivare in versione Global come Xiaomi Pad Mini 2

Redmi K Pad – Crediti: Redmi

La scorsa estate la costola di Xiaomi ha presentato Redmi K80 Ultra e Redmi K Pad: il top di gamma è diventato la base della serie Xiaomi 15T, come avvenuto anche con la scorsa generazione e come dovrebbe avvenire per la successiva – già si parla di Xiaomi 17T. Il tablet è stato convertito in Xiaomi Pad Mini nei mercati Global, ed ora si comincia a parlare di un secondo capitolo.

L’insider Digital Chat Station ha svelato qualche dettagli su un misterioso tablet compatto ad alte performance. Quasi sicuramente si tratta di Redmi K Pad 2, in arrivo in Cina prossimamente: il dispositivo dovrebbe offrire uno schermo LCD da 8,8″ di diagonale con risoluzione 3K e refresh rate a 165 Hz – come il modello attuale.

Le novità riguarderebbero il SoC e la batteria: non ci sono ancora indizi per il chipset ma si guarda in direzione del futuro Dimensity 9500+ mentre lato autonomia il tablet passerebbe a 9.000 mAh (dagli attuali 7.500 mAh).

Inoltre il leaker parla di un audio “co-tuned“, un indizio che potrebbe indicare una collaborazione con un marchio esterno. Il pensiero va subito a BOSE, che si è già occupato dell’audio di Redmi K90 e K90 Pro Max – i nostri POCO F8 Pro e Ultra.

Xiaomi Pad Mini – Crediti: Xiaomi

Il lancio di Redmi K Pad 2 sarebbe previsto nella prima metà dell’anno, insieme al top di gamma K90 Ultra. Il dispositivo è atteso in versione internazionale come Xiaomi Pad Mini 2, visto quanto avvenuto con l’attuale generazione.

Il primo Xiaomi Pad Mini non è arrivato in Italia per non rubare la scena a Redmi Pad 2 Pro, annunciato nello stesso periodo (lo scorso settembre). Sarà così anche per il prossimo tablet compatto? Teniamo le dita incrociate: avere un modello di punta in formato mini è un’esigenza anche dei Mi Fan italiani.