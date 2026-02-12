Xiaomi Pad 8 e 8 Pro sempre più vicini: c’è anche l’etichetta energetica EU

Si aggiunte un ennesimo tassello all’uscita internazionale dei nuovi tablet della casa cinese. Dopo i benchmark e le voci delle scorse settimane, stavolta si passa a qualcosa di molto più tangibile grazie alla certificazione energetica europea: Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro sono ormai dietro l’angolo e non è da escludere che la presentazione possa avvenire già a febbraio.

Xiaomi Pad 8 e 8 Pro hanno ricevuto l’etichetta energetica europea: ormai il lancio è imminente

La data del nuovo evento Xiaomi non è ancora ufficiale, ma un noto insider scommette sul 28 febbraio: l’ultimo giorno del mese e poco prima del MWC di Barcellona per la presentazione delle ultime novità del brand.

Xiaomi 17 e 17 Ultra sono solo la punta dell’iceberg dato che sarebbero in arrivo tante alte aggiunte all’ecosistema della casa cinese. A cominciare da Xiaomi Tag, atteso per anni e ora finalmente divenuto realtà, fino ad arrivare alla nuova generazione di tablet.

Sia Xiaomi Pad 8 che Pad 8 Pro sono praticamente confermati: entrambi hanno ricevuto l’etichetta energetica EPREL, che anticipa l’uscita in Europa. Batteria e specifiche non cambierebbero rispetto ai modelli cinesi, lanciati in patria lo scorso settembre.

Inoltre un insider svela le colorazioni al debutto – Blue, Grey e Green – e le configurazioni per entrambi i dispositivi. Il modello base partirebbe da 8/128 GB, con un’alternativa da 256 GB. La variante Pro alzerebbe il tiro con 8/256 GB e 12/512 GB.

