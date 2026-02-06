Xiaomi: scarica l’ultima versione di tutte le app HyperOS | Download Febbraio 2026

Di
Michele Perrone
-
xiaomi app miui aggiornamenti download

Ultimo aggiornamento: 6 febbraio – Come ogni interfaccia proprietaria che si rispetti, anche HyperOS (e la MIUI) di Xiaomi trae forza dalle app di sistema che arricchiscono gli smartphone. In confronto all’esperienza stock di Android, Xiaomi è uno dei produttori che più personalizzare l’esperienza software che offre alla propria community.

Che si parli di fotocamera e galleria, di browser, di meteo o dello stesso launcher, con cadenza pressoché quotidiana queste app si aggiornano.

In questa pagina potete recuperare tutti gli ultimi aggiornamenti delle app HyperOS e MIUI di Xiaomi. Di seguito avete una tabella con tutte le app rilevanti (escludendo quelle più tecniche), l’ultima versione disponibile e il relativo link al download. In questo modo sarete certi di avere l’ultima versione delle app del vostro smartphone Xiaomi.

Hai uno smartphone Xiaomi? Scarica la versione più recente di tutte le app

Normalmente, Xiaomi invia una notifica OTA ai vari smartphone indicando la presenza di un nuovo update per le app di sistema.

Tuttavia spesso vengono pubblicate in rete nuove versioni non ancora pubbliche, spesso anche con discreto anticipo. Questo grazie al programma Beta: chi utilizza le ultimissime ROM è in grado di estrarre i file APK delle app qualora fossero state aggiornate.

Trattandosi di file APK a volte in fase Beta e tratti dalle ROM cinesi, non è detto al 100% che funzionino su qualsiasi smartphone Xiaomi, Redmi o POCO. Vista la mole di contenuti non ci è possibile provarli su tutti gli smartphone in circolazione.

Quindi, qualora l’aggiornamento non funzionasse, dovrete necessariamente attendere che vi arrivi organicamente tramite update OTA da parte di Xiaomi.

