Xiaomi MIX 5 trasformerà lo smartphone in reflex, con lenti magnetiche M4/3

L’era di Xiaomi che ti lascia a bocca aperta sembrava finita da un pezzo, ma poi i nuovi top di gamma hanno risollevato le cose. I modelli 17 Pro e Pro Max, con i loro display posteriori, ci hanno ricordato le prodezze sperimentali della serie MIX – una gamma che ormai sembra finita nel dimenticatoio.

Da un lato ci sono i pieghevoli, ma la famiglia MIX regolare non vede un esponente dal quarto capitolo, risalente all’ormai lontano 2021. Sono passati più di quattro anni da quell’esordio ma sembra che le cose potrebbero cambiare proprio quest’anno, con il tanto chiacchierato Xiaomi MIX 5.

Xiaomi MIX 5 potrebbe rivoluzionare la fotografia su smartphone con gli obiettivi intercambiabili

Crediti: GSMArena

La speranza di vedere un successore di Xiaomi MIX 4 non è mai morta del tutto: nel corso degli anni si sono susseguite una miriade di indiscrezioni, culminate lo scorso dicembre con delle voci che parlano del lancio nel 2026 e dello sblocco facciale 3D sotto lo schermo.

Non sappiamo se Xiaomi MIX 5 avrà davvero questa novità legata alla sicurezza, ma nel frattempo le indiscrezioni non accennano a diminuire.

L’ultima novità arriva da Digital Chat Station: secondo l’insider cinese il sistema di lenti magnetiche Xiaomi visto al MWC 2025 è attualmente in fase di produzione di massa che dovrebbe terminare a inizio anno. Tuttavia per il periodo preciso di uscita il leaker riporta la voce TBD, ossia è ancora da decidere.

Per chi si fosse perso qualcosa, alla fiera di Barcellona dello scorso anno la casa cinese ha presentato un Concept Phone funzionante. Il dispositivo in questione è uno Xiaomi 15 modificato con un sistema di lenti intercambiabili: il top di gamma presenta un anello magnetico Qi2 che permette anche di agganciare un obiettivo M4/3 (Micro quattro terzi).

Crediti: GSMArena

Il sensore è un’unità da 100 MP con lunghezza di 35 mm e apertura da f/1.4 a f/11. Questo è il sistema a cui si riferisce il leaker, ma quale sarà il primo telefono dotato di tale tecnologia?

L’ipotesi più plausibile è che si tratti proprio di Xiaomi MIX 5: la serie è sempre stata terreno fertile per sperimentazioni, basta dare un’occhiata al primissimo Mi MIX (un capolavoro).

Al momento i dettagli sul prossimo modello sono davvero scarni: il dispositivo dovrebbe adottare un ampio pannello Micro Quad Curved da 6,8″ di diagonale, con una selfie camera sotto il display e bordi super ottimizzati. Inoltre il lancio sarebbe previsto nel corso della prima metà dell’anno, ma è bene attendere fonti più autorevoli prima di dare per scontato questi dettagli.