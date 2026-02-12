Xiaomi Pad 8 e 8 Pro sempre più vicini: c’è anche l’etichetta energetica EU

Si aggiunte un ennesimo tassello all’uscita internazionale dei nuovi tablet della casa cinese. Dopo i benchmark e le voci delle scorse settimane, stavolta si passa a qualcosa di molto più tangibile grazie alla certificazione energetica europea: Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro sono ormai dietro l’angolo e non è da escludere che la presentazione possa avvenire già a febbraio.
Xiaomi Pad 8 e 8 Pro hanno ricevuto l’etichetta energetica europea: ormai il lancio è imminente
La data del nuovo evento Xiaomi non è ancora ufficiale, ma un noto insider scommette sul 28 febbraio: l’ultimo giorno del mese e poco prima del MWC di Barcellona per la presentazione delle ultime novità del brand.
Xiaomi 17 e 17 Ultra sono solo la punta dell’iceberg dato che sarebbero in arrivo tante alte aggiunte all’ecosistema della casa cinese. A cominciare da Xiaomi Tag, atteso per anni e ora finalmente divenuto realtà, fino ad arrivare alla nuova generazione di tablet.
Sia Xiaomi Pad 8 che Pad 8 Pro sono praticamente confermati: entrambi hanno ricevuto l’etichetta energetica EPREL, che anticipa l’uscita in Europa. Batteria e specifiche non cambierebbero rispetto ai modelli cinesi, lanciati in patria lo scorso settembre.
Inoltre un insider svela le colorazioni al debutto – Blue, Grey e Green – e le configurazioni per entrambi i dispositivi. Il modello base partirebbe da 8/128 GB, con un’alternativa da 256 GB. La variante Pro alzerebbe il tiro con 8/256 GB e 12/512 GB.
Scheda tecnica
- Dimensioni e peso: 251,22 x 173,42 x 5,75/5,8 mm, 485/494 grammi
- Colorazioni: Grey, Blue, Green
- Certificazione: IP54
- Display: Flat LCD 11,2″ 3.2K (3.200 x 2.136 pixel), 144 Hz, 3:2, 345 PPI, tocco a 1.080 Hz, colore a 12 bit, 800 nit
- Sicurezza: lettore d’impronte digitali laterale
- Raffreddamento passivo
- SoC:
- Xiaomi Pad 8 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm TSMC
- CPU octa-core
- 1 x 3,21 GHz – Cortex X4
- 3 x 3,3 GHz – Cortex A720
- 4 x 2,8GHz – Cortex A720
- 2 x 2,02 GHz – Cortex A720
- GPU: Adreno 825
- CPU octa-core
- Xiaomi Pad 8 Pro – Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm TSMC
- CPU octa-core
- 2 x 4,32 GHz – Oryon (Phoenix L)
- 6 x 3,53 GHz – Oryon (Phoenix M)
- GPU: Adreno 830
- CPU octa-core
- Xiaomi Pad 8 – Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 4 nm TSMC
- Memorie:
- Xiaomi Pad 8 – 8 GB LPDDR5X, 128 GB UFS 3.1, 256/512 GB UFS 4.1, non espandibile
- Xiaomi Pad 8 Pro – 8 GB LPDDR5X, 12 GB LPDDR5T, 256/512 GB UFS 4.1, non espandibile
- Batteria: 9.200 mAh
- Ricarica:
- Xiaomi Pad 8 – 45W, inversa 22.5W
- Xiaomi Pad 8 Pro – 67W, inversa 22.5W
- Fotocamera:
- Xiaomi Pad 8 – 13 MP (f/2.2)
- Xiaomi Pad 8 Pro – 50 MP (f/1.8)
- Selfie camera:
- Xiaomi Pad 8 – 8 MP (f/2.28)
- Xiaomi Pad 8 Pro – OV32D 32 MP (f/2.2)
- Connettività e altro: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Speaker stereo, USB-C 3.2 Gen 1, sensore IR
- Sistema operativo: Android 16 con HyperOS 3