LEGGI ANCHE:
HyperOS 3: link per Xiaomi, Redmi e POCO | Download

Lista appVersioneScarica
Accessibilità7.4.2Scarica
7.3.0.00.0.AI (China)Scarica
Accessibility Menu16Scarica
AI Portraits2.0.0.6Scarica
1.0.0.3 (Global)Scarica
AI Service3.1.6_1acabfe_251226_cnScarica
AIToolbox1.0.6Scarica
Always-On Display/Lock screen editorRELEASE-2245.1.0.0-08131055Scarica
DEV-2321.0.0.1-01051756Scarica
2247.0.1.0-09031031 (Pad)Scarica
2128.4.2.1-05272026 (MIX Flip)Scarica
AppFinder1.15.0Scarica
App Vault13.62.3 (MIUI 13 e successive)Scarica
12.62.0 (MIUI 11/12/12.5)Scarica
25.30.56-01081737 (China)Scarica
Application Extension Service3.1.0Scarica
Basic Daydreams14Scarica
Battery and Performance4.2.00Scarica
Battery Warning (MediaTek)16Scarica
Bluetooth14Scarica
Bokeh2.1.4.1.0Scarica
2.1.0.1.0 (Global)Scarica
Bookmark Provider16Scarica
Browser20.11.6000125Scarica
Bullet Screen Notification3.0.0.251010Scarica
Bussola (Compass)16.2.6.1Scarica
CAJViewer PC3.2.0Scarica
Calcolatrice16.1.6Scarica
Calendario17.0.12 (Global)Scarica
17.0.12-HD (Global)Scarica
17.0.7.4 (China)Scarica
Calendar Storage15.0.1.0Scarica
Call Recorder14Scarica
Camera Extensions Proxy16Scarica
CameraMind1.0.0Scarica
Camera Tools25.11.25.21.0Scarica
CarrierDefaultApp14Scarica
Carrier Configure6.0.1Scarica
Carrier Services15.1.18Scarica
CIT1.5.4Scarica
Cleaner1022.0.260112.releaseScarica
Cloud1.12.0.6.83Scarica
CloudSim1.2.4Scarica
Content Center7.9.03.0550Scarica
Credetial Manager1.0.7Scarica
DigitalKey13.0.50Scarica
FactoryKit Test22.0.0Scarica
Feedback17.0.5.0Scarica
FIDO UAF1.0 ASM220231228Scarica
File ManagerV1-250108Scarica
8.0.2.2 (China)Scarica
Floating Windows14Scarica
Fotocamera (Camera)6.4.000040.1 (funziona su alcuni modelli)Scarica
5.3.001330.0 (funziona su alcuni modelli)Scarica
Fused Location Provider16.2025.1.20Scarica
Galleria4.3.0.62Scarica
4.1.0.9 (AI)Scarica
4.3.1.3 (Global)Scarica
Galleria Editor2.0.10.2Scarica
2.1.0.8.1(Global)Scarica
Gamebox1.0.1.500Scarica
Game Turbo2.0.1Scarica
GetApps4.111.0Scarica
600-10.6.0.0-IASScarica
GoLauncher3.3.4Scarica
Health3.0.374Scarica
HTML Viewer16Scarica
HyperComm15.0.0Scarica
HyperPhone15.0.2Scarica
Hyper XiaoAi7.511.10.0119Scarica
Impostazioni (Settings)15.03.1211.10 (Phone)Scarica
15.00.0722.00 (Pad)Scarica
15.00.0407.01 (Fold)Scarica
Indus Services600-10.2.0.0-IASScarica
Input Settings1.0.2309270920Scarica
Launcher (System Launcher)RELEASE-6.01.05.1991-01291400Scarica
Live Wallpaper Picker14Scarica
Log Generator1.3.6Scarica
LPA4.0.2.1Scarica
MailV13_20251030_d1Scarica
Media Viewer2103251103Scarica
2103251006 (Global)Scarica
Messaggi17.0.1.22 (China)Scarica
17.0.1.20 (Global)Scarica
Meteo (Weather)17.0.3.12Scarica
17.0.3.15 (Global)Scarica
17.0.3.28-HD (Global)Scarica
Mi AI7.8.5.0419Scarica
Mi AI Call Assistant6.0.3Scarica
Mi AI Engine – Xiaomi HyperAI Engine3.4.1Scarica
3.15.3Scarica
3.2.1-beta-releaseScarica
Mi AI Translate5.10.1.40Scarica
2.1.1Scarica
Mi AI Subtitles5.10.1.60Scarica
Mi Canvas3.0.9Scarica
Mi Coin2.9.5Scarica
1.12.14 (Global)Scarica
Mi Community5.5.1Scarica
Mi Connect5.1.140.10Scarica
Mi Credit1.1.0.821Scarica
Mi Ditto0.6.7 (GL)Scarica
7.8.4 (CN)Scarica
Mi Drive1.12.0.7.70Scarica
Mi Find Device20.13.06Scarica
Mi Fitness (Xiaomi Wear)3.40.1Scarica
Mi Game AI Service1.5.1.4.2.2Scarica
Mi Home7.7.702Scarica
Mi Home (Beta)7.3.504Scarica
Mi Home Plus0.8.3Scarica
Mi Live5.16.062Scarica
Mi Macro2.2.10.SScarica
Mi Monitor1.1.40Scarica
Mi Mover4.5.3.7Scarica
Mi Quick Apps Service Framework1.31.3.0Scarica
Mi Roaming9.0.9Scarica
Mi Secure Keyboard3.8.6Scarica
Mi Smart Cards25.12.15.1.fScarica
Mi Store3.25.6Scarica
Mi Store System Components3.0.1.20250225Scarica
Mi Trust Service1.2.251215Scarica
Mi Video2022070100Scarica
Mi Wallpaper5.4.0-ALPHA-12292047Scarica
6.1.2-flip-ALPHA-09021242Scarica
Mi Wallpaper Carousel3.99.6 (per MIUI)Scarica
25100117 (per HyperOS)Scarica
Mi Wi-Fi5.9.0Scarica
Mint Browser3.9.3Scarica
Mint Launcher1.1.4.10Scarica
MiraVision14Scarica
MIUI Biometric1.44.0-A140036Scarica
MIUI Launcher Go2.9.2Scarica
Modem Test Tools13Scarica
Musica6.4.19iScarica
MusicFX1.4Scarica
Network Location Provider16.2025.12.01Scarica
NFC Service16Scarica
Note2.3.2.8Scarica
Notifiche2.1.0.35.0Scarica
Orologio (Clock)17.41.0Scarica
Orologio (2)1.2.1goScarica
Performance Mode14Scarica
Phone Services13Scarica
POCO Launcher 2.06.01.03.1917-12151947Scarica
4.39.14.7602-12102058 (solo HyperOS 1)Scarica
Powerinsight16Scarica
PreSale3.3.11Scarica
Print Spooler16Scarica
Provision14Scarica
Quick Ball16.0.1.6.1Scarica
Radio FM2.13.03.112419iScarica
Radio FM Service23.0.7Scarica
Rear DisplayRELEASE-1.0.2509092026Scarica
Registratore audio (Recorder)7.7.5.6Scarica
Registratore schermo (Screen Recorder)4.15.2.8.1Scarica
Scanner15.9.46Scarica
Screenshot1.6.2.7-01071031Scarica
Security Core Component2.5.2-20250815.0Scarica
1.1.2-15-231110 (MIUI Pad)Scarica
Sensor Test Tool3.54Scarica
Sicurezza (Xiaomi Security)12.2.2-260119.0.1Scarica
12.1.3-251205.1.1.pad (MIUI Pad)Scarica
SIM Toolkit16Scarica
ShareMe3.47.06Scarica
Smart App Assistant5.8Scarica
Smart Cards Web Extension25.09.05.1Scarica
Super Wallpapers – EarthALPHA-2.6.575-09041449-ogl-64Scarica
Super Wallpapers – GeometryALPHA-2.7.574-11141619-vulkanScarica
Super Wallpapers – MarsALPHA-2.6.574-11131423-ogl-64Scarica
Super Wallpapers – MoonALPHA-2.6.575-09041449-ogl-64Scarica
Super Wallpapers – SaturnALPHA-2.6.574-11141617-ogl-64Scarica
Super Wallpapers – Snow MountainALPHA-2.7.575-12301939-vulkanScarica
System Apps Updater25.12.04.856Scarica
System Daemon2.0Scarica
System Features Plug-in3.2.3-3-251223Scarica
3.1.2-3-250905 (MIUI Pad)Scarica
SystemHelper3.0.1-20241118Scarica
System Helper Service1.0Scarica
System Quality Monitoring0.9.5Scarica
System SDK1.20.2.5-17Scarica
System Security Components2.5.6-20251106.0Scarica
System Service Plugin9.12.03-250829.0.1Scarica
System UI20250121.0Scarica
System UI Plug-in17.0.3.41.0Scarica
Taplus4.1.1Scarica
Telecomando6.3.5GScarica
Telefono e Rubrica (solo China)13Scarica
Third party app problems5.7 (Global)Scarica
UIReporter3.3.0Scarica
VoiceAIRef1.0.0Scarica
Voice Unlock (com.mediatek.voiceunlock)16Scarica
Wallpaper & Style14Scarica
XiaoAi Edge Engine0.2Scarica
XiaoAi Recommendation0.1.6Scarica
Xiaomi AccountR-25.10.23.01Scarica
Xiaomi Analytics6.21.0Scarica
1.7.0Scarica
Xiaomi Aon5.0.84Scarica
Xiaomi Auto Connected1.0.4-2024041919Scarica
Xiaomi Backup7.0.0.9-OS3Scarica
Xiaomi Bullet Screen Notification3.0.0.240821Scarica
Xiaomi CameraTools25.11.27.11.0Scarica
Xiaomi CarWith3.8.2-20260117Scarica
Xiaomi Car Connected Service2.0.11-2024081221Scarica
Xiaomi Clipboard and Frequent Phrases4.7.2Scarica
Xiaomi Cloud1.12.0.6.89Scarica
Xiaomi Cloud Backup1.12.1.6.42.6Scarica
Xiaomi Cloud Sync1.12.0.1.40Scarica
Xiaomi Community6.1.0Scarica
Xiaomi Device Interconnectivity Services (MIUI+)17.00.91-12.26Scarica
17.00.72-25.12.04.global (Global)Scarica
Xiaomi Earphones15-3.2-3-20251117 (251117)Scarica
Xiaomi Family Guard3.12.12.04.00Scarica
3.12.03.12 (pieghevoli)Scarica
Xiaomi Find Device20.12.02Scarica
Xiaomi Frequent phrases3.6.5Scarica
Xiaomi Games13.12.0.300Scarica
Xiaomi Game Service1.5.1.1.5.1Scarica
Xiaomi Giochi (Game Center)3.8.9Scarica
Xiaomi GPU Driver Updater1.2.2Scarica
Xiaomi Heart Rate1.0.24.0Scarica
Xiaomi HomeLayout3.1.0.63Scarica
Xiaomi Input Settings1.0.2309051646Scarica
Xiaomi Interconnectivity Services17.1.1.2.2511131848 (Global)Scarica
Xiaomi Joyose2.4.82Scarica
Xiaomi Mall5.26.0.20240683.b.1Scarica
Xiaomi My Services1.3.0Scarica
Xiaomi Package Installer5.4.5.0.0-20260113Scarica
3.5.8Scarica
Xiaomi PC Frame3.0.1Scarica
Xiaomi PC Mode12.1.208.5Scarica
Xiaomi Permissions1.9.2Scarica
Xiaomi Recording Assistant16.3.2Scarica
Xiaomi Remote Control5.2.6Scarica
Xiaomi Scribe1.0.2403211603Scarica
Xiaomi Search12.4.0.01043Scarica
Xiaomi Service Framework7.4.81 (China)Scarica
6.2.0 (Global)Scarica
Xiaomi Services & Feedback15.0.0.7.gbScarica
Xiaomi Services Framework6.1.7-GScarica
Xiaomi Share4.1.1Scarica
4.0.7 (Global)Scarica
Xiaomi SIM Activation Service26.01.09-RScarica
Xiaomi Smart Service2025.09.19.12Scarica
Xiaomi Speaker2.4.55Scarica
Xiaomi Themes Store30.0Scarica
Xiaomi Temi (Themes)10.5.0.5Scarica
4.5.0.2 (AI)Scarica
3.0.2.34-global (Global)Scarica
2.7.8.10-pad-globalScarica
Xiaomi TV+3.7.4Scarica
Xiaomi Updater9.2.2Scarica
Xiaomi Wallet6.95.0.5440.2612Scarica
Wake with Voice7.0.0.16 (Qualcomm)Scarica
8.0.0.21 (MediaTek)Scarica
8.0.0.18 (Xiaomi)Scarica
Wallpaper Backup16Scarica
Wallpaper Cropper16Scarica
Wallpaper & Style13Scarica
Wireless Display Extension2.0.2.7Scarica
WPS Office PC3.4.1Scarica

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️ Scopri le migliori offerte online grazie al nostro canale Telegram esclusivo.